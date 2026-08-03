Куда сходить в Ижевске с 3 по 7 августа: женская арт-практика и фильм «Одиссея» Кристофера Нолана

Люди катаются на лодочках и катамаранах на Ижевском пруду. Фото: Амир Закиров

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.

Вторник

Выставка «Городские мотивы» (0+)

Ижевчан приглашают на выставку художницы из Воткинска Татьяны Фирсовой.

На картинах изображены города: Ижевск, Воткинск и Сарапул. В этих акварелях, пастелях и графических листах оживают самые разные мгновения: легкая весенняя дымка над лесом, солнечные отблески на куполах храмов, будничный городской пейзаж.

Когда: выставка работает до 28 августа с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00

Где: Республиканский дом народного творчества, ул. Коммунаров, 363

Вход свободный

Среда

Женская арт-практика «Хозяйка внутреннего мира» (18+)

В столице Удмуртии пройдет женская арт-практика. Ведущая – сказкотерапевт Мария Степаненкова.

В программе:

– медитативная сказка Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой – как вход в свое внутреннее пространство;

– работа с образом Хозяйки внутреннего мира – той самой точки опоры, которая есть у каждой, но не всегда мы позволяем ей проявиться;

– арт-практика: через рисунок, цвет и образ мы будем искать свой баланс.

С собой нужно принести альбомный лист, цветные карандаши, блокнот, ручку.

Когда: 5 августа в 15:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова

Вход свободный

Четверг

Театральная постановка «Морской круиз» (18+)

Это легкая история с юмором и теплым настроением. Зрителей ждет морское приключение: в постановке смешиваются актёрская игра, музыка и танец.

Постановка от театральной студии из Ижевска «Перезагрузка».

Когда: 6 августа в 13:00

Где: библиотека им. В. В. Маяковского, ул. Новостроительная 28

Вход свободный

Пятница

Вечер посвящение народной артистке РСФСР Любови Кунаковой (18+)

8 августа выдающейся балерине и педагогу, народной артистке РСФСР Любови Алимпиевне Кунаковой исполнилось бы 75 лет.

Любовь Алимпиевна прошла большой путь от блистательной балерины до одного из самых уважаемых педагогов Мариинского театра. С 1974 по 1992 год она исполняла главные партии в знаковых постановках: «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

На вечере-посвящении будут присутствовать родственники Любови Алимпиевны, народная артистка УР балерина Елена Евсеева. В программе – выступление образцового театра балета «Радуга».

Когда: 7 августа, 17:00

Где: Советская, 11

Вход свободный

Выставка «Сны земляничные» (12+)

Ижевчан приглашают на выставку, где представлены живописные и графические произведения удмуртского художника-графика, иллюстратора Василия Мустаева.

Внимание к деталям, яркая цветовая гамма и скрупулезный подход становятся отличительной чертой художественного почерка автора. Часто героями его иллюстраций становятся сказочные персонажи и животные,

Отдельное место в творчестве художника занимают работы, созданные по мотивам удмуртских мифов и сказок.

Когда: выставка работает до 13 сентября 2026 года

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Билеты: от 200 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Последний богатырь. Колобок» (6+)

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок» с Дмитрием Журавлевым. Фото: скриншот из трейлера к фильму

Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона.

Актеры: Дмитрий Журавлев («Натальная карта», 18+), Гарик Харламов («Теща», 18+), Гоша Куценко («Скорая помощь», 16+), Мила Ершова («Сводишь с ума», 16+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия, фэнтези, приключения

Фильм «Смешарики сквозь вселенные» (6+)

Кадр из фильма «Смешарики сквозь вселенные» с Людмилой Артемьевой. Фото: скриншот из трейлера к фильму

Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они – обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс…

Актеры: Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир», 6+), Иван Агапов («Пальма 2», 6+), Александр Лыков («Трудные подростки», 18+), Ян Цапник («Мое любимое привидение («18+), Николай Добрынин («Дед Фомич», 12+), Тимофей Кочнев («Новые папины дочки», 12+), Александр Устюгов («Князь Андрей», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: фантастика, комедия, приключения

Фильм «Одиссея» (18+)

Кадр из фильма «Одиссея» с Робертом Паттинсоном. Фото: скриншот из трейлера к фильму

После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.

Актеры: Мэтт Дэймон («Оппенгеймер», 18+), Том Холланд («Переполненная комната», 18+), Энн Хэтэуэй («Один день», 18+), Роберт Паттинсон («Сумерки», 18+), Зендея («Эйфория», 18+)

Страна: Великобритания, США

Год 2026

Жанр: боевик, приключения, фэнтези

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