«Мой муж – ходячий тестостерон!»: ижевчанка вышла замуж за итальянца

Алина и Джампауло во время церемонии венчания. Фото предоставлены героиней

Через 7 лет после знакомства Алина из Ижевска вышла замуж за итальянца и переехала жить в Италию. О долгом пути к счастью, о том, почему не ест пасту и каких женщин любят представители сильного пола этой солнечной страны – ижевчанка рассказала в новом выпуске проекта «Комсомолки» «Замуж за рубеж».

Три дня, чтобы понять, что это любовь

Сейчас Алине 39 лет. Раньше она работала музыкальным руководителем в детском саду, преподавала иностранные языки (немецкий, французский) в школе и в языковом центре. В 2012 году она познакомилась с Джампауло. Он приехал в Ижевск на свадьбу своего лучшего друга.

Алина родилась и выросла в Ижевске, а теперь живет в Италии. Фото предоставлены героиней

«Моя одноклассница выходила замуж за итальянца. Мы случайно с ней столкнулись на улице, разговорились, и она пригласила меня на свою свадьбу. Потом вместе ходили выбирать ей свадебное платье. И как-то случайно я спросила, нет ли у ее будущего мужа неженатого друга», – вспоминает Алина.

Этим другом и оказался Джампауло. В свои 45 лет он слыл заядлым холостяком, и знакомство с русской девушкой точно не входило в его планы. Но друг сумел уговорить его – Алина и Джампауло созвонились по скайпу, разговаривая на смеси французского и английского языков.

«Болтала, конечно, я, он большую часть времени молчал», – смеется Алина. Она сразу приглянулась мужчине. И в Ижевск он прилетел уже не только на свадьбу к другу, но и на встречу с зеленоглазой красоткой.

«Сразу было понятно, что это знакомство – не развлечения ради. За три дня он и я должны были понять, нравимся ли мы друг другу, готовы ли продолжить дальше общение или нет», – говорит ижевчанка.

Алина преподавала иностранные языки. Фото предоставлены героиней

За месяц выучила язык

Мужчина ей понравился. И уже буквально через месяц она полетела к нему: Джампауло пригласил ее в Италию, чтобы узнать друг друга получше, и подарил ей туристическую поездку в Венецию. Этот город Алина выбрала сама – Джампауло жил тогда в Милане. С того самого дня мужчина выполнял все пожелания ижевчанки, как настоящий волшебник!

Перед поездкой она выучила итальянский язык, чтобы они могли свободно общаться.

«По-итальянски я знала всего три слова – чао, бон джорно и буона сера. Пришлось учить!», - смеется Алина.

В этой поездке они окончательно утвердились в своих чувствах к друг другу. Он познакомил ее с родителями. Его отец – учитель, основатель бойскаутского движения в родном городе. А мама, как и Алина, преподавала в школе. Были и еще сходства между любимыми женщинами Джампауло. Ижевчанка, как и мама итальянца, очень любит цветы и итальянскую оперу.

Алину же в нем привлекало то, что он сразу был настроен на серьезные отношения, что он очень хорошо отнесся к ее дочке. Что он умный, щедрый и так же, как и она, любит путешествовать.

Алина в день знакомства с будущим мужем. Фото предоставлены героиней

«И я понравилась его маме - у нас же столько общего! Хотя стереотип, что все славянки от мужчин хотят только денег, был есть и будет», – говорит Алина.Маме Алины ее возлюбленный тоже понравился.

Вообще, итальянских мужчин часто называют маменькиными сынками – «маммони». Мол, они готовы жить с мамой чуть ли не до самой пенсии и смотреть ей в рот. Отчасти это правда. Например, брат Джампауло всегда жил с мамой, даже когда женился и завел детей. Поэтому одобрение мамы было очень важным моментом в отношениях наших героев.

Предложение на берегу моря

А потом они стали летать к друг другу, Алина – в Италию летом и зимой, а Джампауло – в Ижевск весной и осенью. И через два года после знакомства Джампауло сделал Алине предложение. Это произошло на берегу моря, в Италии.

