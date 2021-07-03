8 фото, которые расскажут об аварии с выбросом хлора в Ижевске

Многие ижевчане в этот вечер добрались домой очень поздно
Фото: Амир Закиров
Вечером 2 июля на ижевской станции подготовки воды произошел выброс 800 кг хлора. Обошлось без пострадавших, аварию локализовали за несколько часов и ночью окончательно ликвидировали.
«Комсомолка» собрала фоторепортаж с места ночных событий.
На место происшествия сразу же приехали экстренные службы
Фото: Амир Закиров
Дорогу перекрыли, транспорт разворачивали, пропускали только тех, кто ехал домой
Фото: Амир Закиров
Людей просили покинуть опасное место
Фото: Амир Закиров
Улицы опустели
Фото: Амир Закиров
Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место
Фото: Амир Закиров
Специалисты проводят замеры по содержанию хлора в воздухе
Фото: Амир Закиров
К главе Удмуртии обратилась ижевчанка, у которой дома остался ребенок, Александр Бречалов отправил ее домой на личном автомобиле
Фото: Амир Закиров
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