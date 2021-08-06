Кадр со съемок сериала. Фото предоставлены телеканалом ТНТ

Скоро на экраны выходит новая черная комедия «Маньячелло» (16+), одним из продюсеров которой стал уроженец Ижевска Виктор Митрофанов. В эксклюзивном интервью «Комсомолки» он рассказал, почему перестал быть режиссером и почему новый фильм про маньяка – это ода учителям.

От режиссера до продюсера

Виктор Митрофанов родился и вырос в Ижевске, после вуза переехал в Москву. Он учился в УДГУ на факультете «связи с общественностью».

«Параллельно с учебой мы играли в КВН, в команде «Найди», добрались до полуфинала Премьер-лиги на первом канале. На одной из игр мы выиграли видеоконкурс при помощи ролика, который был снят без профессиональных режиссеров и операторов, без бюджета и декораций, лишь при помощи смекалки и фотоаппарата-мыльницы. Именно тогда, стоя на сцене и ощущая реакцию зала, я и влюбился в это дело, решил посвятить кино свой дальнейший путь», – рассказывает Виктор.

Виктор Митрофанов. Фото предоставлены телеканалом ТНТ

И Виктор решил познать профессию режиссера на практике. Параллельно посещал курсы приезжих американских специалистов.

«Все познавалось на практике, методом проб и ошибок. Многих ошибок. Они есть и сейчас, но я научился их минимизировать либо избегать», – улыбается экс-ижевчанин. Он долгое время режиссировал и снимал корпоративные фильмы и рекламные ролики. Но со временем понял, что это не то, что ему действительно нравится, к чему надо стремиться. Решил рискнуть и попробовать себя в качестве креативного продюсера.

«Я понял, что от режиссеров не так уж много и зависит на телевидении. В кино – чуть больше, а в сериалах правила, условия, тональность диктует продюсер. Он читает сотни сценариев, синопсисов, заявок, идей. Если что-то нравится, начинает доводить до ума, писать с автором пилотную серию. Если результат нравится руководству телеканала, то уже расписывается сезон сериала. А режиссер чаще всего подключается уже на этапе, когда весь сценарий готов. Получается, режиссер – приглашенный специалист, а креативный – участвует в создании от начала до конца, он живет этой историей от идеи и до финальной монтажной склейки. Конечно, нельзя сказать, что я самый главный на съемочной площадке, у каждого начальника всегда есть свой начальник, но все-таки в продюсировании больше возможностей для самореализации».

Виктор признается, что вдохновение в его деле важная часть, но не единственная.

«На первых порах это всегда вдохновение. Месяц, два, три. Но потом оно улетучивается и начинаются рабочие будни написания, правок и бесконечного переписывания. И вот именно на этом моменте большинство ломается и бросает свои проекты».

Кадры со съемок сериала. Фото предоставлены телеканалом ТНТ

Так, в его практике есть сериал, который создается уже 5 лет. 3 года писался сценарий, потом сняли первый пилот, но он получился неудачным – проект чуть не закрыли. Но ему дали вторую жизнь: новый режиссер снял второй пилот, позже дали добро на весь сезон. Съемки уже начались – Виктор верит, что все будет удачно.

«Маньячелло» – что это?

Новый сериал «Маньячелло» выйдет на телеканале ТНТ совсем скоро. Это первый бурятский ситком в жанре черной комедии. Главный герой Маньячелло – Тимофей из деревни Сосновка. Он настолько любит классическую литературу, что свои убийства инсценирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков.

Главный герой сериала – Тимофей из деревни Сосновка. Фото предоставлены телеканалом ТНТ

«Лично я не могу назвать это сериалом про маньяков: мне приходится читать много сценариев, и каждый второй про маньяков. Эта американская, так скажем, мода, которая пришла к нам. И честно, это уже раздражает. Когда я увидел этот проект, сценарий к которому написали мои очень хорошие друзья из Бурятии, отнесся поначалу скептически, а потом – как к стебу над «маньячным жанром». Взглядом на тему с совершенно непривычного угла!»

По словам Виктора – это история вообще не про маньяка. Эта история про борьбу с человеческими пороками, про историю любви, про необразованность, безграмотность и жизнь, жизнь в целом.

«Чем меня зацепила сама история? Тем, что там было много правды жизни!»

