Мечи, кольчуги и бои под ливнем: как прошел фестиваль «Русь Дружинная» под Ижевском

С 31 июля по 2 августа в Удмуртии прошел XII фестиваль исторической реконструкции «Русь Дружинная». Стоило свернуть с обычной сельской дороги и пройти к лагерю несколько десятков метров, как привычная современность оставалась где-то позади. Футболки сменялись льняными рубахами и кольчугами, среди палаток пахло кострами, свежим хлебом и травами, а вместо телефонных звонков над полем разносился звон оружия.
Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» побывала на фестивале и увидела, как реконструкторы разных эпох сражались под проливным дождем, гости осваивали кузнечное и гончарное дело, а незнакомые люди учились танцевать в одном кругу.
Участники приезжают на «Русь Дружинную» не ради пары эффектных фотографий в историческом костюме. На три дня они действительно меняют привычный быт: разводят огонь у шатров, ремонтируют доспехи, готовят еду на костре и следят за оружием. Даже ритм лагеря кажется другим – спокойным и размеренным, без постоянной спешки.
Особенно атмосферным лагерь становился к вечеру. Солнце уходило за сосны, поле заливал теплый свет, а у сцены постепенно собирались зрители. Одни отдыхали прямо на траве, другие продолжали бродить по ярмарке, рассматривая кожаные сумки, украшения, деревянную утварь и другие вещи, словно привезенные с древнего торга.
Погода успела показать все стороны лета. Днем гости щурились от солнца, после ливня шагали по сырой земле, а с наступлением прохлады собирались ближе к огню.
Почти каждую вещь здесь хотелось рассмотреть поближе и потрогать. В кузнице гостям разрешали попробовать свои силы в работе с металлом – и быстро становилось понятно, сколько мастерства требует даже самое простое изделие. По соседству знакомили с ткачеством и гончарным ремеслом, показывали историческое оружие и рассказывали, как был устроен быт древнерусской семьи.
Главными событиями «Руси Дружинной» традиционно стали реконструкторские сражения. Когда над площадкой звучал сигнал к началу, ярмарка и мастер-классы на время отходили на второй план. Вокруг ристалища сразу собиралась плотная толпа, а все внимание переходило к бойцам.
В этом году на одном поле встретились реконструкторы раннего и позднего Средневековья. Раньше фестиваль прежде всего ассоциировался с участниками, воссоздающими XIV–XV века. Теперь рядом с ними появились «раннятники», которые занимаются культурой и воинскими традициями IX–XI веков.
Даже неподготовленному зрителю было легко увидеть разницу. Представители ранней эпохи выходили с круглыми щитами, лаконичными шлемами и оружием времен становления Древней Руси. Воины позднего Средневековья появлялись в тяжелых латах, со сложной защитой и щитами другой формы. Отличались и приемы ведения боя.
Сначала бойцы сходились один на один, затем начинались командные схватки. После особенно сильных ударов зрители ахали и аплодировали, а звон металла был слышен далеко за пределами ристалища.
Несмотря на зрелищность, каждый поединок проходил под контролем. Участники долго тренируются, соблюдают правила безопасности и выходят на поле в тщательно изготовленных доспехах, многие элементы которых сделаны вручную.
Часть боев пришлась на сильный ливень. Земля превратилась в скользкое месиво, однако реконструкторы продолжили сражения. Упавшие поднимались и снова вступали в бой.
Именно в такие минуты становилось особенно заметно: участники не просто демонстрируют костюмы, а стараются восстановить целую эпоху – от вооружения и одежды до приемов боя и поведения дружины.
Еще одной точкой притяжения стал мастер-класс по славянским и средневековым танцам от ижевского клуба исторического танца. Первые движения многим давались непросто: участники сбивались, наступали друг другу на ноги и со смехом пытались вернуться в ритм.
Однако уже через несколько минут большой круг двигался почти синхронно. За внешней простотой танцев скрывались внимание к партнеру, чувство ритма и постоянное взаимодействие. Благодаря этому незнакомые люди начинали чувствовать себя одной компанией гораздо быстрее, чем при обычном знакомстве.
Ощущение чужой компании на фестивале исчезало довольно быстро. Люди легко вступали в разговор, делились впечатлениями и вместе выходили танцевать. Огромный лагерь постепенно превращался в сообщество, объединенное интересом к истории.
С наступлением вечера жизнь перемещалась к главной сцене. Если днем возле нее проходили выступления и мастер-классы, то после захода солнца пространство превращалось в большую концертную площадку. Зрители занимали места на траве, подходили ближе к музыкантам или сразу начинали танцевать.
Музыкальная программа естественно продолжала атмосферу лагеря. Волынки, флейты, барабаны, арфы и гитары соединялись так органично, что даже современные инструменты не возвращали публику в XXI век. Казалось, этим мелодиям и положено звучать среди сосен, шатров и костров.
Перед сценой смешались эпохи и поколения. Рядом танцевали воины в кольчугах, девушки в расшитых платьях, семьи с детьми и посетители в обычной современной одежде. Различия переставали иметь значение, когда начиналась любимая песня.
На сцену фестиваля вышли Gilead, «Хмельная Ворга», «Мифистори», «Трувер», «Сны саламандры», «Ледъ», Alkonost и впервые приехавшая «Симаргл» из Кировской области.
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Барабанщик казанской группы «Хмельная Ворга» Константин Владыкин родился в Ижевске. Фото: vk.ru/veresphoto
Публика не жалела голосов: люди подпевали, выкрикивали названия групп и требовали продолжения. После двухчасового концерта «Хмельной Ворги» зрители еще несколько минут оставались возле сцены в надежде услышать дополнительную песню. Организаторы даже шутили, что весь фестиваль проводится ради возможности снова собрать поклонников этого коллектива.
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Флейтистка и скрипачка группы «Хмельная Ворга». Фото: vk.ru/veresphoto
Именно такие вечера помогают понять, почему многие возвращаются на «Русь Дружинную» каждый год. Их привлекает не только историческая реконструкция, но и редкое чувство общности, возникающее среди людей, которые несколько дней живут одним лагерем.
«Русь Дружинная» давно перестала быть обычной выставкой доспехов и старинных ремесел. Это три дня в другом времени, после которых особенно трудно возвращаться к привычной жизни. Дома участники разбирают рюкзаки, находят среди вещей билеты и небольшие сувениры – и лишь тогда окончательно понимают, что костры, бои под дождем и вечерние песни среди сосен им не приснились.
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