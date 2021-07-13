Кто обитает на 1 кв. м газона в Ижевске? Эксперимент «Комсомолки»

Рассказываем о существах, живущих у нас под ногами
Фото: Алена Селезнева
Если летом зайти в траву, из-под ног тотчас же взлетят десятки букашек. Мы не можем разглядеть их с высоты своего роста, а между тем, городской газон – сложная экосистема, населенная огромным количеством живых существ.
В порядке эксперимента «Комсомольская правда» – Ижевск» решила проверить, каких беспозвоночных удастся поймать на участке площадью всего в один квадратный метр.
При помощи веревки мы ограничили 1 кв. м газона
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Сбор насекомых методом «кошения» – сачок водят по траве
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Весь «улов» составил около 20 видов беспозвоночных
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Мы воспользовались обычным сетчатым сачком – он, конечно, не профессиональный. Настоящий энтомологический сачок делается из плотной ткани, чтобы сквозь ячейки не проскальзывали самые мелкие насекомые, а еще он раза в три больше.
Серая мясная муха – один из главных уничтожителей падали в природе
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
22-точечная божья коровка
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Муравей крупным планом
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
В Ижевске среди газонной травы обитает достаточно много видов небольших мотыльков – это разнообразные моли и совки. Выглядят такие чешуекрылые довольно невзрачно. В наш сачок они не попались, но летали вокруг.
Цикадка – именно их стрекотание мы часто слышим по вечерам в июле и августе
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
А это – цикадка крупным планом, хорошо можно рассмотреть хоботок, при помощи которого она пьет сок растений
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Еще один представитель цикадок – мелкое, чрезвычайно прыгучее создание
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
А вот цикадок на газонах обитают целые полчища. Эти мелкие насекомые стрекочут и далеко прыгают, помогая себе крыльями, но кузнечикам они не родня – они ближе к клопам.
Мокрица – не насекомое, а ракообразное, попробуйте сосчитать ее ножки
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Мокрица крупным планом: ротовой аппарат и головная часть
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Мокриц можно встретить на влажной почве. Эти ракообразные, даже будучи наземными жителями, продолжают дышать жабрами.
«Портрет» личинки клопа
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Мелкий травяной клоп отлично летает
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Клопов на наших газонах также обитает довольно много, среди них есть как растительноядные, так и хищные.
Паук и паразитировавший на нем клещ – оба являются представителями паукообразных, называть их насекомыми неправильно
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
А еще нам удалось поймать маленького паучка, к которому прицепился клещ почти такого же размера. Такие клещи не опасны для человека - у членистоногих есть свои паразиты, они не угрожают млекопитающим.
Это мелкое насекомое мы не смогли определить – оно похоже на личинку таракана
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Кобылок часто называют кузнечиками, но они гораздо мельче и имеют, в отличие от кузнечиков, короткие усики
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
За помощь в сборе материала спасибо Полине Андриановой!
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