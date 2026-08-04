Магнитные бури в августе 2026: когда жителям Удмуртии стоит быть особенно внимательными

В какие дни стоит быть настороже? Фото: envato elements

Август в Удмуртии начался не только с жаркой погоды, но и с повышенной солнечной активности. После неспокойного июля, когда магнитные бури несколько раз возникали вопреки прогнозам, специалисты продолжают внимательно следить за ситуацией на Солнце. Сейчас на его поверхности наблюдаются сразу несколько активных областей, поэтому полностью исключать новые всплески геомагнитной активности пока нельзя.

«КП – Ижевск» изучила прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН и выяснила, какие дни августа могут стать наиболее напряженными для метеозависимых жителей региона.

Как прошел июль

Предварительные расчеты обещали спокойный месяц без серьезных магнитных бурь. Однако уже 4 июля геомагнитная обстановка резко ухудшилась: индекс Kp превысил отметку 7, что соответствует сильной магнитной буре. На следующий день возмущения сохранились, после чего ситуация ненадолго стабилизировалась.

Так выглядел прогноз геомагнитной активности на июль 2026. Фото: xras.ru

Позже всплески вновь фиксировались 9 и 12 июля, а в конце месяца – 23 и 24 июля, когда прогноз также не ожидал столь высокой активности.

Именно поэтому специалисты напоминают: во время максимума солнечного цикла даже самые точные долгосрочные прогнозы могут меняться буквально за несколько часов.

А такой геомагнитная активность оказалась по факту. Фото: xras.ru

Магнитные бури с 3 по 9 августа

В первые дни августа, по данным астрономов, на солнечном диске одновременно наблюдаются четыре группы пятен. Кроме того, влияние оказывает корональная дыра, через которую в сторону Земли движется поток заряженных частиц.

Если одна из активных областей произведет мощную вспышку, геомагнитная ситуация может измениться значительно быстрее, чем предполагают текущие расчеты.

Начало августа по прогнозу. Фото: xras.ru

Так, в понедельник, 3 августа, была зарегистрирована магнитная буря средней силы. В течение суток возможны остаточные геомагнитные возмущения. Сегодня, во вторник, 4 августа, магнитосфера постепенно начинает успокаиваться. Ожидается, что индекс снизится примерно до 3,7.

Самыми благоприятными днями первой недели станут 5 и 6 августа. В среду и четверг индекс прогнозируется на уровне около 1,5, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке.

С 7 по 9 августа существенных возмущений также не ожидается. По предварительным расчетам, индекс сохранится в пределах 2 баллов.

Когда ждать новых всплесков в августе

После активного начала месяца геомагнитная обстановка должна стать заметно спокойнее.

С 10 по 15 августа индекс Kp, по прогнозу, будет находиться в пределах 1,7–2 баллов.

С 16 по 18 августа возможен небольшой рост активности – примерно до 3–3,7 балла, однако до уровня магнитной бури эти показатели не дойдут.

Примерный прогноз геомагнитной активности на август 2026. Фото: xras.ru

Первым днем, который действительно стоит взять на заметку, специалисты называют 19 августа. В этот день магнитосфера может перейти в возбужденное состояние с индексом около 4,3.

Следующий похожий эпизод ожидается 23 августа, когда прогнозируется очередной подъем геомагнитной активности примерно до 4 баллов. После этого серьезных возмущений пока не ожидается. С 24 по 31 августа индекс будет колебаться преимущественно в диапазоне от 2 до 3,7 балла.

Стоит ли переживать метеозависимым

По предварительным данным, август может оказаться значительно спокойнее июля. Однако ученые напоминают: нынешний солнечный цикл остается очень активным, а сразу несколько крупных групп пятен продолжают находиться на поверхности Солнца.

Поэтому жителям Удмуртии, чувствительным к изменениям геомагнитного поля, рекомендуют следить за ежедневными обновлениями прогноза, поскольку космическая погода способна измениться в любой момент.

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