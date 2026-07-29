Дороги, школы и инвестиции: как изменилась Удмуртия за 9 лет работы Александра Бречалова

Александр Бречалов возглавил Удмуртию в апреле 2017 года. Фото: Администрация Ижевска

Александр Бречалов возглавил Удмуртию в апреле 2017 года. За девять лет в республике масштабно обновили дорожную, социальную и коммунальную инфраструктуру, увеличили объемы промышленного производства и инвестиций, ускорили цифровизацию и реализовали десятки национальных проектов.

За это время в Удмуртии появились новые школы, детские сады, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. В регионе капитально отремонтировали тысячи километров дорог, благоустроили сотни общественных пространств, расширили доступ к современной связи и интернету.

«КП-Ижевск» собрала главные цифры и факты, которые показывают, как изменилась Удмуртия за 9 лет работы Александра Бречалова.

Ремонт дорог в Удмуртии и развитие транспорта

Обновление дорожной сети стало одним из самых заметных направлений развития региона. За девять лет в Удмуртии капитально отремонтировали 2 762 километра региональных, межмуниципальных и местных дорог.

2 762 километра региональных, межмуниципальных и местных дорог отремонтировали в регионе за 9 лет. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Еще 480 километров трасс, которые раньше становились практически непроезжими во время распутицы, удалось восстановить. За 9 лет в Удмуртии отремонтировали 2 762 километра региональных, межмуниципальных и местных дорог. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

За тот же период в республике реконструировали и привели в порядок 45 мостов и путепроводов. В список вошли переправы через реки Лоза, Лып, Вала, Пызеп, Пыхта, Иж, Люмка и Умяк, а также мост через Чепцу на дороге Балезино – Сергино.

Одновременно с автомобильным транспортом в Удмуртии развивают воздушное сообщение. В аэропорту имени Михаила Калашникова построили новый терминал, через который жители республики и гости региона смогут летать в другие страны.

Международный терминал ижевского аэропорта. Фото: Данил Иванов

Добраться до международного терминала можно будет по обновленной дороге «Ижевск – Аэропорт». Проезжую часть трассы расширят до четырех полос, над железнодорожными путями возведут эстакаду, а через реку Позимь построят новый мост. Открыть движение по реконструированной дороге планируют в октябре 2026 года.

Строящаяся эстакада на дороге «Ижевск – Аэропорт». Фото: Алексей Филинов

Благоустройство Ижевска и модернизация ЖКХ

За последние пять лет в Удмуртии благоустроили 747 дворов и общественных пространств. В это число вошли 467 общественных территорий.

Одним из крупнейших проектов стало обновление Центральной площади Ижевска. После реконструкции здесь появились амфитеатры, террасы и новые зеленые зоны. Преображение центра Ижевска продолжилось ремонтом эспланады. В городе также возобновили реконструкцию набережной Ижевского пруда, а в 2026 году приступили к основному этапу благоустройства улицы Удмуртская.

Обновленная Центральная площадь стала визитной карточкой Ижевска и местом притяжения горожан. Фото: Мария Бакланова

Параллельно в республике модернизировали коммунальную инфраструктуру. За девять лет специалисты построили или капитально отремонтировали 247 артезианских скважин и 114 водонапорных башен.

Кроме того, в Удмуртии обновили и проложили более 512 километров сетей водоснабжения. Уровень газификации региона достиг 79,5%.

Новые школы и детские сады в Удмуртии

За время работы Александра Бречалова в республике ввели в эксплуатацию 58 детских садов. Еще в одном учреждении провели капитальный ремонт.

Благодаря строительству и обновлению дошкольных учреждений в Удмуртии появилось более 5,2 тысячи дополнительных мест. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет достигла 100%.

С 2022 года капитально отремонтировали 46 школьных зданий. Обновление еще 11 объектов планировалось начать в 2026 году. В школах республики также открыли 1234 профильных класса. Современное оборудование получили 355 образовательных организаций, а 522 школы подключили к высокоскоростному интернету. Новые школы за эти годы построили в Алнашах, Совхозном, Багыре, Постоле, Кезе, Большом Волкове, Селтах, Кизнере, Ягуле, Пычанках, Шаркане и Аксакшуре.

