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НовостиПолитика29 июля 2026 9:03

Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии

Указ об отставке подписал Президент Владимир Путин
Виола Романова
Владимир Путин подписал указ об отставке Главы Удмуртии Александра Бречалова

Владимир Путин подписал указ об отставке Главы Удмуртии Александра Бречалова

Фото: Филинов Алексей.

Президент России Владимир Путин 29 июля подписал указ о досрочном прекращении полномочий Главы Удмуртии Александра Бречалова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как указано в тексте, решение принято на основании личного заявления руководителя региона о досрочной отставке.

Исполняющим обязанности Главы Удмуртии до проведения выборов назначена Ольга Абрамова. Ранее она занимала должность и.о. председателя правительства республики, а после увольнения работала советником министра сельского хозяйства России.

Александр Бречалов руководил Удмуртией на протяжении девяти лет. За этот период из федерального бюджета в регион поступило 257,7 миллиарда рублей безвозмездных средств. Также в республике отремонтировали 2762 километра дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также восстановили 480 километров дорог, которые ранее были непроходимы в период распутицы.

В сфере образования ввели в эксплуатацию 58 детских садов, капитально отремонтировали еще один, создав в общей сложности 5227 мест. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет достигла 100%. С 2022 года отремонтированы 46 школ.

За девять лет в республике построили или обновили 247 артезианских скважин, 114 водонапорных башен и 512,6 километра сетей водоснабжения. Уровень газификации Удмуртии составил 79,5%. В сфере здравоохранения построено более 100 объектов в 27 муниципальных образованиях, открыты три поликлиники – в Воткинске, Можге и Сарапуле.

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