Куда сходить в Ижевске с 18 по 19 июля: фестиваль «Окно в небо» и финал Чемпионата мира по футболу

Жители Ижевска смотрят футбол в Фан-зоне в парке Кирова. Фото: Сергей Грачев

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные

Суббота

Фестиваль «Окно в небо» (6+)

В программе фестиваля:

– 12:00 – встреча гостей;

– 13:30 – открытие фестиваля;

– 14:00 – «ЗАГС понарошку»;

– 14:00 – 17:00 – квест-игра «Два сапога – пара»;

– 14:00 – «Код: Этно», шоу-показ коллекций дизайнеров одежды;

– 14:00 – 18:00 – литературная гостиная «Зеленинские чтения»

– 15.30 – хороводно-игровая площадка

– 17:00 – концерт

– 18:00 – закрытие фестиваля. Церемония награждения.

На фестивале будут работать конкурсные площадки:

– 14:00 – конкурс фольклорных коллективов «Свадьба пела и плясала»;

– 14:00 –«Богатырский поединок»;

– 14:00 – конкурс свадебных полотенец «Любовь вплетая в полотно»;

– 15:30 – конкурс «Красавица в стиле этно»

Когда: 18 июля с 13:00

Где: музей-заповедник «Лудорвай»

Стоимость: взрослый билет 800 рублей, 300 рублей – детский

Игра в шахматы в парке Кирова (0+)

Жителей Ижевска приглашают поиграть в шахматы на свежем воздухе.

Весь инвентарь для игры будет предоставлен.

Когда: 18 июля с 11:00 до 13:00

Где: шахматная аллея РВИО, парк им. Кирова

Вход и участие свободные

Инклюзивный марафон (0+)

В Ижевске пройдет инклюзивный марафон на набережной Ижевского пруда.

Это уникальное мероприятие, в котором примут участие дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для участников главная цель – не спортивный результат, а возможность почувствовать себя частью большого праздника. Каждый ребенок преодолеет свою дистанцию, услышит аплодисменты зрителей и получит медаль и памятный подарок как настоящий победитель.

Когда: 18 июля в 18:30

Где: Набережная Ижевска

Вход свободный

Мастер-класс по рисованию ботанической иллюстрации (12+)

Ботаническая иллюстрация – это искусство изображения растений.

На мастер-классе предлагают научиться с помощью акварельных красок и кисточек нарисовать нежные и пышные пионовидные розы.

Когда: 18 июля в 13:00

Где: Кирова, 128

Стоимость: 600 рублей

Воскресенье

Финал Чемпионата мира по футболу 2026 (0+)

Ижевчан приглашают посмотреть финал Чемпионата мира по футболу в парке Кирова.

Играть будут Испания и Аргентина.

Когда: 19 июля в 22:30

Где: Фан-зона парка Кирова

Вход свободный

Музейное занятие «Избранные святые и праздники июля» (12+)

Художник-реставратор Ольга Иванова покажет гостям музея интересные иконы из коллекции древнерусского искусства.

Посетители узнают об избранных святых и праздниках июля:

– Рождестве Иоанна Предтечи;

– Святых благоверных князе Петре и княгине Февронии Муромских,

– Боголюбской, Владимирской, Тихвинской, Казанской иконах Божией Матери, а также об ее иконе «Троеручица»;

– Святых первоверховных апостолах Петре и Павле;

– Святых царственных страстотерпцах и иконописце Андрее Рублеве;

– Великой княгине Елисавете и инокине Варваре;

– Преподобном Сергии Радонежском;

– Святых Равноапостольных княгине Ольге и князе Владимире.

Когда: 19 июля в 15:00

Где: ул. Кирова, 128

Стоимость: 800 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Отпуск на всю голову» (16+)

Кадр из фильма «Отпуск на всю голову». Фото: скриншот из трейлера

Анна – организатор свадеб, она мастерски устраивает чужие праздники любви, но никак не может разобраться со своей личной жизнью.

Анна едет навестить свою больную бабушку. Чтобы не расстраивать ее тем, что она до сих пор одна – представляет ей коллегу своим женихом.

Эта безобидная ложь запускает целую цепочку неожиданных событий…

Актеры: Максим Лагашкин («Жуки», 16+), Дарья Блохина («Нейровася», 16+), Наталья Бочкарева («Счастливы вместе», 16+), Наталья Рудова («Бедные смеются, богатые плачут», 16+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия

Мультфильм «Миньоны и монстры» (6+)

Кадр из мультфильма «Миньоны и монстры». Фото: скриншот из трейлера

1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд.

Они решили снять свой фильм о монстрах, а для этого им нужно найти самых пугающих и необычных существ.

Но что, если эти монстры захотят гораздо больше, чем главную роль в фильме, например, захватить планету?

Страна: США

Год: 2026

Жанр: анимация, приключения, комедия

Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+)

Кадр из фильма «Зловещие мертвецы: Пекло». Фото: скриншот из трейлера

Женщина переезжает в дом семьи покойного мужа в надежде найти там поддержку.

Но все оборачивается кошмаром: в родственников начинают вселяться демоны…

Актеры: Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая», 18+), Хантер Дуэн («Уэнздей», 18+), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент», 18+), Эролл Шанд («Доктор Хэрроу», 18+)

Страна: США, Канада, Новая Зеландия

Год: 2026

Жанр: ужасы, детектив, фэнтези

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