Алкогольная зависимость в Ижевске: почему одни сохраняют контроль, а другие не могут остановиться после первого бокала

Почему семейная история – не приговор, как мозг формирует зависимость и какие два вопроса стоит задать себе уже сегодня. Фото: Envato Elements

Один человек годами выпивает лишь по особым случаям и легко отказывается от алкоголя, а другой довольно быстро замечает, что прежней дозы уже недостаточно. Объяснять такую разницу одной лишь силой воли неправильно. На формирование зависимости одновременно влияют работа мозга, наследственность, эмоциональное состояние и способы, которыми человек привык справляться со стрессом.

Особенно опасно, когда спиртное превращается из редкой части застолья в универсальное средство от тревоги, одиночества или душевной боли. Поначалу оно действительно ненадолго приносит облегчение, но постепенно мозг запоминает этот путь как самый быстрый.

«Комсомольская правда – Ижевск» вместе с психиатрами разбирается, что повышает риск алкогольной зависимости, почему семейная история не означает неизбежного повторения сценария и какие вопросы помогут вовремя заметить тревожные изменения.

Внимание! Алкоголь вредит здоровью. Его употребление противопоказано несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, а также людям с рядом хронических заболеваний.

Единственного «гена алкоголизма» не существует

По словам врача-психиатра-нарколога Марины Калюжной, наследственная предрасположенность действительно играет заметную роль, но сама по себе не определяет судьбу человека.

На риск зависимости влияет не один конкретный ген, а сложное сочетание биологических особенностей. Семейные исследования, в том числе наблюдения за близнецами, позволяют оценивать вклад генетики примерно в 50%. Остальная часть приходится на среду, жизненные обстоятельства, психологическое состояние и привычные модели поведения.

Иными словами, наследственность может сделать человека более уязвимым, но зависимость развивается не автоматически.

Марина Калюжная приводит пример пациента, отец которого тяжело пил. До 30 лет мужчина полностью избегал алкоголя, опасаясь повторить семейный сценарий. Проблемы начались не сами по себе, а после развода, когда он лишился привычной эмоциональной опоры и не смог справиться с переживаниями другими способами.

Как алкоголь влияет на систему вознаграждения мозга

Врач-психиатр и майнд-терапевт Анастасия Хосровян связывает разную реакцию людей на спиртное с особенностями обмена веществ и работы дофаминовой системы. Дофамин участвует в формировании мотивации и ощущения вознаграждения. Алкоголь искусственно активирует эту систему, создавая чувство расслабления или эйфории.

Остановиться легче до, чем когда зависимость уже взяла свое. Фото: Envato Elements

У одних людей организм сравнительно быстро перерабатывает этанол, а система вознаграждения реагирует умеренно. Приятные ощущения проходят, и мозг возвращается к обычному состоянию.

У других реакция оказывается намного сильнее. Мозг запоминает интенсивный дофаминовый выброс и начинает воспринимать его как новый ориентир. После этого обычные источники удовольствия могут казаться менее яркими, а желание повторить алкогольный эффект – усиливаться. Это не отменяет личной ответственности, но показывает, почему призывы «просто взять себя в руки» далеко не всегда работают. В основе зависимости лежат реальные изменения в работе нервной системы.

Боль и внутреннюю пустоту спиртное заглушает лишь временно

В практике Марины Калюжной алкоголь чаще всего становится способом быстро отключить тревогу, душевную боль или напряжение. Эффект наступает в течение короткого времени, поэтому мозг запоминает спиртное как доступную «анестезию».

Есть и другой сценарий. Иногда человек живет в состоянии постоянной скуки, эмоциональной пустоты и отсутствия ярких событий. Тогда выпивка постепенно превращается в едва ли не единственный источник сильных ощущений. Эти причины нередко переплетаются. За словами «у меня все нормально» могут скрываться переживания, которые человек привык игнорировать или не умеет выражать.

Анастасия Хосровян отмечает, что алкоголь временно снижает активность участков мозга, связанных со страхом и напряжением. Однако он не устраняет причину состояния. Если человек страдает от хронической тревоги, депрессии или длительного стресса, спиртное только маскирует проблему.

