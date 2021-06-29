Обосновавшиеся у подъезда в Ижевске пчелы испугали местных жителей

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23 июня жители дома №11 на улице Гагарина обнаружили прямо возле подъездной двери пчелиный рой. Ижевчанин Алексей смог снять насекомых на видео и выложил пост в паблике ИГГС («ВКонтакте»). На видео, которое вы можете посмотреть ниже, можно заметить, что пчелы ведут себя довольно активно, хотя и не агрессивно.

«Как зайти-то домой?», – эта фраза Алексея, наверное, в полной мере отражает сложившееся у местных жителей ощущение страха. Домой автор видео все-таки попал, после чего вызвал экстренную службу по номеру 112 и уехал из города. О дальнейшей судьбе роя он ничего не знал.

Из соцсетей известно, что в тот же день аналогичный случай произошел в Можге. Пчелиный рой обосновался на дереве в частном секторе, заставив людей сидеть по домам.

О причинах пчелиного нашествия мы спросили Лидию Колбину, главного научного сотрудника по проблемам пчеловодства УдмФИЦ УрО РАН.

«Роение пчел – естественный процесс, он всегда бывает в июне – начале июля, в зависимости от погоды. Пчелы покидают улей, чтобы найти себе новое жилье. Если они прилетели на дерево, забор или стену жилого дома, то скорее всего улетят, когда отдохнут. Иногда что-то заставляет их сделать остановку, например, погодные условия – дождь, сильный ветер. Нападать на людей пчелы скорее всего не будут – если только те не станут их намеренно тревожить. Можно просто дождаться, когда насекомые улетят. А лучше всего найти пчеловода, который этот рой соберет и увезет к себе на пасеку», – объясняет эксперт.

Именно с помощью пчеловодов удалось решить проблему в Ижевске. В комментариях под видео Алексея люди, обладающие соответствующими навыками и владеющие пасекой, обещали забрать рой. В скором времени в соцсетях появилось другое видео: на нем два человека в костюмах пчеловода аккуратно снимали насекомых со стены.

Лидия Колбина добавляет, что есть народная примета, согласно которой пчелиный рой прилетает только к добрым и хорошим людям. Вполне вероятно, что так пчелки намекают, что вам стоит заняться пчеловодством.

«Я знаю пример, когда жильцы дома не заметили, как пчелы обосновались под крышей. Когда люди их увидели, там уже было гнездо. Трогать их не стали – так и жили бок о бок», – вспоминает специалист.

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