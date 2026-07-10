Куда сходить в Ижевске с 11 по 12 июля: экскурсии по выставкам, парад молодоженов и мастер-класс по рисованию

Ротонда в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

«КП-Ижевск» собрала подборку мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные.

Суббота

Мастер-класс по созданию ботанической иллюстрации (12+)

Ботаническая иллюстрация – это искусство изображения растений, а также – особый медитативный процесс. На мастер-классе участникам предлагают окунуться в него и научиться с помощью акварельных красок и кисточек создавать свою уникальную графику.

Когда: 11 июля с 13:00 до 14:30

Где: Кирова, 128

Стоимость: 600 рублей

Обзорная экскурсия «Сны земляничные» (0+)

Горожан приглашают на обзорную экскурсию по персональной выставке заслуженного работника культуры Удмуртии, художника-иллюстратора Василия Мустаева.

В экспозиции представлены работы из разных периодов творчества художника – от ранних графических листов до зрелых иллюстраций.

Экскурсию проведет Данил Семенов – кандидат искусствоведения.

Когда: 11 июля в 12:00 и в 15:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Стоимость: от 250 рублей

Парад молодоженов в парке Космонавтов (0+)

Ижевчан приглашают посмотреть на шествие молодоженов в свадебных нарядах. Участники будут собирать букет, танцевать свадебный танец под общую музыку и пройдутся по сцене, как по подиуму.

Когда: 11 июля в 12:00

Где: Парк Космонавтов в Ижевске

Вход свободный

Ижевский Арбат (0+)

Программа:

– 18:00 – 21:00 – фотосушка.

– 18:00 - 21:00 – выставка плакатов дизайнеров из разных стран мира.

– 18:00 - 20:00 – открытый городской пленэр, конкурс, консультации художников. Рисуют и профи, и начинающие.

– 18:00 – 20:00 – музыкальные сеты от школы диджеев.

– 18:30 – 19:30 – встреча с Валерием Щербиной, фотографом-пейзажистом, лауреатом и призером российских и международных конкурсов. Место проведения – ЦСДР в Летнем саду.

– 20:00 – 20:40 – спектакль «Игра в молчанку». В гостях – театр «Молчи и танцуй». Вместе погрузимся в историю, рассказанную актерами через танец, пантомиму и будем окутаны мягким обаянием детства.

– 20:45 – 21:30 – интерактивный астрономический лекторий от Ижевского планетария. При условиях ясной погоды посмотрим на закатное Солнце, Венеру, Юпитер в телескопы, узнаем больше о Солнце и Луне, как применять телескопы для наблюдений, полюбуемся астрофото космических объектов, прикоснемся к настоящим пришельцам из космоса – метеоритам.

Когда: 11 июля с 18:00 до 21:00

Где: ротонда около Летнего сада и бульвар рядом с ней

Вход свободный

Воскресенье

Концерт «Мы к вам заехали на час» (0+)

Ижевчан приглашают на концерт, где выступят солисты театра оперы и балета Удмуртии.

В программе: хиты, которые знают все: ария из «Принцессы цирка», «Belle» из «Нотр-Дама», дуэт из «Призрака оперы» и еще несколько любимых номеров.

Когда: 12 июля в 20:00

Где: крыльцо Театра оперы и балета Удмуртии

Вход свободный

Экскурсия «Художник и его время» по выставке «До встречи. Энвиль» (12+)

Горожан приглашают на экскурсию по выставке Энвиля Касимова – художника со своей мифологией, которую он создавал для своей земли, своего народа. Он превратил жизнь в искусство и доказал, что искусство способно менять реальность. О его творческом пути, работах гостям расскажет экскурсовод Надежда Кузнецова.

Когда: 12 июля в 16:00

Где: ул. Кирова, 128

Стоимость: 450 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Трасса море-море» (16+)

Кадр из фильма «Трасса море-море». Фото: скриншот из трейлера

Питерский фотограф Тема решает отправиться в Сочи на своей машине. Его попутчиками становятся бывшая жена Саша и ее новый избранник, которые хотят пожениться. В дороге к ним присоединяется таинственная Кира, и поездка превращается в череду неожиданных событий

Актеры: Арам Вардеванян («Солнце, море, два ствола», 18+) Юлия Франц («Универ. Новая общага», 16+), Олег Отс («Струны», 18+), Дарья Матвеева «Нейробатя», 18+).

Страна: Россия

2026 год.

Жанр: комедия

Фильм «История игрушек 5» (6+)

Кадр из мультфильма «История игрушек 5». Фото: скриншот из трейлера

Вудди, Базз и их верные друзья сталкиваются с новой угрозой – планшетом-лягушкой, который пытается занять место игрушек в сердце Бонни. Героям предстоит нелёгкая борьба за внимание девочки, ведь на кону – их дом и дружба, а противник слишком современен и умело затягивает в цифровой мир.

Страна: США,

Год: 2026

Жанр: анимация

Фильм «Кодекс Данте» (18+)

Кадр из фильма «Кодекс Данте». Фото: скриншот из трейлера

Писатель Ник из Нью-Йорка оказывается втянут в смертельно опасную авантюру, когда криминальный босс поручает ему похитить бесценный артефакт — рукопись «Божественной комедии», принадлежавшую самому Данте Алигьери.

Актеры: Оскар Айзек ( «Дюна», 12+), Галь Гадот («Чудо-женщина»,18+), Джерард Батлер («Боги Египта», 18+)

Страна: США

Год: 2025

Жанр: драма, триллер, детектив

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