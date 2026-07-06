Куда сходить в Ижевске с 6 по 10 июля: День семьи, любви и верности, мастер-класс по каллиграфии и моноспектакль

Фото: Мария Бакланова

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.

Вторник

Мастер-класс по тай-дай (16+)

Ижевчан приглашают погрузиться в атмосферу 60–70-х и создать свой уникальный принт. С собой нужно принести белую вещь из 100% хлопка (футболка, шопер или платок) и фартук.

Когда: 7 июля 10:00

Где: библиотека им. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Лекция «К семье нежно» (18+)

Горожан приглашают поговорить о семейных отношениях.

Здесь обсудят:

– почему из отношений уходит тепло;

– как не стать «коллегами по быту»;

– как поддерживать друг друга, даже когда силы на исходе;

– почему внимание к мелочам иногда важнее громких слов.

Лекцию проведет Ксения Шалагина – преподаватель биологии, педагог-психолог, магистр психологии.

Когда: 7 июля в 18:30

Где: Национальная библиотека, ул. Советская, 11

Вход свободный.

Среда

День семьи, любви и верности в библиотеке Некрасова (12+)

В программе:

– в 11:00 – мастер-класс «Исполнение мечты» (0+) по плетению семейной тибетской мандалы. Желательно принести свою пряжу.

– 12:00 – мастер-класс «Я и моя Планета» (0+). Это художественно-психологическое занятие с художником-педагогом Марией Титовой и сказкотерапевтом Марией Степаненковой. С собой нужно принести масляные краски, восковые мелки, фломастеры, альбомный лист (3 шт.), ножницы.

– 13:30 – семейный просмотр «Маленького принца» (0+)

– 14:00 – мастер-класс «Отношения в гармонии с собой» (12+). Занятие по психологии с Мариной Шадриной, психологом-консультантом, кризисным психологом, конфликтологом. Вместе с ней участники попробуют разобраться с семейными убеждениями и направить их на гармонизацию и процветание отношений с близкими.

– 16:00 – Арт-методика «Психологический климат в семье» (12+). Здесь сказкотерапевт Мария Степаненкова поможет определить, что на самом деле происходит в вашем семейном пространстве.

– 17:00 – интерактив в песочнице для взрослых и детей со специалистом по развивающим детским играм Юлией Снежуровой.

Когда: 8 июля с 11:00

Где: библиотека им. Н. А . Некрасова, ул. Вадима Сивкова 158

Вход свободный

День семьи, любви и верности в парке Горького (0+)

В программе:

– концертная программа;

– «Хор на весь двор» с кавер-группой «Горький»;

– торжественное шествие семей в рамках Всероссийского парада семей, который ежегодно проходит 8 июля. Колонны молодых, многодетных, спортивных, творческих семьи, а также трудовых династий пройдут по аллеям парка Горького до центральной сцены. Участникам нужно взять символы праздника – ромашку и воздушные шары.

– регистрация счастливых союзов, которое будет проводится в порядке живой очереди для всех желающих;

– ромашковый квест с призом для всех, кто пройдет испытания;

– фотозона и мастер-класс «Семейный итальянский ресторанчик».

Когда: с 15:00 до 19:00

Где: Парк Горького

Вход свободный

Семейный фестиваль в парке Космонавтов (0+)

В программе:

– Психологическая площадка «Семейная гостиная: разговор по душам»;

– Площадка с детским психологом: «Как не кричать на детей»;

– Совместная площадка: «Визитная карточка семьи глазами ребенка»

– Подвижные игры и творческие мастер-классы для детей

– концертная программа;

– ярмарка мастеров.

Когда: 8 июля в 16:00

Где: Парк космонавтов, ул. Воткинское шоссе, 118

Вход свободный

Семейная викторина «Читала бабушка, читала мама, читаю я» (6+)

Ко Дню семьи, любви и верности ижевчан приглашают на семейную викторину по любимым книгам и мультфильмам.

