Как будет обеспечиваться охрана школ и детских садов в Удмуртии с 1 сентября 2021 года?

Сторожа и вахтеры в ижевских школах уйдут в прошлое Фото: Лада Иванова

С нового учебного года охрана школ и детских садов в Удмуртии организуют иным образом: если раньше безопасность обеспечивали неквалифицированные сторожа или частные охранные предприятия (ЧОП), нанятые родителями, то теперь большая часть образовательных учреждений республики будет охраняться сертифицированными охранными организациями, причем оплату их услуг обеспечит государство.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

Подробнее о нововведения рассказала на встрече с журналистами 14 июля министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

«С 1 сентября школы Удмуртии будут иметь возможность заключить договор с охраной за счет бюджета», – заявила она. Также ЧОПы будут охранять детские садики.

Отметим сразу, что речь идет не о всех образовательных учреждениях, а только об учреждениях 1-3 категории, которые имеют определенные характеристики помещений и достаточно большое количество учеников или воспитанников. Всего в республике 1582 объекта образования, но профессиональной охраной будут обеспечены только 1009 из них. Остальные 573 школы, которые относятся к 4 категории, по-прежнему будут охраняться сторожами. В основном, это небольшие школы в сельской местности, где обучается менее 100 детей.

Даже если в школе организовано видеонаблюдение, физическая охрана необходима Фото: pixabay.com

В настоящее время из бюджета на охранные услуги школам и садикам выделено 294 млн рублей. Эта сумма рассчитана на первое полугодие, после нового года будет выделена следующая. Возможно, она будет отличаться – все зависит от стоимости услуг ЧОПов.

Вводить новую систему планируется поэтапно – обеспечить сразу все школы и детсады физической охраной слишком сложно с технической точки зрения.

«Город Ижевск сразу делится на две части: школы будут обеспечены физической охраной с 1 сентября, а с 1 октября – детские сады и учреждения дополнительного образования. Это связано с техническими работами, проводимыми по подготовке к переходу на ЧОП», – сообщила Светлана Болотникова.

НЕ ВСЕ СРАЗУ?

Еще одной причиной, по которой необходима этапность, является отсутствие в охранных организациях Удмуртии достаточного количества квалифицированных сотрудников. В министерстве признают: есть вероятность, что у некоторых школ торги состоятся не сразу, так как подрядчиков может попросту не хватить. Впрочем, сейчас у ЧОПов есть больше месяца, чтобы набрать и обучить дополнительный персонал. Сертификацией занимается Росгвардия, допускать к охране образовательных учреждений будут только тех специалистов, которые прошли необходимую подготовку и имеют медицинскую книжку.

На входе во многие школы уже стоят турникеты и металлоискатели Фото: Лада Иванова

Некоторое преимущество имеют те школы, где охрана уже была организована силами родителей.

«У нас есть учреждения, где за счет родительской платы обеспечивалась физическая охрана, с 1 сентября все эти учреждения будут охраняться уже за бюджетный счет», – отметила министр образования и науки Удмуртии.

Как уточнила Светлана Болотникова, в зависимости от ситуации договор могут продлить с теми же охранными организациями либо заключить новый – уже с другим ЧОПами.

Также с 1 сентября физической охраной будут обеспечены образовательные учреждения Воткинска, где в настоящее время уже практически нет сторожей, а школы оснащены системой видеоохраны. Очередность перехода на физическую охрану за бюджетный счет расписана и в остальных населенных пунктах Удмуртии.

НЕМНОГО О ЦИФРАХ

«Мы промониторили все районы и города республики, сейчас составляется конкурсная документация, чтобы заявиться на торги по охране. Мы уже понимаем, сколько в каких организациях нужно охранников», – уточнила Светлана Болотникова.

Выбирать ЧОП школы будут на основе конкурса, но помимо соответствия всем критериям техзадания, будут смотреть на цену. Цены на охранные услуги колеблются в довольно широком диапазоне – от 80 до 260 рублей за час. Ориентироваться пока будут на среднюю стоимость в 125 рублей, вместе с тем, учитываться будут и факторы, которые влияют на стоимость: расстояние, которое отделяет ЧОП от школы, перечень услуг, использование оборудования.

Категория школы зависит от размера здания и количества учеников Фото: Лада Иванова

Относительно количества охраны, то, по словам министра образования и науки региона, фиксированной цифры нет – все зависит от размера школы и количества выходов в здании. Охраняться должен каждый, причем, оставаться без охраны на момент обхода выходы также не должны. Все параметры каждая из школ прописала в своем техническом задании, которое было направлено в министерство.

ЧТО В БУДУЩЕМ?

В будущем физическая охрана всех образовательных учреждений должна быть круглосуточной, но пока в ряде муниципалитетов планируется вводить ее только на 12 часов с последующим переходом на 24 часа.

Что касается вахтеров и сторожей, то там, где они еще оставались, им будут предложены другие должности, например, гардеробщиков. Либо другой вариант: пройти обучение и стать уже квалифицированным охранником в составе ЧОПа.

В школах изменится подход к организации безопасности Фото: Архив КП

Контроль качества охранных услуг будет проводиться согласно актам выполненных работ как со стороны администрации школы, так и при необходимости, со стороны внешних экспертов.

Напомним, ранее власти Ижевска планировали реализовать проект по охранному видеонаблюдению, которое наоборот сделало бы постоянное присутствие физической охраны необязательным. Однако весной 2021 года от идеи отказались по настоянию прокуратуры.

«Федеральное законодательство предусматривает, что образовательное учреждение не должно в вечернее и ночное время оставаться без физического присутствия квалифицированного охранника, даже если есть видеонаблюдение», – прокомментировала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Ирина Комарова.

Охранники будут на каждом выходе из учреждения Фото: pixabay.com

При этом, в прокуратуре пояснили, что обычные школьные сторожа также не относятся к квалифицированным сотрудникам охраны.

А в июне глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что образовательные учреждения Удмуртии будут охранять сотрудники ЧОПов за счет регионального бюджета.

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