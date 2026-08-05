Главные новости Ижевска на утро 5 августа: гибель ребенка и иск «Ижавиа»

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Новый вторник пришел в Ижевск. 5 августа в нашем городе потеплеет до +26°С, осадков не ожидается. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Погиб ребенок

Двухлетний мальчик погиб, упав с кучи досок во дворе частного дома в Кизнере. По данным следствия, малыш забрался на доски, когда гулял один, без присмотра взрослых. Сорвавшись с высоты, он упал и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время.

Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей.

Оспорят решение Росавиации

АО «Ижавиа» подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными действия Росавиации. Заявление зарегистрировано 3 августа, ответчиком выступает ведомство. Подробности требований в картотеке арбитражных дел не раскрываются, однако ранее профильный портал «ТурДом» сообщал, что авиакомпания оспаривает приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта, поданный 31 июля.

По мнению перевозчика, к моменту вынесения решения он уже выполнил все предписания Ространснадзора и Росавиации: направил отчеты об устранении замечаний, обновил внутреннюю документацию и программы подготовки летного состава, представив подтверждающие материалы в ведомство.

Накажут родителей

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») после выявления в соцсетях видеороликов, на которых дети дошкольного возраста грубо матерятся на камеру.

«В соцмедиа сообщается, что мужчина снимает и выкладывает в социальных сетях контент с несовершеннолетними сыном и дочерью, на котором дети используют нецензурную брань», - заявили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Личность отца установлена – это 39-летний житель Вавожского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, в отношении 37-летней матери юных сквернословов составлен протокол об административном правонарушении (ст.5.35 КоАП РФ). Ее мужа привлекут к ответственности в ближайшее время.

Работы на Удмуртской

В Ижевске продолжается реконструкция улицы Удмуртской. О ходе работ в своих соцсетях рассказала врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова.

На данный момент рабочие выполнили уже почти половину из запланированного благоустройства, в том числе завершается ремонт ливневки и облицовки фасадов. Карманные парки готовы на 40%, а реконструкция самой дороги – на 45%. Тем не менее возникли проблемы с поставками, – опоры для освещения доставят только в сентябре.

Как прошел фестиваль «Русь Дружинная»

С 31 июля по 2 августа в Удмуртии прошел XII фестиваль исторической реконструкции «Русь Дружинная». Стоило свернуть с обычной сельской дороги и пройти к лагерю несколько десятков метров, как привычная современность оставалась где-то позади. Футболки сменялись льняными рубахами и кольчугами, среди палаток пахло кострами, свежим хлебом и травами, а вместо телефонных звонков над полем разносился звон оружия.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» побывала на фестивале и увидела, как реконструкторы разных эпох сражались под проливным дождем, гости осваивали кузнечное и гончарное дело, а незнакомые люди учились танцевать в одном кругу.

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