Подружки на Ижевском пруду. Посмотрите, какие закрытые и однотипные были купальники. 1950-е годы. Фото: из архива Людмилы Григорьевой

Сегодня купальник можно подобрать практически на любой вкус – от закрытых «умных» моделей, защищающих кожу от вредного солнечного излучения, до миниатюрных бикини, которые почти ничего не скрывают. В советские годы такого разнообразия не существовало. Вспоминаем, в чем выходили на пляжи жительницы Ижевска и других городов Удмуртии.

Пляжная мода 1930–1940-х годов

В 1930-1940-е годы женские купальные костюмы оставались предельно скромными. По внешнему виду они больше напоминали укороченные платья, сарафаны или закрытые комбинезоны.

Отдыхающие на пляже в Сарапуле, 1929 год. Фото: vk.ru/club206881305

Советские фабрики почти не выпускали удобных и красивых купальников, поэтому женщинам приходилось пользоваться тем, что находилось дома. Некоторые заходили в воду практически в нижнем белье – плотных высоких трусах-шортах, майках или лифах.

Купальные шапочки в те годы были привычной частью женского пляжного образа. 31 июля 1933 года. Фото: vk.ru/club206881305

Другие женщины перешивали старые сатиновые и ситцевые платья. На берегу такие самодельные наряды могли выглядеть вполне привлекательно, но после погружения в воду ткань тяжелела, тянула вниз, визуально увеличивала фигуру и совсем не сохраняла форму.

Многие женщины при купании надевали купальные шапочки. 31 июля 1933 года. Фото: vk.ru/club206881305

Мужчины обычно купались в семейных трусах-шортах. Более открытые варианты тогда воспринимались как неприличные.

Что носили в 1950–1960-е

В 1950-е годы на пляжах начали появляться женщины в облегающих слитных купальниках. Их изготавливали из эластичных материалов, а также из хлопка с добавлением эластана. При этом вырезы в нижней части оставались очень низкими и по-прежнему выглядели довольно целомудренно.

В 1960-е годы раздельные бикини уже становились популярными в Европе. В Советском Союзе подобная пляжная одежда еще долго считалась чрезмерно откровенной и не соответствующей строгим общественным представлениям о приличиях.

Благодаря кино и иностранным туристам более открытые фасоны постепенно начали появляться и на советских пляжах. Первые модели оставались сдержанными: трусики доходили почти до талии или напоминали короткие шорты, а лифы закрывали большую часть груди.

Студентки отдыхают на Воложке, где было оборудовано отдельное место для купания. Лето 1963 года. Фото: vk.ru/kvazi1

Как женщины справлялись с дефицитом

Найти модный купальный костюм в магазине было непросто. Поэтому женщины вязали их крючком и спицами, шили по выкройкам из журналов и переделывали старое нижнее белье. Трусики укорачивали, к ним пришивали завязки и другими способами старались приблизить самодельную модель к современному силуэту бикини.

Отдельной пляжной моды для детей практически не существовало. Маленькие дети нередко загорали без одежды, поскольку считалось, что это полезно для здоровья. Мальчики и девочки постарше обходились обычными трусиками. Даже когда у девочек начинала формироваться грудь, ее не прикрывали – в то время это просто не было принято.

В 1950-е годы у девушек стали появляться облегающие слитные купальники. 1959 год. Фото: Людмила Стерхова

«Бриллиантовая рука» и мечта советских женщин о бикини

После выхода в 1969 году фильма «Бриллиантовая рука», где Светлана Светличная появилась в чрезвычайно откровенном по меркам того времени бикини, такой купальник превратился в мечту многих советских женщин. Фото: скриншот с видео

В 1970-е годы открытые раздельные комплекты начали поступать в магазины. Женщины все смелее надевали их не только на южных курортах, но и на обычных городских пляжах.

Купальники советского производства нередко быстро теряли форму. Некоторые модели не подчеркивали достоинства фигуры, а, наоборот, заметно искажали ее. Фото: из архива Людмилы Григорьевой

В Крыму – смелее, на Кавказе – скромнее

Александра Беляева вспоминает, что в советские годы каждый год ездила на море и успела побывать на Кавказе и в Крыму. По ее словам, разница между курортами была заметна сразу.

На Кавказе отдыхающие выбирали более закрытые и сдержанные купальные костюмы. В Крыму, куда приезжало много иностранцев, пляжная мода выглядела намного современнее. Мужчины носили облегающие открытые плавки, подчеркивавшие фигуру, а женщины выбирали яркие и максимально откровенные для того времени купальники. В Ижевске, отмечает Александра Беляева, ничего подобного тогда увидеть было невозможно.

Отдыхающие на море. Полароидный снимок конца 1970-х годов. Фото: из архива Людмилы Григорьевой

Импортные модели, которые доставали с большим трудом

Особенно желанными считались купальники из ГДР, Югославии и Чехословакии. Модели с чашечками и более высокими вырезами на бедрах сильно отличались от тяжеловесных отечественных вариантов. Они лучше сидели на фигуре и выглядели так, словно сошли со страниц модного журнала.

Правда, импортные купальники стоили в несколько раз дороже советских. Позволить себе такую покупку могла далеко не каждая женщина.

Специальных купальников для девочек раньше почти не выпускали, поэтому они купались в обычном нижнем белье. 1980-е годы. Фото: из архива Ксении Аксеновой

Ижевчанка Людмила Григорьева рассказывает, что найти хороший купальник в городе было почти невозможно. Модели, появлявшиеся в продаже, молодой девушке не нравились: они быстро растягивались, отличались неудачными расцветками и имели некрасивые высокие трусы.

Иногда выручали командировки в Москву, где выбор был немного шире. Но однажды Людмиле повезло и в самом Ижевске. Рядом с «Детским миром» на улице Советской некоторое время работал стихийный рынок. У одной из продавщиц девушка заметила настоящее бикини из Болгарии.

Качество ткани, расцветка и аккуратные завязки сразу произвели впечатление. Людмила купила купальник без раздумий и носила его несколько пляжных сезонов подряд. Позже бикини перешло по наследству ее дочери. Даже спустя годы на ткани не появилось ни затяжек, ни дырочек, купальник не растянулся и почти не выцвел.

На ижевском пляже женщины отдыхают в бикини разных фасонов и расцветок. 1980-е годы. Фото: Евгений Аксенов

Пляжи 1980-х

В 1980-е годы внешний вид советских пляжей заметно изменился. Яркие расцветки, принты в горошек и полоску, высокие вырезы на бедрах и более открытые фасоны постепенно стали обычным явлением, особенно среди молодежи.

На фотографиях конца 1980-х видно, как закрытые купальники уступают место бикини. Трусики становятся уже и выше, а вместо сложных лифов с жесткими чашечками женщины все чаще выбирают простые треугольные модели. Одновременно входят в моду пляжные аксессуары – легкие халаты и парео.

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