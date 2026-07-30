Какие мужские имена становятся новым трендом в Удмуртии и России

В подборке – 10 вариантов, которые сочетают редкость, благородное звучание и богатую историю. Фото: Envato Elements

Сегодня в России уже привыкли к Тимофеям и Никитам – эти имена прочно держатся в топах и никуда не уходят. Но родители, которые хотят дать сыну не просто популярное, а по-настоящему интернациональное имя с европейским шармом, все чаще присматриваются к другим вариантам. Тем, что звучат одинаково достойно и в Москве, и в Лондоне, и в Берлине. Тем, что не теряют своей мужественности на любом языке и при этом остаются достаточно редкими, чтобы мальчик чувствовал себя особенным.

В 2026 году в детских садах и школах все чаще будут откликаться на эти имена – они только начинают свой путь в рейтинги, но уже уверенно набирают обороты.

Первое по популярности – Адриан

Значение: происходящий из Адрии, от названия города на севере Италии.

Имя Адриан – один из главных кандидатов на взлет в 2026 году. Оно звучит аристократично, с легким римским акцентом, но при этом не кажется вычурным. В нем есть и мягкость, и мужская твердость одновременно. В 2026 году Адриан – это выбор тех, кто ищет баланс между редким и узнаваемым.

Интересный факт: имя носили несколько римских императоров, самый известный – император Адриан, при котором был построен знаменитый Адрианов вал в Британии.

Православный календарь: имя Адриан в святцах встречается множество раз.

Второе по популярности – Леон

Значение: лев.

Имя Леон – короткое, звонкое и невероятно мужское. В нем слышится и царственная грация, и южная страстность, и при этом оно легко произносится практически на всех европейских языках. В 2026 году Леон – это имя для мальчика, который будет притягивать взгляды, не прилагая к этому усилий.

Интересный факт: всемирную известность имени добавил культовый фильм Люка Бессона «Леон» (18+) с Жаном Рено в главной роли – история профессионального киллера, которая стала классикой мирового кинематографа

Православный календарь: имени Леон в святцах нет. В церковной традиции это имя иногда связывают со священномучеником Леонтием Адрианопольским, епископом. Именно в честь него при крещении могут дать имя Леонтий.

Третье по популярности – Артур

Значение: предположительно «медведь» или «камень».

Имя Артур – европейская классика, которая никогда полностью не уходила из моды, но в 2026 году звучит особенно свежо. Оно ассоциируется с легендами о короле Артуре, с рыцарством и благородством, но при этом остается современным и легким.

Интересный факт: имя стало широко известно благодаря циклу легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, которые до сих пор остаются одной из самых популярных мифологических традиций в Европе.

Православный календарь: имени нет в святцах. Чаще всего при крещении дают имя Артемий или по дате рождения.

Европейское имя – не только красиво, но и статусно. Фото: Envato Elements

Четвертое по популярности – Роберт

Значение: яркая слава, славный.

Имя Роберт – твердое, основательное и при этом мягкое. Оно звучит как имя для человека, на которого можно положиться: без лишней суеты, но с надежностью, проверенной временем. В 2026 году Роберт возвращается в моду как европейская классика, которая не теряет актуальности десятилетиями.

Интересный факт: имя Роберт носили многие короли Шотландии, в том числе знаменитый Роберт Брюс – национальный герой, который возглавил борьбу за независимость страны.

Православный календарь: имени Роберт в святцах нет. Крестят чаще именем Роман или Родион или по дате рождения.

Пятое по популярности – Эрик

Значение: вечный правитель, могущественный.

Имя Эрик – короткое, резкое. В нем слышится северная сила, спокойная уверенность и немного загадочности. В 2026 году Эрик набирает популярность как альтернатива слишком мягким и уменьшительным именам – здесь все серьезно, здесь уже с пеленок слышится характер.

Интересный факт: имя было широко распространено среди скандинавских викингов, самый известный носитель – Эрик Рыжий, который открыл Гренландию.

Православный календарь: имени Эрик в святцах нет. Крестят чаще именем Александр, Георгий или по дате рождения.

Шестое по популярности – Мартин

Значение: посвященный Марсу, воинственный.

Имя Мартин – европейская классика, которая звучит одинаково хорошо на любом языке. Оно не слишком мягкое, но и не грубое – золотая середина. В 2026 году Мартин – это имя для мальчика, который не будет сидеть на месте, но при этом всегда будет знать, к чему стремиться.

Интересный факт: имя прославил немецкий монах Мартин Лютер, который начал Реформацию в Европе.

Православный календарь: имя Мартин есть в святцах.

Седьмое по популярности – Кристиан

Значение: последователь Христа, христианин.

Имя Кристиан – утонченное, интеллигентное и очень европейское. Оно звучит как имя для мальчика, который будет ценить знания и внутреннюю гармонию. В 2026 году Кристиан – один из главных трендов среди европейских имен в России.

Интересный факт: имя стало особенно популярным в Скандинавии, где его носили несколько датских королей. В русской традиции имя известно как Христиан, а вариант с «К» – это европейская форма.

Православный календарь: формы Кристиан в святцах нет. Чаще крестят церковнославянской формой Христиан. Также возможны варианты Христофор, Хрисанф или Хрисанфий, или по дате рождения.

Восьмое по популярности – Оскар

Значение: копье Бога, божественный воин.

Имя Оскар – звонкое, статусное и очень музыкальное. Оно ассоциируется с кинопремией и скандинавским шармом, но при этом остается редким в России – что делает его особенно привлекательным. В 2026 году Оскар – это имя для мальчика, который будет запоминаться с первого раза.

Интересный факт: имя пришло в Европу из Скандинавии, а всемирную славу ему подарила кинопремия «Оскар» – статуэтка, названная, по одной из версий, в честь дяди основателя академии.

Православный календарь: имени Оскар в святцах нет. Крестят чаще именами Олег, Осип или по дате рождения.

Возможно, среди этих имен вы найдете подходящее для своего малыша. Фото: Envato Elements

Девятое по популярности – Теодор

Значение: дар Бога.

Имя Теодор – изысканное, интеллигентное, с европейским звучанием, которое в последние годы набирает все большую популярность. В нем слышатся и греческие корни, и французский шарм, и английская сдержанность. В 2026 году Теодор – это имя для тех, кто хочет дать сыну нечто большее, чем просто красивое имя: целую историю и глубокий смысл.

Интересный факт: имя Федор – это русская форма греческого Теодора.

Православный календарь: имя есть в святцах в форме Феодор.

Десятое по популярности – Севастьян

Значение: почтенный, высокочтимый.

Имя Севастьян – самый редкий, но не менее интересный вариант из этого списка. Оно звучит как имя для человека с королевской осанкой – торжественно, благородно и мужественно. В 2026 году Севастьян – выбор для тех, кто ищет что-то действительно редкое, но при этом историческое и глубоко укорененное в европейской культуре.

Интересный факт: в Западной Европе распространена форма Себастьян, а не Севастьян, однако происхождение имен одинаковое.

Православный календарь: имя есть в святцах. В православной традиции также используется форма Севастиан.

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