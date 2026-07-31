Яблоки и свекла подорожали в Удмуртии

В Удмуртии на 4,8% выросли цены на детское фруктовое пюре Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Удмуртии на 4,8% выросли цены на детское фруктовое пюре. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кроме того, подорожали яблоки (+3,6%), свекла (+3,4%), морковь (+2,4%) и гречка (+1,9%). В то же время подешевели сосиски и сардельки (-4%), молоко 2,5-3,2% жирности (-3,4%), белокочанная капуста (-2,4%) и свежие помидоры с огурцами (-2,3% и -2%).

Из непродовольственных товаров подорожали шампунь (+3,8%), хозяйственное мыло (+2,9%) и туалетная бумага (-2,3%). При этом снизились цены на туалетное мыло (-2,4%) и спички (-1,5%).

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