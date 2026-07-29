Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии

Владимир Путин подписал указ об отставке Главы Удмуртии Александра Бречалова Фото: Филинов Алексей.

Президент России Владимир Путин 29 июля подписал указ о досрочном прекращении полномочий Главы Удмуртии Александра Бречалова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как указано в тексте, решение принято на основании личного заявления руководителя региона о досрочной отставке.

Исполняющим обязанности Главы Удмуртии до проведения выборов назначена Ольга Абрамова. Ранее она занимала должность и.о. председателя правительства республики, а после увольнения работала советником министра сельского хозяйства России.

Александр Бречалов руководил Удмуртией на протяжении девяти лет. За этот период из федерального бюджета в регион поступило 257,7 миллиарда рублей безвозмездных средств. Также в республике отремонтировали 2762 километра дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также восстановили 480 километров дорог, которые ранее были непроходимы в период распутицы.

В сфере образования ввели в эксплуатацию 58 детских садов, капитально отремонтировали еще один, создав в общей сложности 5227 мест. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет достигла 100%. С 2022 года отремонтированы 46 школ.

За девять лет в республике построили или обновили 247 артезианских скважин, 114 водонапорных башен и 512,6 километра сетей водоснабжения. Уровень газификации Удмуртии составил 79,5%. В сфере здравоохранения построено более 100 объектов в 27 муниципальных образованиях, открыты три поликлиники – в Воткинске, Можге и Сарапуле.

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