Мечи, кольчуги и бои под ливнем: как прошел фестиваль «Русь Дружинная» под Ижевском

Вот такую фотозону организовали в этом году. Фото: Елизавета Четверикова

С 31 июля по 2 августа в Удмуртии прошел XII фестиваль исторической реконструкции «Русь Дружинная». Стоило свернуть с обычной сельской дороги и пройти к лагерю несколько десятков метров, как привычная современность оставалась где-то позади. Футболки сменялись льняными рубахами и кольчугами, среди палаток пахло кострами, свежим хлебом и травами, а вместо телефонных звонков над полем разносился звон оружия.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» побывала на фестивале и увидела, как реконструкторы разных эпох сражались под проливным дождем, гости осваивали кузнечное и гончарное дело, а незнакомые люди учились танцевать в одном кругу.

Современность осталась позади

Участники приезжают на «Русь Дружинную» не ради пары эффектных фотографий в историческом костюме. На три дня они действительно меняют привычный быт: разводят огонь у шатров, ремонтируют доспехи, готовят еду на костре и следят за оружием. Даже ритм лагеря кажется другим – спокойным и размеренным, без постоянной спешки.

Если палаточный городок, то только такой! Фото: Елизавета Четверикова

Особенно атмосферным лагерь становился к вечеру. Солнце уходило за сосны, поле заливал теплый свет, а у сцены постепенно собирались зрители. Одни отдыхали прямо на траве, другие продолжали бродить по ярмарке, рассматривая кожаные сумки, украшения, деревянную утварь и другие вещи, словно привезенные с древнего торга.

Погода успела показать все стороны лета. Днем гости щурились от солнца, после ливня шагали по сырой земле, а с наступлением прохлады собирались ближе к огню.

Почти каждую вещь здесь хотелось рассмотреть поближе и потрогать. В кузнице гостям разрешали попробовать свои силы в работе с металлом – и быстро становилось понятно, сколько мастерства требует даже самое простое изделие. По соседству знакомили с ткачеством и гончарным ремеслом, показывали историческое оружие и рассказывали, как был устроен быт древнерусской семьи.

Тут можно было поработать кузнецом. Фото: Елизавета Четверикова

Желающие могли сделать посуду из глины. Фото: Елизавета Четверикова

Тут все хотелось потрогать и запечатлеть на помять! Фото: Елизавета Четверикова

Кони богатырские. Фото: Елизавета Четверикова

На ристалище встретились воины двух эпох

Главными событиями «Руси Дружинной» традиционно стали реконструкторские сражения. Когда над площадкой звучал сигнал к началу, ярмарка и мастер-классы на время отходили на второй план. Вокруг ристалища сразу собиралась плотная толпа, а все внимание переходило к бойцам.

Воины как будто бы сошли со страниц исторического романа. Фото: vk.ru/veresphoto

В этом году на одном поле встретились реконструкторы раннего и позднего Средневековья. Раньше фестиваль прежде всего ассоциировался с участниками, воссоздающими XIV–XV века. Теперь рядом с ними появились «раннятники», которые занимаются культурой и воинскими традициями IX–XI веков.

Даже неподготовленному зрителю было легко увидеть разницу. Представители ранней эпохи выходили с круглыми щитами, лаконичными шлемами и оружием времен становления Древней Руси. Воины позднего Средневековья появлялись в тяжелых латах, со сложной защитой и щитами другой формы. Отличались и приемы ведения боя.

А здесь гости фестиваля состязались в меткости и ловкости. Фото: Елизавета Четверикова

Вмятины на шлемах и дырки на одежде говорят о том, что бои – не просто постановка. Фото: vk.ru/veresphoto

Сначала бойцы сходились один на один, затем начинались командные схватки. После особенно сильных ударов зрители ахали и аплодировали, а звон металла был слышен далеко за пределами ристалища.

Несмотря на зрелищность, каждый поединок проходил под контролем. Участники долго тренируются, соблюдают правила безопасности и выходят на поле в тщательно изготовленных доспехах, многие элементы которых сделаны вручную.