Две версии сериала, одна – с перчинкой!

Сериал снимали в Бурятии. Главного героя сыграл актер драматического театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, следователя Ольгу – ведущая новостей на бурятском телевидении, дебютантка в кино Ася Касьянова, то есть непрофессиональная актриса.

В сериале «Маньячелло» принимали участие и актеры-непрофессионалы. Фото предоставлены телеканалом ТНТ

«Мы очень долго проводили кастинги среди профессиональных актеров, но еще дольше среди непрофессиональных. Многие из них даже никакого отношения к театру не имеют, но то, как они подобраны на ту или иную роль, прям моя большая любовь. Как и сам проект. Это сериал больше про настоящих людей, без глянца. Это больше про жизнь, про наш быт, ну и про маньяка немножко тоже», – говорит Виктор.

По его словам, актеры-профи хороши тем, что из дубля в дубль, из кадра в кадр могут повторять все то же самое, что делали раньше. Да, режиссер будет добиваться от них каких-то оттенков в игре, других эмоций и всего прочего, но на монтаже, при склейке, они будут идеальны. Непрофессиональные актеры – это уникальные типажи, что редкость для профессионалов. Да, с ними приходится дольше работать.

«Они из дубля в дубль делают по-разному, по-своему, выходят из точки, из фокуса. На монтаже потом крайне сложно склеить эти кадры. Здесь он махнул рукой так, на другом кадре чихнул или почесался. Эти кадры потом никак не клеятся, приходится колдовать над ними, над тем, чтобы все цельно собрать, и чтобы эти сцены работали так, как планировалось, но в конечном счете оно того стоит», – рассказывает продюсер.

Кадр со съемок сериала. Фото предоставлены телеканалом ТНТ

По первоначальной задумке «Маньячелло» был веб-сериалом для видеосервиса PREMIER (Премьер). Но после просмотра материала руководство канала решило, что сериал покажут и на ТНТ.

«Перед выпуском на ТВ мы подрезали серии по хронометражу и сделали более цензурную версию для канала. Получилось, что у одной серии два варианта – один телевизионный, второй – для платформы PREMIER. Последний – это режиссерская версия, где нет цензуры и блюра, здесь все как мы снимали изначально».

«Маньячелло» - это пародия на «Чикатило»?

Нет, нет и еще раз нет, уверяет Виктор.

«Мы написали свой сценарий и выпустили его раньше сериала «Чикатило». Никакого переплетения с ним нет. Просто в обиходе есть такое слово «маньячелло», которое некоторые используют. Это название сразу пришло и никем никогда не отвергалось, его и решили оставить».

Съемки сериала «Маньячелло». Фото предоставлены телеканалом ТНТ

По мнению Виктора, этот сериал можно посвятить всем учителям русского языка и литературы.

«Да, это как-то и звучит странно – маньячелло и учитель. Но он именно об этом – о любви к нашему языку, к нашей литературе, к культуре и искусству. И на этом контрасте получился очень умный сериал, пусть и со своими глупостями. Здесь каждая серия посвящена одному делу, одному убийству и одному человеческому пороку. Воспринимайте этот сериал как что-то умное и забавное. Я, если честно, очень им дорожу».

Проект придумали и создали бывшие кавээнщики из Бурятии, из Улан-Удэ.

«Они, как и я, решили после КВН заняться кино, и «Маньячелло» – их первый проект для широкой публики, для телеканала. Очень бы хотелось и у нас в Удмуртии что-нибудь снять, с нашей культурой, природой и нашими актерами, тем более такая возможность есть. Если это сделать неторопливо и качественно, то можно легко метить на федеральное телевидение».

Сейчас Виктор параллельно трудится над созданием еще нескольких проектов.

«Заканчиваются съемки проекта «Шаман», скоро выйдут новые проекты «Ночной режим», совсем недавно вышла комедия «Афера» (18+), которую продлили на второй сезон. Так же несколько проектов сейчас на этапе написания, но не все дойдут до съемок. Тут работает правило – 10 сценариев пишешь – один-два доходят до съемок», – подытожил Виктор Митрофанов.

В августе на ТНТ выйдет черная комедия «Маньячелло». Фото предоставлены телеканалом ТНТ

Смотрите черную комедию «Маньячелло» – скоро на ТНТ!

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