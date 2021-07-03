Глава Удмуртии: ночью авария с утечкой хлора в Ижевске полностью ликвидирована

Александр Бречалов сообщил, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет Фото: Амир Закиров

В Ижевске завершилась ликвидация аварии с выбросом хлора, об этом утром 3 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована», – написал он.

«К месту происшествия выезжали 32 единицы техники, 100 человек из спасательных подразделений и силовых ведомств. <…> Водопроводная вода в городе соответствует нормативам, ей можно пользоваться. Ухудшения качества воды не было и нет», – также сообщил на личной странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, выброс опасного газа произошел вечером 2 июля на станции подъема воды по адресу улица Песочная, 9а. Обошлось без пострадавших, животные в зоопарке также в порядке. Параметры воздуха остались в пределах нормы.

Утром Глава Удмуртии рассказал, что в скорую помощь обращений, связанных с хлорным отравлением по-прежнему не поступало.

Также, по словам Александра Бречалова, с утра продолжаются замеры всех параметров воздуха, ситуация контролируется.

Прокуратура проводит проверку произошедшего.

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