Алина и Джампауло. Фото предоставлены героиней

«Мы сходили в ресторанчик, а потом расположились на террасе. Было очень красиво: гладь моря, лунная дорожка на воде. Он сказал: «Выходи за меня замуж. Ты – особенная, моя королева! Я хочу создать с тобой семью и хочу от тебя детей». Было трогательно, конечно, я согласилась. Он подарил мне обручальное кольцо с большим изумрудом – такого же цвета, как мои глаза», – вспоминает женщина.

А через полгода Джампауло уже в Ижевске попросил руку Алины и у ее мамы. Это было еще одним подтверждением его самых серьезных намерений.

Алина в день венчания. Фото предоставлены героиней

Свадьбу переносили несколько раз

Кстати, в Италии семьи создают достаточно поздно, обычно уже после 30 лет. Для них гражданский брак – это абсолютно нормально, ведь нужно хорошо узнать друг друга, чтобы решиться на ответственный шаг и родить ребенка. Поэтому обычно свадьба для итальянцев – это один раз и на всю жизнь, чуть ли не главное событие в жизни, к которому готовятся долго и основательно. Алина с Джампауло готовились к торжеству 5 лет, постоянно летая из одной страны в другую.

«Мы три раза переносили дату свадьбы. Сначала мне она была совсем не важна. Я много работала в Ижевске и каждый раз думала, чем же я буду заниматься в Италии, переехав туда. А еще, узнав все особенности проведения итальянской свадьбы, я вообще расхотела ее справлять. Одних только документов на венчание нужно несколько десятков. Тем более со мной, с иностранкой. Например, мне нужно было свидетельство о крещении - а оно было на Украине! Затем перенесли дату из-за кончины нашего священника, а потом все отменили из-за смерти мамы Джампауло», – вспоминает Алина.

Многим итальянцам нравятся русские женщины. Фото предоставлены героиней

Потратили на свадьбу 15 тысяч евро

В итоге Алина и Джампауло обвенчались в 2019 году. Интересно, что в Италии церковная церемония официально приравнивается к гражданской росписи. И чтобы их допустили к этому обряду, жених 3 месяца ходил на курсы в церковь, священник долго разговаривал с ними как вместе, так и по отдельности. Это был целый экзамен, шутит Алина.

Венчание. Фото предоставлены героиней

«У нас была шикарная свадьба. Джампауло хотел пригласить более 150 гостей. Уговорила его на 80. Он мне сразу сказал: «Я женюсь один раз и навсегда!» Поэтому денег он не жалел. В итоге мы потратили 15 тысяч евро», – говорит Алина. Кстати, в Италии на свадьбу принято дарить деньги, поэтому часть вложенных средств окупается.

Платья Алина приобрела в Ижевске – их было два. Для церемонии в церкви она выбрала платье в пол с длинным шлейфом, который красиво тянулся, пока она шла к алтарю, – такие платья, как правило, на венчание подбирают себе все итальянки. Для ресторана – интересное, кокетливое белое платье с прозрачными вставками.

Обручальные кольца покупали и дарили свидетели, женатая пара и хорошие друзья молодожен. Такой обычай соблюдается в Италии уже много веков. В ответ Алина с Джампауло преподнесли им часы и шкатулку с красивым подвесом.

Для каждого гостя была приготовлена бонбоньера – небольшой подарок на память о событии. В его набор входили матрешки (всего их было 80), расписанных вручную, – Алина и ее мама привезли их из России, лимончелло – лимонный ликер в бутылочке в виде музыкального инструмента и обязательные итальянское конфетти – миндальные орешки, покрытые шоколадной глазурью.

«Удивило, что на свадьбу приехало очень много коллег Джампауло, со всех уголков Италии собрались. А вот родственников было не так много, как ожидалось, но зато самые близкие», – рассказывает Алина.

После венчания торжество отметили в ресторане, в старинной норманнской крепости.

Фото предоставлены героиней

«Мой муж – ходячий тестостерон»

Сейчас Алина вместе с мужем и дочкой живут в пригороде Милана, в Монце – в городе, где ежегодно в сентябре проводятся гонки «Формулы-1». Уверяет, что Италия – красивейшая страна мира. Она – изобильная! Здесь отличный климат, вкусная еда и красивая природа – горы, море, озера, водопады. До пандемии пара много путешествовала, они объездили всю страну.