Участники вспомнят знакомые с детства истории, попробуют угадать сказки по картинкам, проверят, насколько хорошо помнят героев «Простоквашино» (0+), «Чебурашки» (0+), «Дяди Степы» (0+) и других произведений, а еще узнают несколько интересных фактов об их создании.

Когда: 8 июля в 14:00

Где: Национальная библиотека УР, УЛ. Советская, 11

Вход свободный

Четверг

Мастер-класс по каллиграфии (12+)

Горожан приглашают на занятие, где предлагают познакомиться с основами каллиграфии.

Участники научатся правильно держать перо, выполнять первые штрихи и поймёте, как из простых линий рождаются изящные буквы. Мастер-класс проведет Андрей Вологжанин – руководитель Дома каллиграфии «Букводел».

Когда: 9 июля в 18:00

Где: Национальная библиотека УР, ул. Советская, 11

Стоимость: 600 рублей

Моноспектакль «Деревня» (12+)

Жителей Ижевска приглашают на моноспектакль «Деревня» по мотивам пьесы Н. Клюева «Погорельщина» в исполнении Ларисы Ившиной, руководителя православного театра «Странник», член СТД УР.

«Погорельщина» (1928) – поэма Николая Алексеевича Клюева, одно из самых значительных произведений русской новокрестьянской поэзии. Место и время действия — деревня Сиговой Лоб в 1920-е годы.

Когда: 9 июля в 16:00

Где: библиотека Л. Н. Толстого, ул. ул. Ворошилова, 18

Вход свободный

Пятница

Выставка «До встречи. Энвиль» (0+)

В Ижевске свою работу начала персональная выставка «До встречи. Энвиль», посвященная памяти известного ижевского художника и общественного деятеля Энвиля Владимировича Касимова (1961-2020).

В экспозицию вошли живопись, графика и арт-объекты разных лет.

Энвиль Владимирович Касимов (1961-2020) – общественный деятель, журналист, художник, поэт. Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Родился 23 января 1961 года в посёлке Балезино.

Когда: выставка работает до 6 сентября 2026 года

Где: Музей Искусств, ул. Кирова, 128

Стоимость билетов: взрослые – 350 рублей, детские – 300 рублей.

Что посмотреть в кино?

Фильм «Кодекс Данте» (18+)

Кадр из фильма «Кодекс Данте». Фото: скриншот из трейлера

Писатель из Нью-Йорка отправляется в опасное путешествие, чтобы украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой самого Данте. Параллельно в фильме разворачивается сюжет в XIV веке, связывая героев через века общей одержимостью красотой.

Страна: США

Актеры: Оскар Айзек («Дюна», 12+), Джерард Батлер («Боги Египта», 18+), Аль Пачино («Крестный отец», 18+), Галь Гадот («Чудо-женщина», 18+), Джейсон Момоа («Игра Престолов», 18+)

Жанр: триллер, драма, криминал

Мультфильм «Папа, купи песика» (6+)

Кадр из мультфильма «Папа, купи песика». Фото: скриншот из трейлера

Щенок по имени Диппи потерялся в большом городе. Малышу придется совершать настоящие подвиги, защищать себя и своих новых друзей, пока его хозяйка Милана не найдет его.

Страна: Россия, Беларусь

Год: 2026

Жанр: мультфильм, семейный, приключения

Фильм «Дед Фомич» (12+)

Кадр из фильма «Дед Фомич». Фото: скриншот из трейлера

Дед Фомич решает собрать всю свою семью под одной крышей. Для этого он притворился смертельно больным. Сможет ли его хитроумный план собрать всех близких и наконец решить все конфликты?

Страна: Россия

Актеры: Николай Добрынин («Молодежка», 12+), Никита Кологривый («Метод 3», 18+), Аня Покров («Политех», 18+), Глеб Калюжный («Новенький», 18+), Екатерина Волкова («Воронины»,16+)

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

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