Хотел согнать со скамейки: в Ижевске один бездомный поджег другого около собора Невского

История произошла около Собора Александра Невского Фото: Архив КП

В апреле Ижевск всколыхнуло известие, что на остановке в центре города один бездомный поджег другого. Из-за чего произошла ссора, «Комсомолке» рассказал старший следователь следственного отдела по Первомайскому району Ижевска Илья Ратанов.

Поссорились на глазах у свидетелей

Апрельским вечером бомж Аркадий (все имена изменены - прим. ред.) прилег отдохнуть на скамейке. Лавочку он выбрал на оживленном участке — около собора Александра Невского. Был час пик, около семи вечера, и на улицах было много людей. Но это не мешало Аркадию наслаждаться отдыхом.

В это время мимо проходил еще один бродяга — Всеволод. Хотя он сам живет на улице, ему не понравилось, что на оживленной улице в это время спал грязный и неопрятный человек. Бомж Сева счел своим долгом вмешаться. Он подошел к Аркадию и высказал ему, что тот своим видом оскорбляет общественность.

Между мужчинами завязался спор. Атмосфера накалилась. Очень скоро ссора стала огненной в буквальном смысле. Неизвестно, где именно Сева взял бензин, но мужчина на эмоциях вылил его на голову Аркадию, поджег и кинулся прочь. Спасло Аркадия только то, что рядом было много людей.

В это время мимо проезжал человек на автомобиле. Увидев, что происходит, он выскочил из машины и кинулся помогать. Едва он понял, что Аркадию и так оказывают помощь - вокруг него было много людей - как он бросился задерживать Всеволода. Тот не успел убежать далеко. К счастью, Сева не был физически крепким, и удерживать его до приезда полицейских было несложно.

«По словам очевидцев, потерпевшего быстро повалили на землю и успели потушить огонь, который охватил уже голову и плечи Аркадия. В дальнейшем его доставили в больницу. Там мужчине оказали помощь. Через неделю он был выписан. Тяжкий вред здоровью это не причинило», — говорит следователь Илья Ратанов.

Грозит 15 лет лишения свободы

Следователь говорит, что оба бомжа были ранее судимы. Но Аркадий хочет наладить свою жизнь.

«Я вижу в нем потенциал. Он встал нам путь исправления, работает на стройке, живет в гостевом доме», — описывает пострадавшего Илья Ратанов.

Что касается Всеволода, он тоже был ранее судим. Но пока вставать на правильный путь не собирается. К тому же бездомному грозит до 15 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Следователь отмечает, что покушение на убийство — это особо тяжкое преступление. просто в этой ситуации оно не было доведено до конца по независящим от нападавшего обстоятельствам.

Кстати!

25 июля отмечается День следователя. В честь этого «Комсомолка» в своих публикациях сейчас рассказывает не только о происшествиях, но и о людях, которые расследуют дела.

Илья Ратанов работает в Следственном комитете уже четыре года. Сейчас в основном специализируется на делах в сфере экономики и коррупции.

«Я с детства привык к чувству ответственности. В работе мне нравится, что я несу ответственность не только за себя, но и за других людей», — говорит Илья Ратанов.

«Комсомолка» поздравляет следователей с наступающим профессиональным праздником.

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