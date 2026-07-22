Глава Удмуртии задекларировал доход в 8,7 млн рублей за 2025 год

Александр Бречалов задекларировал доход в 8,7 млн рублей за 2025 год Фото: Филинов Алексей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов задекларировал 8,7 миллиона рублей дохода за 2025 год. Сведения опубликованы на портале ЦИК РФ в составе федерального списка кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Основные источники – заработная плата и проценты по вкладам. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

В собственности руководителя региона нет ни недвижимости, ни транспортных средств. На его имя открыто 12 банковских счетов с общей суммой остатка 813,5 тысячи рублей. Акциями и иными ценными бумагами Бречалов не владеет. Данные о доходах и имуществе его супруги в открытых источниках отсутствуют.

Александр Бречалов возглавляет региональную группу «Единой России» по Удмуртии на предстоящих выборах в Госдуму. Для сравнения, пять лет назад Глава региона декларировал доход в 4,8 миллиона рублей, и тогда в его собственности находился автомобиль Volkswagen 7HC Multivan.

Декларации кандидатов в Госдуму от всех партий были опубликованы ЦИК 21 июля. С 2023 года депутатам и чиновникам разрешено не публиковать сведения о доходах в открытом доступе, однако при выдвижении на выборы они обязаны предоставлять эту информацию в полном объеме.

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