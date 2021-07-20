Почувствовал, что хозяин попал в аварию: кот предупредил ижевчанку, что ее муж в опасности

Кот Чепа очень любит хозяина. Фото: предоставлено героиней публикации.

На этот раз в рамках проекта «Мистический Ижевск» мы расскажем не о призраках и домовых. Герои нашей публикации – обыкновенный кот-сфинкс Чепа и дворовый голубь. Именно животные предупредили девушку Варвару (все имена изменены – прим. ред.) о том, что ее муж Виктор находится в опасности.

В окно влетел голубь

Майским вечером 2021 года Виктор собирался съездить в деревню с друзьями. По пути они собирались заехать в Воткинск за еще одним приятелем. Все шло как обычно. Но жена ижевчанина, Варвара, почему-то решила спросить: «Что бы ты мне сказал, если бы знал, что видишь меня в последний раз?». Тот ответил, что хочет, чтобы Варина жизнь на этом не заканчивалась. Супруги распрощались, и муж уехал отдыхать.

Поздним вечером Варя вдруг почувствовала необъяснимую тревогу. Никаких конкретных мыслей не было, просто вдруг ей стало не по себе. Девушка отогнала это чувство.

Чуть позже она пошла выносить мусор. И в этот момент в подъезд влетел голубь!

«Он набросился на меня и начал бить крыльями. Я испугалась, едва вытолкнула его обратно. Но даже после этого на душе было неспокойно», – вспоминает Варя.

С тревогой девушка продолжила заниматься домашними обязанностями. Нужно было покормить котов.

«Я насыпала корм и заметила, что один из питомцев, сфинкс Чепа, не обращает внимание на еду. Это меня удивило – обычно он всегда бежал к миске и никак не мог наесться».

И это была не единственная странность. Обычно животное уплетало все подряд: собачий корм, кошачий, рыбу, мясо… При любой ситуации кот вел себя активно, ласкался к хозяевам и постоянно клянчил еду. Но в этот раз Чепа не просто отказывался от корма: он лежал с закрытыми глазами и никак не реагировал на происходящее. Когда Варя пыталась брать его за лапку – сфинкс безвольно ее опускал. Хозяйка решила, что животное надо показать ветеринару. Но тревога при этом не отступила.

«Мы оба очень любим Чепу, но кот просто обожает мужа. Я думаю, в этот момент он почувствовал, что Витя может быть в опасности», – говорит девушка.

Попал в аварию

На душе было тревожно, но девушка отправилась спать. А утром вернулся супруг – с царапиной на лице.

Варя начала обеспокоенно расспрашивать, не подрался ли он с кем-то, но тот отмалчивался и занимался мелкими делами. Через какое-то время супруг заговорил сам.

Оказалось, что по дороге в деревню машина друзей перевернулась. Она упала на крышу – в том месте. где сидел водитель. Ему снесло полголовы, вылетел глаз. Виктор отделался двумя царапинами – на лице и на спине. А друг погиб на месте. Все это происходило как раз в то время, когда животные в доме у Вари вели себя странно.

«Когда Виктор вернулся, Чепа снова стал обычным: ласкался к мужу, ел и просил еду», – говорит Варвара. Конечно, это может быть просто совпадением. Но Варя уверена: животные действительно хотели ее предупредить, что супруг находится в опасности.

Аналогичные истории «Комсомолка» рассказывала и ранее. Например, в США в 2011 году собака помогла хозяину, который упал с велосипеда и потерял сознание. Пес не отходил от хозяина, но почуяв, что по шоссе неподалеку шли соседи, пес бросился бежать к ним и привел к хозяину.

А в Ижевске в 2013 году собака спасла замерзающего мужчину. Рыжую постоянно подкармливала женщина. В один день она заметила, что собака лает на сугроб и пытается привлечь к нему внимание. Оказалось, что под снегом лежал человек.

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