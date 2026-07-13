Куда сходить в Ижевске с 13 по 17 июля: мастер-класс по зумбе, ночь в Зоопарке и пластический спектакль

Вечерний Ижевск. Фото: Амир Закиров

Вторник

Пластический спектакль «Поколения» (12+)

Шесть женщин на сцене. У каждой – своя история, своя боль, своя надежда. Их объединяет одна красная нить – как род, как традиция, как система, в которой мы живем.

В спектакле почти нет слов. Только танец, живые песни и музыка.

Продолжительность спектакля 45 минут, без антракта.

Когда: 14 июля в 19:00

Где: санаторий «Металлург», Ижевск, ул. Курортная, 2

Вход свободный

Выставка «Так тоже можно. Искусство другого темпа» (0+)

Горожан приглашают на выставку воспитанников инклюзивных мастерских Удмуртии. В экспозиции представлены работы детей и подростков с тяжелыми двигательными и ментальными нарушениями.

Когда: выставка работает до 30 августа, режим работы: со вт по вс с 10:00 до 20:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Вход свободный

Среда

Ночь в зоопарке (0+)

В этом году жителей Удмуртии ждет путешествие в мифологию Удмуртии – «Удмуртский колорит по нашему!». Это путешествие в мир древних верований и сказаний жителей Удмуртии.

В этот день посетители гости смогут:

– посмотреть, как дебесские удмурты перед охотой на медведя обращались к удмуртскому лешему и хозяину леса;

– отправиться в путешествие в Средневековье и побывать на интерактивной площадке фестиваля «Русь Дружинная»;

– попробовать сыграть на удмуртском инструменте «Крезь». Считалось, что звуки этого инструмента могут влиять на поведение зверей: привлекать их или, наоборот, усмирять.

– прогуляться по зоопарку;

– принять участие в квесте «Удмуртский колорит по нашему!».

Кроме этого в программе мероприятия креативные мастер-классы, настольные игры, книжные викторины и загадки, творческие занятия для детей и взрослых, пазлы, ребусы и неожиданные открытия о мире животных.

Когда: 15 июля с 18:00 до 22:00

Где: Зоопарк Удмуртии, ул. Кирова, 8

Стоимость билетов: для взрослых – 600 рублей, для детей – 200 рублей

Тренировка по боксу (6+)

Тренер Алексей Леушин проведет посильную для всех возрастов тренировку с элементами бокса. Форма одежды: спортивная.

Когда: 15 июля, 18:30

Где: стадион «Зенит», ул. Советская, 33

Вход свободный

Четверг

Мастер-класс «Цветы и птицы» (12+)

Создание картины на холсте с картоном. Идеально для начинающих. Все материалы для работы будут предоставлены.

Когда: 16 июля, 18:00-20:00

Где: ул. Кирова, 128

Цена: 800 рублей

Мастер-класс по Зумбе (6+)

Зумба – это танцевальная фитнес-программа, которая сочетает элементы разных танцевальных стилей: сальсы, меренге, реггетона, бачаты, а также хип-хопа и других направлений.

Когда: 16 июля, 19:00

Где: ротонда у Дома правительства, ул. Коммунаров, 287

Вход свободный

Пятница

Игра «Тайны народного творчества» (18+)

Ижевчан приглашают на интеллектуальную игру к Всероссийскому дню фольклора.

Участников проверят на знания обычаев, обрядов, фольклора и ремесел разных народов.

В программе: загадки, каверзные вопросы, неожиданные факты и удивительные открытия о том, как жили, творили и праздновали наши предки.

Когда: 17 июля в 13:00

Где: Выставочный зал РДНТ, ул. Коммунаров. 363

Вход свободный

Что посмотреть в кино?

Фильм «На деревню к дедушке 2» (6+)

Федор Добронравов в фильме «На деревню к дедушке 2». Фото: скриншот из трейлера

Владик проводит летние каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор – бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру.

Дедушки начинают бороться за внимание внука. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от соперника…

Актеры: Юрий Стоянов («Добрый доктор», 16+), Федор Добронравов («Семь верст до рассвета», 16+), Ярослав Головнев («Дино», 18+), Ингрид Олеринская («Ира», 18+), Татьяна Орлова («Папины дочки», 12+), Антон Филипенко («Проект «Анна Николаевна»», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

Мультфильм «Колючая и ушастый (6+)

Кадр из мультфильма «Колючая и ушастый. Фото: скриншот из трейлера

Холли – юная и любознательная ежиха, которую после гибели родителей чрезмерно опекает брат, а их сосед Уолтер – глава семейства кроликов, отец более 50 маленьких детей.

Однажды Уолтер теряет память, и Холли идет на небольшой обман, чтобы отправиться с ним в незабываемое путешествие.

Страна: Великобритания, Люксембург, Франция, Бельгия

Год: 2025

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный

Фильм «Распаковка» (6+)

Блогер Влад Кобяков в фильме «Распаковка» . Фото: скриншот из трейлера

Известный блогер Влад решил продать себя на аукционе, чтобы привлечь к себе внимание. В итоге аукцион выигрывает сын богатого бизнесмена Боря.

Теперь по условиям контракта Влад обязан целую неделю быть его личным развлечением, а попытки сбежать грозят штрафами…

Что же из этого выйдет?

Актеры: Максим Лагашкин («Жуки», 16+), Влад Кобяков (начинающий актер) Марк-Малик Мурашкин («Лысый нянь», 6+), София Петрова («Домовенок Кузя», 6+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия

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