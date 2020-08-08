После обработки полей ядохимикатами в Удмуртии массово погибли пчелы

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В Шарканском районе Удмуртии из-за обработки полей ядохимикатами произошла массовая гибель пчел на местных пасеках. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

29 июня пчеловоды написали в ведомство обращение, после чего 10 июля было возбуждено дело об административном правонарушении. Специалисты Россельхознадзора выехали на место гибели пчел и выяснили, что сельхозпредприятие действительно обрабатывало поля, не оповестив владельцев пасек, хотя должно было предупредить их о химобработке минимум за трое суток.

В отношении юридического лица, допустившего нарушение установленных правил, составлен протокол, материалы дела переданы для рассмотрения в Первомайский районный суд города Ижевска.

Напомним, летом 2019 года проблема гибели пчел от ядохимикатов стояла особенно остро.

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