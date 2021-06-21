Оба родителя переживали за сына: что известно об убийстве 13-летнего подростка из Удмуртии, в смерти которого обвиняют мать

По предварительным данным, мать ударила сына ножом, а потом сама сообщила об убийстве в правоохранительные органы. Фото: Pixabay

21 июня стало известно, что в Сарапуле произошла трагедия. По версии следствия, мать убила собственного ребенка, ученика седьмого класса. Женщина ударила его ножом несколько раз, когда он спал. От полученных ран он скончался на месте. «Комсомолка» поговорила с родственниками и знакомыми погибшего подростка.

Хороший и наивный ребенок

Погибший Ваня (все имена изменены – Прим. Ред.) учился в седьмом классе сарапульской школы. Оценки его не были идеальны, но зато у Вани было настоящее увлечение – театральная студия.

Артем Сергеев, руководитель театра «Точка», где занимался ребенок, говорит, что поначалу мальчика привел к ним отец. Это было еще в 2016 году. С первого раза Ваню не приняли, но на следующий год поступить получилось. Первое время ребенок занимался только из-за того, что этого хотел его папа. Оба родителя очень переживали за успехи Вани.

«Неважно, была ли это эпизодическая роль, даже если на минуту он выходил на сцену, – и мама, и папа приходили на спектакль. Последние полгода они ходили на выступления порознь. Но не было такого, что кому-то из родителей было безразлично, чем занимался ребенок. Элементарно: в марте мы проводили сборы, и его тут же снарядили, отправили, несмотря на то, что плохо заканчивалась четверть и были какие-то проблемы с учебой. Парень неделю с нами жил в лагере», – говорит Артем Сергеев.

Однако порой у родителей случались приступы гиперопеки. Например, из-за какого-то мелкого вопроса мама могла оборвать телефоны руководителей театра.

Сначала мальчик занимался только потому, что этого хотели родные. Но в последний год начал делать успехи: ему стало по-настоящему интересно играть, он раскрылся.

«Когда он пришел в театр, у него были определенные проблемы с социализацией, ему было сложно общаться со сверстниками. Но парень был хороший. Да, очень наивный и ведомый, но в этом есть определенные плюсы. И как раз в последний год у него появилось желание что-то делать, пробовать. Полтора года назад он выпал из процесса из-за травмы. И когда вернулся к занятиям, ребята ему обрадовались», – говорит наставник Вани.

Из-за проснувшегося интереса к театру у мальчика порой бывали проблемы с учебой. Иногда он просто не успевал заниматься по школьной программе. Тогда родители ставили ему условие: сначала школа, потом – театр. В такие моменты Ваня переставал ходить на занятия, но возвращался, когда решал проблемы.

Тяжело переживала разрыв с мужем

Родственники семьи говорят: мать Вани тяжело переживала развод с мужем. Но при этом никто даже не догадывался, что с ней может быть что-то не так.

«Мы все просто в шоке. Говорят, перед трагедией ее на самоизоляцию посадили, так как была в контакте с больным коронавирусом. Она дома посидела и совсем с ума сошла. По слухам, она говорила своей маме, что с ней не все в порядке», – говорит родственница на условиях анонимности.

При этом знакомая семьи отмечает, что погибший Ваня был очень хорошим мальчиком.

Отец Вани выложил у себя на странице фотографию сына.

«Вчера не стало моего единственного Сына. Он был добрым и отзывчивым мальчиком. Я люблю его больше всего на свете. Прости, Сын, я тебя не сберег. Завтра напишу о дате и месте похорон. Приходите все, кто знал его», – написал отец. В соцсетях Сарапула пишут, что мальчик жил с отцом и попросился в гости к маме. Связаться с ним корреспонденту «Комсомолки» пока не удалось.

Официально

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, убийство произошло 19 июня. По предварительным данным, 34-летняя женщина ударила спящего сына ножом в область грудной клетки. Ребенок скончался на месте.

Мать Вани уже задержали. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские, психолого-психиатрические и молекулярно-генетические экспертизы. Допрашиваются свидетели.

Позже пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщила, что ведомство проводит проверку причин и условий, способствовавших гибели ребенка. В сообщении говорится, что мать ребенка состояла на учете в лечебно-психиатрическом учреждении. В ночь с 18 на 19 июня она сама призналась, что нанесла ножевые ранения сыну.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сгоревший автобус и погибшая пассажирка такси: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

«Упала и упала»: свидетели приводят слова матери ребенка, погибшего после падения из окна

Кража плюшевых мишек и взятки солдатиками: 6 самых нелепых случаев криминала в Удмуртии