В психиатрии подобное поведение называют феноменом самолечения. Человек пытается самостоятельно скорректировать эмоциональный дискомфорт, связанный с работой серотонина, ГАМК и других нейромедиаторных систем. Облегчение оказывается кратким, а риск зависимости постепенно возрастает.

Главный риск

Сама по себе тяжелая жизненная ситуация не обязательно приводит к зависимости. Многое зависит от того, какие еще способы поддержки доступны человеку.

Физическая активность, близкие отношения, психотерапия, увлечения, отдых и возможность открыто обсуждать переживания снижают вероятность того, что алкоголь станет единственным «клапаном» для накопившегося напряжения.

Если таких опор нет, спиртное начинает выполнять сразу несколько функций: помогает уснуть, притупляет тревогу, создает иллюзию общения и дает короткое ощущение радости. Чем больше задач человек решает при помощи алкоголя, тем опаснее становится привычка.

Пьющая семья повышает риски

Дети, выросшие рядом с зависимыми взрослыми, действительно чаще сталкиваются с подобными проблемами в будущем. По словам Марины Калюжной, риск может возрастать в четыре-пять раз. Однако статистическая вероятность не означает неизбежности.

Защитой могут стать отношения со значимым взрослым вне семьи — учителем, тренером, родственником или наставником, который показывает другой способ жить и справляться с трудностями. Важную роль также играют ранняя самостоятельность, психологическая помощь и осознание собственных рисков еще до знакомства с алкоголем.

В практике специалиста была женщина, чьи родители злоупотребляли спиртным. В 16 лет она переехала к тете и решила не повторять увиденный в детстве сценарий. Сейчас ей 41 год, и она по-прежнему не употребляет алкоголь.

Семейный сценарий – не приговор, а предупреждение. Фото: Envato Elements

Осознанность сама по себе способна стать защитным фактором. Человек, который знает о семейной предрасположенности и внимательно следит за своим поведением, находится в более безопасном положении, чем тот, кто полностью исключает для себя возможность зависимости.

Можно ли годами пить умеренно, а затем потерять контроль

Полной гарантии не существует даже у человека, который долгое время употреблял алкоголь редко и в небольших количествах. Зависимость не всегда начинается с резкого срыва. Гораздо чаще человек постепенно увеличивает дозу. Сначала это один бокал по выходным, затем спиртное после тяжелого рабочего дня, а позже – почти обязательная часть каждого вечера.

Переломным моментом может стать длительный стресс: развод, потеря работы, смерть близкого человека, тяжелая болезнь или другое событие, с которым трудно справиться. Привычная доза перестает приносить прежнее облегчение, поэтому ее увеличивают. Одновременно формируется толерантность – организму требуется все больше алкоголя для достижения того же эффекта.

При наличии биологической предрасположенности мозг особенно быстро возвращается к знакомому способу дофаминового подкрепления. Поэтому сочетание наследственного риска и сильного стресса способно стать пусковым механизмом.

Снизить опасность можно, если заранее научиться переживать кризисы без психоактивных веществ и не использовать спиртное как средство от бессонницы, тревоги или подавленного настроения.

Два вопроса, которые стоит регулярно задавать себе

Марина Калюжная предлагает хотя бы раз в год честно отвечать себе на два вопроса:

- Зачем я пью именно сейчас?

- Смогу ли я полностью отказаться от алкоголя на месяц?

Если спиртное требуется, чтобы расслабиться, заснуть, забыть о проблемах или почувствовать себя увереннее, привычка уже заслуживает внимания.

Еще более тревожный сигнал – внутреннее сопротивление самой идее месячного перерыва. Ответ «не смогу» не означает автоматически сформированную зависимость, но дает серьезный повод оценить ситуацию вместе со специалистом.

По наблюдениям врача, многие обращаются за помощью уже спустя несколько лет после начала проблемы, когда отношения в семье разрушены, а алкоголь прочно встроен в повседневную жизнь. Сам человек нередко последним признает масштаб происходящего, поскольку зависимость меняет восприятие собственных поступков и количества выпитого.

Поэтому при первых сомнениях лучше не ждать критической точки. Ранняя консультация психиатра-нарколога не ставит на человеке клеймо, а помогает понять реальный уровень риска и сохранить контроль до того, как привычка превратится в заболевание.

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