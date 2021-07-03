8 фото, которые расскажут об аварии с выбросом хлора в Ижевске

Многие ижевчане в этот вечер добрались домой очень поздно Фото: Амир Закиров

Вечером 2 июля на ижевской станции подготовки воды произошел выброс 800 кг хлора. Обошлось без пострадавших, аварию локализовали за несколько часов и ночью окончательно ликвидировали.

«Комсомолка» собрала фоторепортаж с места ночных событий.

На место происшествия сразу же приехали экстренные службы Фото: Амир Закиров

Дорогу перекрыли, транспорт разворачивали, пропускали только тех, кто ехал домой Фото: Амир Закиров

Людей просили покинуть опасное место Фото: Амир Закиров

Улицы опустели Фото: Амир Закиров

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место Фото: Амир Закиров

Специалисты проводят замеры по содержанию хлора в воздухе Фото: Амир Закиров

К главе Удмуртии обратилась ижевчанка, у которой дома остался ребенок, Александр Бречалов отправил ее домой на личном автомобиле Фото: Амир Закиров

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