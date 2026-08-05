Сегодня купальник можно подобрать практически на любой вкус – от закрытых «умных» моделей, защищающих кожу от вредного солнечного излучения, до миниатюрных бикини, которые почти ничего не скрывают. В советские годы такого разнообразия не существовало. Вспоминаем, в чем выходили на пляжи жительницы Ижевска и других городов Удмуртии.
В 1930-1940-е годы женские купальные костюмы оставались предельно скромными. По внешнему виду они больше напоминали укороченные платья, сарафаны или закрытые комбинезоны.
Советские фабрики почти не выпускали удобных и красивых купальников, поэтому женщинам приходилось пользоваться тем, что находилось дома. Некоторые заходили в воду практически в нижнем белье – плотных высоких трусах-шортах, майках или лифах.
Другие женщины перешивали старые сатиновые и ситцевые платья. На берегу такие самодельные наряды могли выглядеть вполне привлекательно, но после погружения в воду ткань тяжелела, тянула вниз, визуально увеличивала фигуру и совсем не сохраняла форму.
Мужчины обычно купались в семейных трусах-шортах. Более открытые варианты тогда воспринимались как неприличные.
В 1950-е годы на пляжах начали появляться женщины в облегающих слитных купальниках. Их изготавливали из эластичных материалов, а также из хлопка с добавлением эластана. При этом вырезы в нижней части оставались очень низкими и по-прежнему выглядели довольно целомудренно.
В 1960-е годы раздельные бикини уже становились популярными в Европе. В Советском Союзе подобная пляжная одежда еще долго считалась чрезмерно откровенной и не соответствующей строгим общественным представлениям о приличиях.
Благодаря кино и иностранным туристам более открытые фасоны постепенно начали появляться и на советских пляжах. Первые модели оставались сдержанными: трусики доходили почти до талии или напоминали короткие шорты, а лифы закрывали большую часть груди.
Найти модный купальный костюм в магазине было непросто. Поэтому женщины вязали их крючком и спицами, шили по выкройкам из журналов и переделывали старое нижнее белье. Трусики укорачивали, к ним пришивали завязки и другими способами старались приблизить самодельную модель к современному силуэту бикини.
Отдельной пляжной моды для детей практически не существовало. Маленькие дети нередко загорали без одежды, поскольку считалось, что это полезно для здоровья. Мальчики и девочки постарше обходились обычными трусиками. Даже когда у девочек начинала формироваться грудь, ее не прикрывали – в то время это просто не было принято.
В 1970-е годы открытые раздельные комплекты начали поступать в магазины. Женщины все смелее надевали их не только на южных курортах, но и на обычных городских пляжах.
Александра Беляева вспоминает, что в советские годы каждый год ездила на море и успела побывать на Кавказе и в Крыму. По ее словам, разница между курортами была заметна сразу.
На Кавказе отдыхающие выбирали более закрытые и сдержанные купальные костюмы. В Крыму, куда приезжало много иностранцев, пляжная мода выглядела намного современнее. Мужчины носили облегающие открытые плавки, подчеркивавшие фигуру, а женщины выбирали яркие и максимально откровенные для того времени купальники. В Ижевске, отмечает Александра Беляева, ничего подобного тогда увидеть было невозможно.
Особенно желанными считались купальники из ГДР, Югославии и Чехословакии. Модели с чашечками и более высокими вырезами на бедрах сильно отличались от тяжеловесных отечественных вариантов. Они лучше сидели на фигуре и выглядели так, словно сошли со страниц модного журнала.
Правда, импортные купальники стоили в несколько раз дороже советских. Позволить себе такую покупку могла далеко не каждая женщина.
Ижевчанка Людмила Григорьева рассказывает, что найти хороший купальник в городе было почти невозможно. Модели, появлявшиеся в продаже, молодой девушке не нравились: они быстро растягивались, отличались неудачными расцветками и имели некрасивые высокие трусы.
Иногда выручали командировки в Москву, где выбор был немного шире. Но однажды Людмиле повезло и в самом Ижевске. Рядом с «Детским миром» на улице Советской некоторое время работал стихийный рынок. У одной из продавщиц девушка заметила настоящее бикини из Болгарии.
Качество ткани, расцветка и аккуратные завязки сразу произвели впечатление. Людмила купила купальник без раздумий и носила его несколько пляжных сезонов подряд. Позже бикини перешло по наследству ее дочери. Даже спустя годы на ткани не появилось ни затяжек, ни дырочек, купальник не растянулся и почти не выцвел.
В 1980-е годы внешний вид советских пляжей заметно изменился. Яркие расцветки, принты в горошек и полоску, высокие вырезы на бедрах и более открытые фасоны постепенно стали обычным явлением, особенно среди молодежи.
На фотографиях конца 1980-х видно, как закрытые купальники уступают место бикини. Трусики становятся уже и выше, а вместо сложных лифов с жесткими чашечками женщины все чаще выбирают простые треугольные модели. Одновременно входят в моду пляжные аксессуары – легкие халаты и парео.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Эти клички меняют жизнь собак: как имя влияет на поведение питомца
Яблоки и свекла подорожали в Удмуртии
Пролог осени: каким будет август 2026 года в Ижевске