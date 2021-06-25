Предупредил смс-кой: житель Ижевска из ревности убил возлюбленную

Мужчина планировал убийство. Он выследил бывшую после работы и ударил ножом Фото: Амир Закиров

В марте 2021 года на улице Молодежной убили женщину, возвращавшуюся с работы домой. Бывший возлюбленный нанес ей несколько ножевых ранений. Из-за чего произошла трагедия, расскажет «Комсомолка».

УГРОЖАЛ УБИТЬ, ЧТОБ НЕ ИЗМЕНЯЛА

История Виктора и Валерии* началась более 13 лет назад – они встретились, полюбили друг друга и решили жить вместе. Оба уже имели за плечами по одному разводу, каждый – воспитывал детей от первого брака. Вскоре появился и общий ребенок. Жили впятером, дружно.

Лера всю себя посвящала семье: работала, ходила на родительские собрания, занималась бытом и воспитанием детей. Виктор хоть и не имел постоянной работы, но подрабатывал, делая ремонт.

Но со временем в семье начались проблемы. Мужчина начал ревновать Леру. Та пыталась ему объяснить, что у нее никого нет, что она любит его и дочек. Но Виктор не успокаивался. А в 2019 году даже пригрозил – дескать, убьет ее, чтобы она не ходила к другим мужчинам.

Испуганная женщина обратилась за помощью, возбудили уголовное дело. У мужчины выявили проблемы с психикой и отправили лечиться. Вскоре Виктор вернулся домой. Первое время семья жила мирно. Но в 2021 году упреки и подозрения начались вновь.

С каждым днем мужчина становился все агрессивнее, выпивал, оскорблял детей.

«Сам Виктор говорит, что уделял большое внимание детям, и действительно отчасти он что-то для семьи делал. Приносил деньги, подарки дарил. Но занимался семьей не так, как мать», — рассказал следователь следственного отдела по Устиновскому району Ижевска Артем Холмогоров.

ПОПЫТАЛАСЬ УЙТИ

Женщина поняла, что так больше продолжаться не может. Взяв детей, она переехала. Но Виктор следил за ней, пару раз даже приходил домой без приглашения. Он по-прежнему не мог оставить мысль, что Валерия может быть с другими мужчинами. Тогда Лера вновь сменила адрес, переехав на Молодежную, но не сказав ему об этом.

Женщина надеялась, что Виктор успокоится. Но тот продолжал ее преследовать. Однажды Лера получила смс, бывший возлюбленный писал, что убьет ее. Ей стало страшно, но она ничего не успела предпринять.

7 марта женщина возвращалась с работы домой. Выйдя из служебного автобуса на остановке, она вместе с коллегой отправилась к дому. Но внезапно на ее пути возник Виктор – оказалось, что мужчина выслеживал Леру последние пару часов, проследив с работы. Он ударил Валерию ножом в спину, попав в левую лопатку. Женщина упала на землю. Испуганная коллега сбежала и, едва спрятавшись от Виктора, вызвала скорую и полицию.

Тем временем, мужчина продолжал наносить удары. Со словами «Это тебе за все» он ударил Леру ножом в сердце. А после – вытер орудие убийства, убрал его в куртку и отправился на работу – в это время он делал ремонт в квартире.

«Виктор позвонил заказчице, сообщил, что он свободен, готов встретиться, купить и привезти материал, закончить работы и получить деньги. В момент задержания он находился в магазине — покупал материалы. У него при себе имелся нож, на котором была кровь. Его привезли в отдел. Он признал вину и сообщил, что не жалеет об этом», — рассказывает Артем Холмогоров.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Виктора есть расстройство ментального характера. Его интересы в представляет совершеннолетняя дочь от первого брака. Дело направлено в суд, стоит вопрос об избрании меры медицинского характера. Вероятно, мужчина будет проходить принудительное лечение.

Общая дочь Виктора и Валерии живет со старшей сестрой — дочерью погибшей от первого брака.

*Имена героев изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оба родителя переживали за сына: что известно об убийстве 13-летнего подростка из Удмуртии, в смерти которого обвиняют мать

В Ижевске мошенники просят до 20 тысяч рублей за место в детском саду