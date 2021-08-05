«Я родился такой»: человек-магнит из Ижевска показал свои возможности в прямом эфире «Комсомолки»

Ижевский Магнето уверен, что обладает необычным даром Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Марку Ижболдину 55 лет. Он работает охранником в одном из предприятий Ижевска. Мужчина уверен – он обладает экстрасенсорными способностями, может лечить людей и притягивать к себе предметы. Журналист «Комсомолки» побывала у него в гостях, чтобы увидеть все своими глазами.

ДЕЛО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БИОПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА

Дома Марк показывает, как он может приклеивать к себе монетки, ложки и различные килограммовые металлические предметы. Рассказывает, что на голове может удержать до 5 кг, а максимальный вес плиты, которую может приклеить к себе – 50 кг.

Ко лбу Марк может примагничивать предметы весом до 5 кг Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Предметы магнитятся на биоактивных точках – на лбу, на висках. Энергия из космоса входит через них и потом выходит через руки и ноги – недаром же лечат так, просто ногами неудобно», – пояснил Марк.

По его словам, неординарными способностями обладают многие из рода Ижболдиных. Силы передались и его младшему сыну, только тот ими пока не пользуется – стесняется.

«Я родился такой, у нас ведь в роду все такие. Бабушка была известной целительницей в поселке Балезино. Дедушка гипнозом владел – мог силой мысли останавливать тройку мчащихся лошадей. Есть в кого. В детстве попробовали ложку приклеить – получилось. Так сразу и повезли креститься».

Предметы к Марку магнитятся с детства Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Все зависит от энергетического биополя человека. А у Марка оно сильное. Чтобы удержать предмет на себе, он концентрируется на точке, направляя туда всю энергию его поля.

«Конечно, тяжелые предметы труднее держать. Видите, даже кожа краснеет от этого. Ты же все это энергией своей держишь!».

Ижевский Магнето поделился секретом своего восстановления: нужно хорошо питаться мясом, фруктами и овощами. Не стоит отказывать себе и в красном вине – оно поддерживает баланс сил.

НЕ БОИТСЯ ПРОВЕРОК

Марк активно ведет свою страничку «ВКонтакте» и убеждает, что с помощью своего дара может зарабатывать деньги. Правда, сейчас он выступает только в небольших деревенских клубах. Но и от участия на шоу федерального уровня он не отказывается.

«Мне уже пришло приглашение на программу «Я почти знаменит» (12+) на Первом канале. Видимо, из-за коронавируса все приостановили. Но все мои видео можно найти в соцсетях».

Человек-магнит уверен – он знает, как управлять энергией человека, и лечит их за счет этого.

На вопрос, не самовнушение ли это, отвечает, что это все энергия, которая идет по человеку Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«С помощью гипноза убираю негатив с человека – сбрасываю энергию в землю. Затем, не прикасаясь, веду по контуру и делаю защиту. Если энергетический купол пробит – такое бывает, когда плохая энергия входит, человек начинает болеть, – то восстанавливаю его. Щели зарубцовываются, человеку становится легче – он даже сам это чувствует. Только на третий сеанс, всего же нужно как минимум 10».

Силами своей энергии Марк гоняет кровь по малому и большому кругу, делает массаж, используя все 150 биоактивных точек человека. Например, его жена, страдающая от остеохондроза, может передвигаться без боли именно за счет его сил.

Мы попробовали его силы на себе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Я не боюсь проверок в так называемых институтах мозга. Если бы они приехали, то все это можно было бы замерить. И тогда это будет уже научное подтверждение моих способностей», – подытожил он.

Журналист «Комсомолки» попробовала на себе силы Марка. Он попытался снизить давление девушки и стабилизировать ее пульс. В начале эксперимента показатели давления были 128 на 90, а пульс -– 91 удар. После некоторых манипуляций пульс снизился на единицу, а давление стало 120 на 90.

Марк Ижболдин не имеет медицинского образования и лицензии на лечение, мы не рекомендуем его услуги без консультации врача.

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