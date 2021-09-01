Как выглядели известные ижевчане в школьные годы и 1 сентября?

Коллаж редакции

У многих людей 1 сентября ассоциируется с началом нового учебного года. В этот день кто-то стоит на линейке и грустит о прошедшем лете, а кто-то открывает фотоальбомы и вспоминает прекрасные годы за партой.

В День знаний «Комсомолка» решила поностальгировать и попросила школьные фотографии у известных людей Ижевска. Вы бы узнали их в детстве?

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, чемпионка мира, Европы, России.

Алина Загитова

Олег Бекмеметьев – глава Ижевска.

Олег Бекмеметьев

Михаил Солодянкин – заслуженный артист Удмуртии, ведущий, актер Русского драматического театра.

Михаил Солодянкин

Аяз Шабутдинов – предприниматель, создатель холдинга Like (Лайк), блоггер, коуч.

Аяз Шабутдинов

Вера Трефилова – известна под никами vera_wonderbera в «Инстаграме» и dnevnik_udmurtki в «ТикТоке». Недавно она попала в первый в России национальный тикток-хаус.

Вера Трефилова

Максим Коновалов – один из ключевых бизнесменов республики, занимается ресторанным бизнесом, владеет холдингом Welcome Group (Велком Груп).

Максим Коновалов

Елизавета Туктамышева – фигуристка из Глазова, выступающая в одиночном катании, чемпионка Европы и мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.

Елизавета Туктамышева

Георгий Щербак – министр здравоохранения Удмуртии.

Георгий Щербак

Константин Сунцов – первый заместитель председателя правительства Удмуртии.

Константин Сунцов

Александр Варшавский – министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.

Александр Варшавский

Светлана Болотникова – министр образования и науки Удмуртии.

Светлана Болотникова

Олег Вылегжанин – гендиректор «Центра высоких технологий».

Олег Вылегжанин

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выплаты пенсионерам и оплата больничных листов: какие изменения ждут жителей Ижевска в сентябре 2021

Переехали в новый дом и стали слышать детские крики: семья из Ижевска поделилась мистической историей