Утро после аварии: были ли последствия от утечки хлора в Ижевске

Парки, кафе и магазины возобновили работу Фото: Мария Шилова

Поздним вечером 2 июля ижевчан испугало известие о выбросе хлора в городке Металлургов. Над устранением аварии экстренные службы работали полночи, но все разрешилось благополучно: обошлось без жертв и пострадавших, массовой эвакуации тоже не потребовалось.

Чтобы узнать, как город оправился после ЧП, 3 июля наш корреспондент отправился к месту происшествия, пообщался с жителями района и узнал, что происходит в общественных местах.

«ПОДУМАЛИ, ЧТО ЭТО ПОДЪЕЗД МЫЛИ С ХЛОРКОЙ»

Характерный запах хлора накануне вечером чувствовали многие жители. Например, те, кто во время аварии находился возле ИжГТУ, сообщили, что пахло очень даже сильно. Жительница улицы Песочной около 20:15 подъезжала к своему дому и тоже ощутила запах, но подумала, что пахнет в машине.

«Когда я подошла к подъезду, соседка с первого этажа спросила, не чувствую ли я что-то странное. Мы вместе принюхались и поняли, что пахнет хлором. Но решили, что кто-то помыл подъезд с хлоркой», – вспоминает ижевчанка.

Во дворах жителей не видно Фото: Мария Шилова

Женщины успокоились и разошлись по квартирам, но затем услышали сирену и голосовое предупреждение, которое не смогли разобрать.

«На всякий случай сразу же закрыли все окна и начали искать хоть какую-то информацию о том, что произошло, – продолжает ижевчанка. – Но ни в новостных каналах, ни в пабликах городских СМИ ничего не было. Потом соседи позвонили в 112, и там уже сказали, что произошла авария, выброс хлора, нужно закрыть все окна и по возможности покинуть район. Вечером у меня и многих соседей была головная боль, першение в носу и горле, но утром уже все нормализовалось. В такой ситуации очень странно, что не было никаких оповещений, ни рассылки смс от МЧС, ничего! Люди сами искали информацию об аварии и о том, какие действия предпринимать».

Работают магазины и торговые палатки Фото: Мария Шилова

Другая ижевчанка живет возле парка Кирова. В момент аварии она находилась дома, услышала сирену, но где-то очень далеко, а о случившемся узнала из новостей.

«Запаха не было, но окна сразу закрыли на всякий случай. Подруга, которая живет на Песочной, 18, сказала, что в квартире пахло, живут на четвертом этаже», – рассказала девушка.

НЕ ПОНЯЛИ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ

Жители улицы 7-я Подлесная никакого подозрительного запаха не ощутили и не слышали сирен. В 20:30 они выходили на улицу и тоже не заметили ничего необычного. Однако, узнав о рекомендации закрыть все окна, выполнили ее.

«Сирена звучала чуть позже 8, раза 3-4 с перерывом минут в 5-7, – рассказал еще один местный житель. – Слышно было едва при полностью открытых окнах и балконе. После первой сирены через некоторое время послышались сирены полиции или пожарных. Включили радио и телевизор - ничего! Только спустя час появилось первое сообщение на сайте МЧС».

Ижевчане спешат по своим делам Фото: Мария Шилова

Дом, в котором проживает мужчина, находится примерно в 1 км от станции подъема воды, где произошел выброс хлора, но жильцы запаха не чувствовали. Начали появляться сообщения в СМИ, но четкого понимания, эвакуироваться или оставаться дома с закрытыми окнами у ижевчан не сложилось. Некоторые предпочли уехать, а жители второго этажа, оставшиеся на ночь в квартире, утверждали, что позже запах хлора просачивался даже через закрытые рамы.

Кое-кто и вовсе остался в неведении. Житель дома 36а на улице Песочной узнал о «каком-то происшествии с хлором» от соседей. Люди дружно вышли на улицу, простояли возле дома около часа и пошли обратно. А жительница улицы 7-я Подлесная ничего не слышала и запаха не почувствовала, даже когда возвращалась вечером домой. Другая ижевчанка, проживающая в доме № 118 на той же улице, запах ощутила, но так и осталась не в курсе, что была авария: подумала, соседи что-то красят.

ГОРОД ЖИВЕТ, КАК ПРЕЖДЕ

В целом уже на утро после аварии город продолжил жить прежней жизнью. Специалисты Роспотребнадзора по Удмуртии еще раз проверили состояние воздуха в городке Металлургов и не нашли никаких проблем.

«3 июля в 7:00 лабораторией Управления были проведены замеры воздуха фотометрическим методом, который позволяет точно определить содержание максимально-разовой концентрации хлора в атмосферном воздухе. Замеры воздуха проходили в жилом квартале, прилегающем к месту утечки хлора. По результатам исследований – превышений не установлено», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В парке Кирова людей не очень много, но ижевчане ведут себя, как обычно Фото: Мария Шилова

За ночь пострадавших от отравления жителей так и не появилось, об этом сообщили глава Удмуртии и глава Ижевска. В зоопарке тоже обошлось без потерь: животные вовремя были переведены во внутренние помещения и провели там ночь.

«Все животные в норме и выходят в вольеры гулять. Зоопарк работает в штатном режиме», – заявила директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева.

Посетители в зоопарк отправились прямо с утра. Дороги были открыты, на парковке находилось несколько экскурсионных автобусов и, как всегда в выходной, много автомобилей.

Люди идут гулять в зоопарк Фото: Мария Шилова

В обычном режиме продолжил работу и парк Кирова, об этом сообщили на официальной странице «ВКонтакте» «Парки Ижевска».

По словам сотрудников кафе на территории парка, 2 июля около 20:30 им сообщили, но необходимо быстро закрыть заведение и покинуть территорию, но запаха никто из работников не ощутил. 3 июля кафе после влажной уборки продолжило работу в штатном режиме. А торговцы воздушной кукурузой рассказали, что запах точно был, но из парка всех вывели за 5 минут, без паники и толпы.

В общежитии открыты окна Фото: Мария Шилова

Сегодня ижевчане уже прогуливаются, как ни в чем не бывало; все кафе, ларьки и магазины работают. Разве что, во дворах городка Металлургов оказалось достаточно пусто, и бросилось в глаза, что в студенческом общежитии открыты все окна, но не исключено, что тому виной просто субботняя жара.

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