Ольга Абрамова назначена на пост врио Главы Удмуртии

Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио Главы Удмуртии Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой на должность врио Главы Удмуртии. В этом статусе она будет работать до вступления в должность лица, избранного Главой республики на выборах. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

На этом посту она сменила Александра Бречалова, который руководил республикой в течение последних 9 лет. Ранее она занимала должность и.о. председателя правительства Удмуртии, а после увольнения работала советником министра сельского хозяйства России.

СПРАВКА

Ольга Абрамова родилась 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртской АССР. Воспитывает двух дочерей. Является членом партии «Единая Россия».

Трудовая и общественная деятельность Абрамовой тесно связана с республикой. С 2006 по 2009 год она была депутатом Совета депутатов Сарапульского района. В 2018-2021 годах возглавляла Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. С сентября 2023 года работала первым заместителем председателя правительства республики, курируя экономический блок. В июле-сентябре 2024 года исполняла обязанности главы кабинета министров, а с осени 2024 года – советник министра сельского хозяйства России, где занималась вопросами регионального развития, федеральных программ, племенных ресурсов и их продвижения на внешние рынки.

На посту в правительстве Удмуртии она добилась ряда значимых результатов. В 2023 году республика впервые произвела более миллиона тонн молока (1 млн 20 тыс. тонн). Удмуртия заняла 6-е место в России по объему привлеченных средств на программу комплексного развития сельских территорий. Внедрен региональный индекс племенной ценности животных, начато субсидирование генотипирования. Также реализованы инфраструктурные проекты – созданы «деревни будущего», выросло число предпринимателей и самозанятых в сельской местности.

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