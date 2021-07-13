Кто обитает на 1 кв. м газона в Ижевске? Эксперимент «Комсомолки»

Рассказываем о существах, живущих у нас под ногами Фото: Алена Селезнева

Если летом зайти в траву, из-под ног тотчас же взлетят десятки букашек. Мы не можем разглядеть их с высоты своего роста, а между тем, городской газон – сложная экосистема, населенная огромным количеством живых существ.

В порядке эксперимента «Комсомольская правда» – Ижевск» решила проверить, каких беспозвоночных удастся поймать на участке площадью всего в один квадратный метр.

При помощи веревки мы ограничили 1 кв. м газона Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Сбор насекомых методом «кошения» – сачок водят по траве Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Весь «улов» составил около 20 видов беспозвоночных Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мы воспользовались обычным сетчатым сачком – он, конечно, не профессиональный. Настоящий энтомологический сачок делается из плотной ткани, чтобы сквозь ячейки не проскальзывали самые мелкие насекомые, а еще он раза в три больше.

Серая мясная муха – один из главных уничтожителей падали в природе Фото: Екатерина АРДАШЕВА

22-точечная божья коровка Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Муравей крупным планом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Ижевске среди газонной травы обитает достаточно много видов небольших мотыльков – это разнообразные моли и совки. Выглядят такие чешуекрылые довольно невзрачно. В наш сачок они не попались, но летали вокруг.

Цикадка – именно их стрекотание мы часто слышим по вечерам в июле и августе Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А это – цикадка крупным планом, хорошо можно рассмотреть хоботок, при помощи которого она пьет сок растений Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще один представитель цикадок – мелкое, чрезвычайно прыгучее создание Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А вот цикадок на газонах обитают целые полчища. Эти мелкие насекомые стрекочут и далеко прыгают, помогая себе крыльями, но кузнечикам они не родня – они ближе к клопам.

Мокрица – не насекомое, а ракообразное, попробуйте сосчитать ее ножки Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мокрица крупным планом: ротовой аппарат и головная часть Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мокриц можно встретить на влажной почве. Эти ракообразные, даже будучи наземными жителями, продолжают дышать жабрами.

«Портрет» личинки клопа Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мелкий травяной клоп отлично летает Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Клопов на наших газонах также обитает довольно много, среди них есть как растительноядные, так и хищные.

Паук и паразитировавший на нем клещ – оба являются представителями паукообразных, называть их насекомыми неправильно Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А еще нам удалось поймать маленького паучка, к которому прицепился клещ почти такого же размера. Такие клещи не опасны для человека - у членистоногих есть свои паразиты, они не угрожают млекопитающим.

Это мелкое насекомое мы не смогли определить – оно похоже на личинку таракана Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Кобылок часто называют кузнечиками, но они гораздо мельче и имеют, в отличие от кузнечиков, короткие усики Фото: Екатерина АРДАШЕВА

За помощь в сборе материала спасибо Полине Андриановой!

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