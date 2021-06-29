Государство будет платить ЧОПам деньги за охрану школ в Удмуртии

Фото: Александр Бречалов

29 июня Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» сообщил об основных направлениях совместной работы с депутатами регионального парламента. В качестве одного из самых важных направлений было отмечено обеспечение безопасности удмуртских школ. Из слов главы республики следует, что теперь школы будут охранять частные структуры на деньги из республиканского бюджета.

По словам главы региона, сейчас силами ЧОП охраняются лишь крупные школы, однако право на обеспечение детской безопасности при помощи частных организаций имеет каждая школа. Теперь небогатые образовательные учреждения получат возможность использовать это право.

Как отмечает пресс-служба главы и правительства республики, данный вопрос прорабатывался системно: проводились консультации с педагогическим и родительским сообществом, а также изучался опыт других регионов России. Минобрнауки Удмуртии будет разрабатывать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что будет с Березовой рощей в Ижевске и когда на улице Совхозной появится тротуар?

В Удмуртии из-за коронавируса частично прекратили оказывать плановую медицинскую помощь

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.