Производство, зарплаты и занятость

Промышленность остается основой экономики Удмуртии. Сейчас на предприятиях отрасли работают почти 158 тысяч человек, а среднемесячная заработная плата достигла 95 тысяч рублей.

Всего в регионе насчитывается около 3,8 тысячи промышленных предприятий. Они обеспечивают почти половину валового регионального продукта республики.

Александр Бречалов во время запуска производства Lada Largus в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Удмуртии составил 107,7%. Благодаря этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе.

Почти три четверти промышленных предприятий республики ежегодно увеличивают производительность труда не менее чем на 5%.

Сельское хозяйство Удмуртии

За последние годы Удмуртия укрепила позиции одного из ведущих аграрных регионов России. Республика занимает второе место в стране по площади посевов льна-долгунца и четвертое место по объемам производства молока.

В Приволжском федеральном округе Удмуртия входит в число лидеров по выпуску сливочного масла, сыров и куриного яйца.

По итогам 2025 года сельскохозяйственные предприятия региона произвели 1,1 млн тонн молока. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в два раза.

Инвестиции в экономику Удмуртии и новые рабочие места

За девять лет объем инвестиций в основной капитал Удмуртии значительно увеличился. В 2025 году он достиг 237,7 млрд рублей. Это на 154 млрд рублей больше показателя, зафиксированного в 2017 году.

Александр Бречалов и Татьяна Ким во время открытия сортировочного центра Wildberries в Удмуртии. Фото: Дмитрий Соколов

Реализация инвестиционных проектов позволила создать в республике более 1700 рабочих мест. В перечень новых инвестпроектов вошли 27 инициатив с общим объемом вложений 26 млрд рублей.

Цифровизация Удмуртии и развитие ИТ-отрасли

Удмуртия вошла в число наиболее динамично развивающихся цифровых регионов Приволжского федерального округа.

С 2017 года количество жителей, обеспеченных современной связью и интернетом, увеличилось почти на четверть. Число населенных пунктов, где появились оптоволоконные линии связи, выросло в 3,7 раза. Сейчас мобильная связь доступна 99,9% жителей республики. Покрытием сети 4G обеспечены 98,4% населения. Высокоскоростной интернет провели в 904 социальных объекта. Стабильная связь также появилась еще в 735 деревнях и селах Удмуртии.

За девять лет оборот ИТ-компаний региона увеличился на 244% и достиг 36,5 млрд рублей. Налоговые поступления от предприятий отрасли за этот период выросли втрое.

Новые поликлиники, амбулатории и ФАПы в Удмуртии

За годы реализации национальных проектов в 27 муниципалитетах Удмуртии построили более 100 объектов здравоохранения.

Новые поликлиники открылись в Воткинске, Можге и Сарапуле. Кроме того, в республике возвели 11 врачебных амбулаторий и 112 фельдшерско-акушерских пунктов. В регионе также начали работу семь центров амбулаторной онкологической помощи.

Одновременно в медицинских организациях продолжают модернизировать навигацию и совершенствовать маршруты пациентов.

Восстановление лесов и ликвидация свалок

За девять лет в Удмуртии значительно усилили природоохранную работу. Объемы воспроизводства лесов стабильно превышают объемы их выбытия. Только в 2025 году в республике восстановили почти 9,8 тысячи гектаров леса.

Для охраны лесного фонда закупили десятки единиц специализированной техники и беспилотные летательные аппараты. В регионе также внедрили систему видеомониторинга «Лесохранитель». За тот же период в Удмуртии ликвидировали 295 несанкционированных свалок и вывезли более 90 тысяч тонн отходов.

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на сортировку, выросла с 29,9% в 2020 году до 76% в 2025-м.

Жилищная поддержка семей в Удмуртии

Благодаря программе государственной поддержки, улучшить жилищные условия смогли 1177 семей. На финансирование этих мер направили около 1,4 млрд рублей.

За девять лет руководства Александра Бречалова в Удмуртии обновили дорожную, социальную и коммунальную инфраструктуру, укрепили промышленность, увеличили объем инвестиций и расширили меры поддержки жителей. Именно эти направления стали основой изменений, которые происходили в республике с 2017 года.

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