В Ижевске мошенники просят до 20 тысяч рублей за место в детском саду

Родителям предлагают поменять детский сад за деньги Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Летом многие родители предпринимают попытки перевести ребенка в другой детский сад, чаще всего – из-за переезда в другой район. Однако следует быть очень осторожными, планируя подобное, – в Ижевске орудуют мошенники, которые просят за помощь в переводе до 20 тысяч рублей. Подробности обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107.6 FM, 12+).

Прослушать радиоэфир можно по ссылке.

Просили 8 тысяч за место в детском саду

Ижевчанка Елена – одна из героинь, согласившихся рассказать свою историю в радиоэфире. Ее дочке 2,5 года, в октябре Елене дали путевку в детский сад на улице Коммунаров. Но недавно семья переехала в район Культбазы, и встал вопрос о переходе в один и местных садов. Елена обратилась в Управление образования Ижевска, там ей посоветовали узнать в дошкольном учреждении, нет ли у них свободных мест – такое случается, если после распределения путевок кто-то отказывается от места. Однако заведующая как раз была в отпуске, и решить вопрос оперативно не получилось. Тогда Елена нашла в интернете группу по обмену местами в детских садах и написала там, что хочет пойти в другое учреждение. Через пару дней ей написала незнакомая женщина и предложила место в нужном садике, но попросила перевести ей за услугу 8 тысяч рублей – прямо на карту. После этого, по словам незнакомки, Елена могла подойти в детский сад, встретиться с заведующей и оформить перевод ребенка уже официально.

«Меня это предложение сильно смутило: во-первых, женщина очень торопила с переводом денег, а, во-вторых, уверяла, что заведующая выйдет из отпуска специально ради встречи со мной», – рассказала Елена в прямом эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск». Деньги незнакомке она переводить не стала.

Елене предлагали купить место в садике за 8000. Фото: скриншот

Сейчас в ижевской группе по обмену мест в детских садах «ВКонтакте» 2,5 тысячи участников. Обсуждают там и мошенников – в соответствующей теме уже 50 сообщений. Родители обмениваются скриншотами предложений по обмену мест, которые приходят с разных аккаунтов. Суммы за посредничество также просят разные – до 20 тысяч рублей.

«Они назначили встречу, якобы отдать путевку. Но для начала мы должны оплатить. На встречу, понятно, они не пришли. Уголовное не завели, т.к мы даже заявление не стали писать, сказали 99% что не найдут», – пишет в группе пользователь под ником Катюха. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

«Чуть не попалась, спасибо большое за создание этой темы, здесь узнала что это мошенники», – благодарит Мария.

Мошенники предлагают купить место в детском саду и ссылаются на управление образования

«Здравствуйте, уважаемые родители. Я хочу поделиться с вами схемой, которой пользуются мошенники. Я написала сообщение на общероссийском сайте обмена путевками. Мне написал смс человек, в котором предлагал помощь и написал цену 15 т. Я согласилась. Потом он мне позвонил, сказал, что все легально, но немножечко в обход системы. Как будто я должна сделать перевод денег с протекцией по терминалу киви. Затем приехать к 12.00 в Управление ДО, он меня встретит, проводит к себе в кабинет. В нем он отправит заведующей направление, а также распечатает мне его на руки, у меня будет возможность созвониться с заведующей. А затем я сообщаю ему код, чтобы активировать перевод денег. И все счастливы. Только вот одна загвоздка. Этим мошенникам не нужен это код. Будьте бдительны, родители. Есть уже пострадавшие от их рук. Договаривайтесь с заведующими и будет вам счастье», – делится своим опытом Елена.

Родителя делятся скриншотами переписок с мошенниками. Фото: скриншот

Ничего никому платить не нужно!

Представители правоохранительных органов и Управления образования Администрации Ижевска поясняют: продажа мест в детские сады незаконна, а любой обмен путевками производится бесплатно.

«Обмен путевки в детский сад возможен. Для этого нужно обратиться в местное Управление образования или в детский сад и узнать, есть ли место в нужном вам детском саду. Заведующая этого садика должна написать сопроводительное письмо, в котором указано, что место есть. Без этого документа обменять путевку вам никто не имеет права», – уточняет заместитель начальника Управления по дошкольному образованию Светлана Карпеченкова.

Ралина Митюкова, помощник прокурора Первомайского района, юрист второго класса рассказала, что бесплатное дошкольное образование гарантируется законом.

«Предоставление путевки в детский сад является бесплатной муниципальной услугой. Поэтому продажа или перепродажа путевки в детский сад должностным лицом, или, как в нашей ситуации, непонятным гражданином в интернете, имеет признаки уголовного преступления – мошенничества», – пояснила помощник прокурора и посоветовала обращаться в полицию или прокуратуру в случае, если вы столкнулись с подобным.

Полезные контакты

Обратиться в дошкольный отдел Управления образования Администрации г. Ижевска можно по тел.: (3412) 41-47-65, 41-48-50.

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