Часть боев пришлась на сильный ливень. Земля превратилась в скользкое месиво, однако реконструкторы продолжили сражения. Упавшие поднимались и снова вступали в бой.

Именно в такие минуты становилось особенно заметно: участники не просто демонстрируют костюмы, а стараются восстановить целую эпоху – от вооружения и одежды до приемов боя и поведения дружины.

Зрители наблюдают за поединком. Фото: Елизавета Четверикова

Средневековые танцы объединили незнакомых людей

Еще одной точкой притяжения стал мастер-класс по славянским и средневековым танцам от ижевского клуба исторического танца. Первые движения многим давались непросто: участники сбивались, наступали друг другу на ноги и со смехом пытались вернуться в ритм.

Однако уже через несколько минут большой круг двигался почти синхронно. За внешней простотой танцев скрывались внимание к партнеру, чувство ритма и постоянное взаимодействие. Благодаря этому незнакомые люди начинали чувствовать себя одной компанией гораздо быстрее, чем при обычном знакомстве.

На мастер-класс пришло много гостей, но ливень заставил завершить его раньше. Участники успели попросить славянские танцы и вместе исполнить бретонские песни. Фото: ижевский клуб исторического танца

Ощущение чужой компании на фестивале исчезало довольно быстро. Люди легко вступали в разговор, делились впечатлениями и вместе выходили танцевать. Огромный лагерь постепенно превращался в сообщество, объединенное интересом к истории.

Станцевали всем знакомый ручеек. Фото: Елизавета Четверикова

Волынки и гитары зазвучали среди шатров

С наступлением вечера жизнь перемещалась к главной сцене. Если днем возле нее проходили выступления и мастер-классы, то после захода солнца пространство превращалось в большую концертную площадку. Зрители занимали места на траве, подходили ближе к музыкантам или сразу начинали танцевать.

Участники собираются на концерт. Фото: Елизавета Четверикова

Музыкальная программа естественно продолжала атмосферу лагеря. Волынки, флейты, барабаны, арфы и гитары соединялись так органично, что даже современные инструменты не возвращали публику в XXI век. Казалось, этим мелодиям и положено звучать среди сосен, шатров и костров.

Группа «Ледъ». Одна из любимых групп зрителей фестиваля. Фото: vk.ru/veresphoto

Перед сценой смешались эпохи и поколения. Рядом танцевали воины в кольчугах, девушки в расшитых платьях, семьи с детьми и посетители в обычной современной одежде. Различия переставали иметь значение, когда начиналась любимая песня.

Группа Gilead. Фото: vk.ru/veresphoto

На сцену фестиваля вышли Gilead, «Хмельная Ворга», «Мифистори», «Трувер», «Сны саламандры», «Ледъ», Alkonost и впервые приехавшая «Симаргл» из Кировской области.

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Барабанщик казанской группы «Хмельная Ворга» Константин Владыкин родился в Ижевске. Фото: vk.ru/veresphoto

Публика не жалела голосов: люди подпевали, выкрикивали названия групп и требовали продолжения. После двухчасового концерта «Хмельной Ворги» зрители еще несколько минут оставались возле сцены в надежде услышать дополнительную песню. Организаторы даже шутили, что весь фестиваль проводится ради возможности снова собрать поклонников этого коллектива.

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Флейтистка и скрипачка группы «Хмельная Ворга». Фото: vk.ru/veresphoto

Именно такие вечера помогают понять, почему многие возвращаются на «Русь Дружинную» каждый год. Их привлекает не только историческая реконструкция, но и редкое чувство общности, возникающее среди людей, которые несколько дней живут одним лагерем.

«Русь Дружинная» давно перестала быть обычной выставкой доспехов и старинных ремесел. Это три дня в другом времени, после которых особенно трудно возвращаться к привычной жизни. Дома участники разбирают рюкзаки, находят среди вещей билеты и небольшие сувениры – и лишь тогда окончательно понимают, что костры, бои под дождем и вечерние песни среди сосен им не приснились.

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