Ижевчанка признается, что ее муж как вулкан – вспыльчивый и эмоциональный. Первое время она звонила своей подруге и спрашивала, неужели все итальянцы такие, или только ее Джампауло. Подруга успокаивала и говорила ей в ответ, что итальянцы-южане все такие темпераментные, это у них в крови.

«Он быстро взрывается, но также быстро успокаивается. Потом, конечно, извиняется. А еще он – настоящий фанат футбола. Если идет матч, то лучше быть тише воды ниже травы. Это святое для него», – улыбается Алина.

Платья Алина приобрела в Ижевске – их было два. Фото предоставлены героиней

Бытует мнение, что итальянцы – горячие и страстные любовники. Алина согласна с этим расхожим мнением, как и многие ее замужние приятельницы.

«Да, мой муж – ходячий тестостерон!»

Итальянцы не жалеют денег на еду

Для Алины средиземноморская кухня Италии – одна из самых любимых. Завтрак – сладкий: например, чашечка кофе или капучино, йогурт, молоко с круассаном или печеньем.

Алина дома, в Италии. Фото предоставлены героиней

«Здесь по утрам никто не ест бутербродов с колбасой. Здесь культ кофе – он просто бесподобный. А чай пьют только зимой, чтобы согреться, – обычно черный с лимоном или зеленый. На обед, конечно же, паста. Любимой – 10 видов: от карбонары до альо ольо пеперончино с чесночком и жгучим красным перцем. Знаете, что для итальянцев – индикатор классной пиццерии? То, как они делают самую простую пиццу «Маргариту». Если она «правильная», то можно заказывать все остальное!»

Итальянцы, как уверяет ижевчанка, не жалеют денег на еду, на рестораны. По ее словам, они могут не тратиться на дорогой ремонт, одежду, но походы в рестораны – это обычное дело.

Кстати, Алина почти отказалась от пасты. Говорит, итальянцы едят ее с самого детства на обед и не полнеют, а вот она на такой «диете» слегка поправилась.

Для каждого гостя была приготовлена бонбоньера – небольшой подарок на память о свадьбе Алины и Джампауло. Фото предоставлены героиней

Матрешек привезли специально к венчанию из России. Фото предоставлены героиней

Про детей

Итальянцы много времени проводят с детьми – они их очень любят и прекрасно ладят. Очень часто можно видеть, как на отдыхе мама лежит загорает, а папа играет с детьми, строит куличики из песка или гуляет с коляской. На улицах прохожие всегда будут улыбаться ребенку и могут с ним поговорить или поиграть.

Для итальянцев дети от предыдущей браков, как правило, никогда не становятся помехой, они любят их, как своих.

«Итальянцы по нашим меркам поздно заводят детей – около 40 лет. И делают это очень осознанно. Мою дочку Джампауло воспринимает как свою, любит и балует ее. У них очень хорошие отношения», – уверяет Алина.

Еще один интересный факт – в Италии почти нет домов ребенка. А вот домов для престарелых достаточно. Еще развита история с сиделками – обычно это украинки, которые живут с престарелыми синьорами и ухаживают за ними.

Церемония венчания. Фото предоставлены героиней

Итальянцам нравятся русские

Алина говорит, что многим итальянцам нравятся русские женщины. И внешне, и внутренне. Девушки славянской внешности, светловолосые и с голубыми или зелеными глазами – эталон красоты для итальянцев, которые просто не могут спокойно реагировать на них.

Амальфитанское побережье, Италия, откуда родом Джампауло. Фото предоставлены героиней

«Мы умные, интеллигентные. Мы – хорошие жены, которые не теряют свою женственность во время брака. Для нас в большинстве случаев мужчина – глава семьи, мы за мужем, мы слышим и слушаем своих мужчин. Для итальянских женщин брак и семья не всегда входят в число их приоритетов. Они нацелены на работу и карьеру, они хотят жить зачастую только для себя и во имя себя. И для многих мужчин – это неприемлемо, поэтому им и нравятся славянские женщины, которые все-таки хотят создавать семью», – подытоживает Алина.

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