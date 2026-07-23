Главные новости Ижевска на утро 23 июля: доходы Главы и гибель ребенка

Еще один отличный день! Фото: Данил Иванов.

Новый четверг пришел в Ижевск. 23 июля в нашем городе потеплеет до +30°С, возможны грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий выходных.

Доходы Главы

Глава Удмуртии Александр Бречалов задекларировал 8,7 миллиона рублей дохода за 2025 год. Сведения опубликованы на портале ЦИК РФ в составе федерального списка кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Основные источники – заработная плата и проценты по вкладам.

В собственности руководителя региона нет ни недвижимости, ни транспортных средств. На его имя открыто 12 банковских счетов с общей суммой остатка 813,5 тысячи рублей. Акциями и иными ценными бумагами Бречалов не владеет. Данные о доходах и имуществе его супруги в открытых источниках отсутствуют.

Погиб школьник

Днем 22 июля трагедия произошла в Увинском районе – на пруду в селе Булай утонул 13-летний мальчик. Тело школьника обнаружили и достали на берег очевидцы.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются следственные органы. Возбуждено уголовное дело.

Поддельный приказ

В социальных сетях и мессенджерах Удмуртии появился поддельный документ, якобы подписанный Главой региона, о введении специальных мер по обеспечению продовольственной безопасности и поддержке агропромышленного комплекса в 2026 году

В фальшивом указе, в частности, говорится о формировании добровольческих трудовых отрядов для помощи аграриям в уборочной кампании. Документ даже устанавливает количественную норму – 5% от штатной численности сотрудников организаций, студентов очной формы обучения и членов ветеранских объединений.

Власти официально опровергают эту информацию: данный указ не издавался, его содержание не соответствует действительности.

Хищение у «Калашникова»

В Ижевске суд избрал меру пресечения 44-летнему и 37-летнему жителям Челябинска, обвиняемым в хищении средств у АО «Концерн «Калашников». По версии следствия, в период с июня 2024 по апрель 2025 года обвиняемые, обладая управленческими полномочиями и действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными сотрудниками концерна, похитили у предприятия 7 475 860 рублей.

Суд, заслушав стороны и изучив материалы, избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде домашнего ареста

Проткнула руку

22 июля во время уборки на захоронении на Хохряковском кладбище пострадала женщина. Пострадавшая потеряла равновесие и упала на металлическое ограждение. Острый наконечник на решетке пронзил ее руку насквозь. Женщина попыталась снять руку со стержня, но не смогла из-за боли.

Прибывшие на место спасатели аккуратно отделили металлический прут от остальной решетки с помощью слесарного инструмента, освободили женщину и передали ее врачам скорой помощи.

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