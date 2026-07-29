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НовостиПолитика29 июля 2026 9:03

Ольга Абрамова назначена на пост врио Главы Удмуртии

Ранее она занимала должность и.о. председателя правительства республики
Виола Романова
Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио Главы Удмуртии

Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио Главы Удмуртии

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой на должность врио Главы Удмуртии. В этом статусе она будет работать до вступления в должность лица, избранного Главой республики на выборах. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

На этом посту она сменила Александра Бречалова, который руководил республикой в течение последних 9 лет. Ранее она занимала должность и.о. председателя правительства Удмуртии, а после увольнения работала советником министра сельского хозяйства России.

СПРАВКА

Ольга Абрамова родилась 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртской АССР. Воспитывает двух дочерей. Является членом партии «Единая Россия».

Трудовая и общественная деятельность Абрамовой тесно связана с республикой. С 2006 по 2009 год она была депутатом Совета депутатов Сарапульского района. В 2018-2021 годах возглавляла Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. С сентября 2023 года работала первым заместителем председателя правительства республики, курируя экономический блок. В июле-сентябре 2024 года исполняла обязанности главы кабинета министров, а с осени 2024 года – советник министра сельского хозяйства России, где занималась вопросами регионального развития, федеральных программ, племенных ресурсов и их продвижения на внешние рынки.

На посту в правительстве Удмуртии она добилась ряда значимых результатов. В 2023 году республика впервые произвела более миллиона тонн молока (1 млн 20 тыс. тонн). Удмуртия заняла 6-е место в России по объему привлеченных средств на программу комплексного развития сельских территорий. Внедрен региональный индекс племенной ценности животных, начато субсидирование генотипирования. Также реализованы инфраструктурные проекты – созданы «деревни будущего», выросло число предпринимателей и самозанятых в сельской местности.

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