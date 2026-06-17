Иван-чай и его двойник: как жителям Удмуртии отличить полезное растение от сорняка

Кипрей и золотарник цветут совершенно по-разному, но их листья можно спутать. Фото: сгенерировано нейросетью Fusion Brain AI.

В июне-июле наступает самый разгар сезона сбора целебных трав. Именно в это время любители фиточая начинают собирать кипрей узколистный, в народе – иван-чай. На лугах Удмуртии это растение встречается довольно часто, а кто-то умудряется переселять его к себе на дачу, чтобы не ходить далеко. Но есть одна проблема. Рядом с ним произрастает другое растение, которое неспециалист может легко спутать с кипреем – золотарник.

Рассказываем, чем эти два вида отличаются и что будет, если по ошибке сделать напиток не из тех листьев.

«Насушила чая из чего попало»

Вот какую историю нам рассказала ижевчанка Зинаида:

«Недавно приезжаю я на дачу к свекрови, а она мне и говорит: “Ой, попробуй-ка, я иван-чай насушила!” Наливает мне в кружку, я пробую – вкус странный. Сначала я подумала, что листья плохо высохли и начали подгнивать, но к заварке присмотрелась – какие-то они не такие… “А где собирали?” – спрашиваю. Отвечает гордо: “Так в огороде вырос – хороший такой кустик! Пойдем, покажу, себе тоже наберешь”. Пошли смотреть, а там – никакой не иван-чай у нее, а солидаго! Пока цветов нет, куст очень похож».

Действительно, эти два растения часто растут бок о бок. Кипрей узколистный – одно из самых популярных растений для заготовки в Удмуртии. Правильно собранные и высушенные листья дают мягкую на вкус заварку, способную заменить обычный чай, но не содержащую кофеина.

Кипрей рос у нас всегда и известен давно, чего нельзя сказать о канадском золотарнике, или солидаго. Его завезли из Северной Америки как декоративное растение. В 90-х его часто можно было увидеть на клумбах и в школьных дворах – тогда его многие ошибочно называли «мимозой». Но вид оказался очень живучим и агрессивным. В последние годы он одичал и стал быстро захватывать территории. Некоторые ученые сравнивают его по быстроте распространения с борщевиком, к счастью, золотарник хотя бы не жжется.

Что будет, если заварить золотарник вместо кипрея?

Отвар золотарника не будет иметь приятного вкуса, свойственного иван-чаю, но и слишком опасным его назвать нельзя. Проще говоря, от одного глотка вы не отравитесь, просто испортите себе чаепитие.

В фитотерапии золотарник используют при лечении заболеваний мочеполовой системы, но делают это довольно аккуратно – у средства есть противопоказания. И, разумеется, пить его отвар «как чай» постоянно не стоит – бесконтрольное употребление золотарника может привести нарушению работы почек и аллергическим реакциям. Поэтому принимают его только после консультации с врачом.

Как их различать?

Цветут золотарник и кипрей примерно в одно время – золотарник чуть пораньше. У кипрея – метелки ярко-розовых цветов, у золотарника – пушистые желтые кисти. Кипрей к середине лета может вырастать очень высоким, золотарник – всегда примерно по пояс. Так что во время цветения спутать практически нереально.

Но в начале июня, когда нет даже бутонов, ориентироваться приходится по листьям. Вот как они отличаются.

Лист иван-чая – узкий и длинный, ланцетовидный, с ровным краем. У него хорошо видна центральная жилка, а поперечные жилки – тонкие и довольно частые.

Лист золотарника – тоже узкий, но более овальный, а по его краям идут мелкие зазубрины. Прожилки больше продольные, и центральная среди них почти не выделяется.

Сравнение листов: Золотарник (слева) и Иван-чай (справа) Фото: Екатерина АРДАШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, кипрей имеет запоминающийся терпкий аромат с медовыми нотками – чтобы его ощутить, достаточно просто растереть свежий лист между пальцами. Сок этого растения сладковатый, именно поэтому иван-чай часто привлекает тлю и муравьев. В отличие от золотарника, который вредители особо не трогают.

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