Мама изменила свою позицию после разразившегося скандала: подробности истории с кафе в Ижевске, где якобы отказались обслуживать мать с ребенком-инвалидом

По словам очевидцев, кафе отказало в обслуживании маме с ребенком-инвалидом. Фото: Pixabay

В Ижевске разгорелся скандал из-за кафе Nami (Нами): заведение якобы отказало в обслуживании матери с ребенком-инвалидом. Историей заинтересовались прокуратура и детский омбудсмен. «Комсомолка» тоже поговорила с очевидцами и представителями кафе.

Предложил свой столик

«Комсомолка» пыталась найти контакты матери ребенка-инвалида, которой якобы отказали в обслуживании, и даже передала ее знакомым номер нашего журналиста. Но телефон пострадавшей нам не передали, сославшись, что семья не любит публичность, а звонка мы так и не дождались. Поэтому дальнейшую историю рассказываем со слов свидетелей.

Вечером в будний день мама с девочкой-подростком на коляске пришла в кафе. Спросила – можно ли сесть, но ей отказали, мол, все места забронированы. Разговор услышал один из посетителей по имени Юрий, который все равно собирался уходить. Он предложил семье занять его столик, и отошел на несколько минут.

А когда вернулся, услышал – семье все равно отказывают в посещении.

«Я подошел к администратору. Она заявила, что место забронировано. Но как так может быть, если я только что сидел за этим столиком? А вдруг я бы не собирался уходить? Предложил сделать вид, что это пришли люди ко мне, а я бы потом ушел. Она ответила, что так нельзя, начался шум», — рассказывает Юрий.

Инцидент произошел в кафе Nami на улице 50 лет ВЛКСМ

Мужчина подошел к управляющей: она сидела за одним из столиков с помощницей. Та тоже сказала, что в кафе нет мест. Юрий предложил ей освободить свой столик, но вновь услышал отказ. Семья, которой отказали в обслуживании, смирилась и покинула заведение.

«Никто даже не извинился! Я потом их догнал, мне сказали, что им отказывают уже второй раз в этом кафе. Но они и внимания не обратили», — возмущается Юрий. По его мнению, столик никак не мог быть забронированным.

Юрий оказался к истории неравнодушным и рассказал об этом в своих социальных сетях. Именно из-за него и начался шум вокруг этой истории.

Отказывают из-за брони

Совсем иначе эту историю описывает другая свидетельница происшествия, Ксения.

«Мы семьей сидели не так близко, но краем глаза ситуацию увидели. В кафе места были, но это резервы. С женщиной разговаривали не грубо. Кафе тоже можно понять. Если они работают по брони, то будет нехорошо, если те, кто заказывали столик заранее останутся без него», — говорит Ксения. Она добавила, что ей тоже пару раз отказывали в обслуживании из-за отсутствия мест, хотя на первый взгляд места были.

«Мы открыты для всех»

Представители кафе Nami объяснили нашему корреспонденту, что произошло. По их словам, это был самый обычный вечер пятницы. В половину восьмого в кафе подошла семья с девочкой и поинтересовалась, есть ли свободные места. Официант ответила, что все столики забронированы: кафе пользуется популярностью, особенно по пятницам и субботам. В этот момент там сидел молодой человек, который собирался уходить. Он предложил семье занять его место.

«Чтобы не допустить недоразумения, поскольку молодой человек вмешался в работу кафе и его столик был забронирован, официант вернулась к семье, чтобы еще раз повторить, что столиков нет и столик гостя, который он предложил, тоже забронирован», — сообщил руководитель кафе Степан Гаевский.

После этого гость начал требовать, чтобы семье предоставили столик. В кафе утверждают, что объяснений сотрудников об отсутствии мест он просто не слышал и угрожал рассказать о ситуации в своем Instagram, где у него 15 тысяч подписчиков. В ходе диалога молодой человек сказал, что он подумал о том, что семье отказали в обслуживании из-за того, что девочка — инвалид. Затем понял, что это не так. Он начал настаивать, чтобы официант подошла и объяснила семье, что их не посадили не из-за того, что они с инвалидом, а из-за отсутствия свободных мест. «Представляете, как бы это выглядело? Для нас подобное бестактное отношение к гостям и к людям в целом недопустимо, и официант отказала гостю в его просьбе», — сообщают в кафе.

Диалог гостя и официанта привлек внимание управляющей кафе. Она вышла поговорить с семьей, и гость сообщил, что если ситуация разрешится, он не будет ничего писать.

«Управляющая принесла семье извинения от имени кафе за возникшее недоразумение. Мама ответила, что они знают, что столики действительно нужно бронировать. Управляющая поинтересовалась, почему же они не забронировали столик на этот день, на что мама ответила, что они не могут заранее предугадать, когда у них получится к нам приехать», — рассказывают историю представители Nami.

В итоге женщина согласилась на предложение кафе и управляющая забронировала для них стол на следующий день, на 24 июля 2021 года, на 18 часов, на четырех человек (они хотели прийти с подругой семьи).

«Вот собственно и все, что произошло в этот вечер в кафе. На этой абсолютно доброй ноте семья продолжила прогулку, а персонал кафе продолжил исполнение своих обязанностей», - пояснили свою позицию в кафе.

После инцидента управляющая связывалась с мамой для того, чтобы подтвердить, что столик забронирован и в кафе их ждут. Но, уже после прочтения публикаций гостя в соцсетях она кардинально изменила свое отношение к кафе и от визита отказалась. Теперь она настроена к кафе не так дружелюбно. Писать и звонить ей сейчас в кафе считают неуместным.

«Она, как и мы оказалась в эпицентре не своего скандала, поэтому сейчас мы считаем некорректным ей звонить или писать, поскольку мы понимаем, насколько сейчас ей тяжело от всей этой «популярности» - отметил руководитель кафе.

В настоящее время они приглашены в прокуратуру Октябрьского района для дачи пояснений в рамках рассмотрения обращения гражданина.

«Какими могут быть наши дальнейшие действия? Продолжаем работать, верим в справедливость и объективность людей, при оценке сложившейся ситуации, верим в их способность отделить факты от домыслов. Каких-либо специальных действий не предпринимаем, все идет своим чередом», - подчеркнули в заведении.

Что может грозить?

Юристы говорят, что кафе не может отказать посетителю в обслуживании без объяснения причин. Но это можно сделать, если внешний облик или поведение клиента противоречит внутренней политике заведения: например, человек курит, а в заведении этого делать нельзя, или пришел в спортивном костюме, тогда как там установлен дресс-код.

«При этом политика не должна вступать в противоречие с законами РФ. Сегодня за факт дискриминации по причине, связанной с особенностями здоровья гражданина, заведения общепита привлекают к административной ответственности», — отмечает Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук,

основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор», член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной Думы Российской Федерации.

Соглашается с ней и Дмитрий Иванов, доцент кафедры административного и финансового права университета «Синергия»:

«Заведения общественного питания не могут не обслуживать инвалидов. В России вообще запрещено чинить какие-либо препятствия для людей с ограниченными возможностями. Наоборот, в кафе и ресторанах обязаны, в частности, предоставлять удобные места для инвалидов. Именно поэтому сейчас все заведения стараются установить пандусы и звонки, с помощью которых инвалиды запрашивают помощь в предоставлении доступа в помещение», — отмечает юрист.

По мнению юристов, инвалид, которому отказали в обслуживании, может обратиться в суд. Должностные лица могут заплатить штраф 30-50 тысяч рублей, организации – от 300 до 500 тысяч рублей.

Если кафе прямо отказывает человеку из-за его инвалидности, он может обратиться в суд.

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