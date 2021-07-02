Аварию с утечкой хлора в Ижевске локализовали в течение нескольких часов

К ликвидации аварии оперативно подключились все службы Фото: Архив КП

В 22:26 по местному времени глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что авария после выброса хлора в Ижевске локализована, и опасности для жизни и здоровья граждан нет. Видеообращение он опубликовал в своих социальных сетях. Информацию подтвердили пресс-служба «Ижводоканала» и источник в администрации города.

ОПАСНОСТИ НЕТ

«Уважаемые жители Ижевска. В 20:15 минут произошла авария с выбросом опасного вещества хлора в объеме примерно 800 кг. В настоящий момент авария локализована, утечка приостановлена. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий», - сообщил глава Удмуртии.

Также он отметил, что ситуация контролируется в шаге 30-45 минут от места ЧП. Напомним, авария произошла на станции подъема воды по адресу улица Песочная, 9а.

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

«Пострадавших нет – как среди персонала, так и среди жителей окрестных домов. Действия средств МЧС <…> были абсолютно оперативными и верными. На текущий момент здесь дежурят все необходимые средства <…>. Показания приборов таковы, что чувствительности приборов не хватает, чтобы определить концентрацию, соответственно, ПДК, или предельная допустимая концентрация, гораздо ниже норм. Соответственно, и запаха мы вообще-то здесь не ощущаем. Здесь также находятся кареты скорой помощи – на случай, если потребуется оказать какую-то первую помощь», – прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Также он добавил, что ситуация будет находиться под контролем, а причины происшествия поможет выяснить внутреннее расследование.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Ране очевидцы рассказали, что на выезд из города в сторону улицы Песочной перекрыт, и все машины останавливают, пропускают только тех, кто направляется домой. Также по свидетельствам очевидцев, жителей улицы Песочной эвакуировали, в том числе и студентов из общежития ИжГТУ.

Ситуация находится на контроле республиканского Управления Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте развернута лаборатория, где специалисты проводят замеры содержания хлора в воздухе на границе жилой зоны.

Дорога на выезде из города перекрыта Фото: Алексей Иванов

«В ближайшей жилой застройке результаты исследований не превышают максимально-разовой допустимой концентрации. Замеры продолжаются», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Пока по официальным данным пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии со ссылкой на скорую помощь Ижевска, обращений с жалобами на отравление не поступало. В токсикологическом отделении ГКБ 6 развернули 20 коек на тот случай, если пострадавшие появятся.

Многих ижевчан волновала судьба животных из зоопарка Удмуртии, который находится в опасной зоне. Директор учреждения Светлана Малышева прокомментировала ситуацию:

«Все отработано в регламенте гражданской обороны, все животные во внутренних помещениях, у них есть кондиционер, внутренний воздух чистый», - рассказала она по телефону.

Напомним, «Комсомолка» ведет текстовую трансляцию событий.