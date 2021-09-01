Как выглядели известные ижевчане в школьные годы и 1 сентября?

Коллаж редакции
У многих людей 1 сентября ассоциируется с началом нового учебного года. В этот день кто-то стоит на линейке и грустит о прошедшем лете, а кто-то открывает фотоальбомы и вспоминает прекрасные годы за партой.
В День знаний «Комсомолка» решила поностальгировать и попросила школьные фотографии у известных людей Ижевска. Вы бы узнали их в детстве?
Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, чемпионка мира, Европы, России.
Алина Загитова
Олег Бекмеметьев – глава Ижевска.
Олег Бекмеметьев
Михаил Солодянкин – заслуженный артист Удмуртии, ведущий, актер Русского драматического театра.
Михаил Солодянкин
Аяз Шабутдинов – предприниматель, создатель холдинга Like (Лайк), блоггер, коуч.
Аяз Шабутдинов
Вера Трефилова – известна под никами vera_wonderbera в «Инстаграме» и dnevnik_udmurtki в «ТикТоке». Недавно она попала в первый в России национальный тикток-хаус.
Вера Трефилова
Максим Коновалов – один из ключевых бизнесменов республики, занимается ресторанным бизнесом, владеет холдингом Welcome Group (Велком Груп).
Максим Коновалов
Елизавета Туктамышева – фигуристка из Глазова, выступающая в одиночном катании, чемпионка Европы и мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.
Елизавета Туктамышева
Георгий Щербак – министр здравоохранения Удмуртии.
Георгий Щербак
Константин Сунцов – первый заместитель председателя правительства Удмуртии.
Константин Сунцов
Александр Варшавский – министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии.
Александр Варшавский
Светлана Болотникова – министр образования и науки Удмуртии.
Светлана Болотникова
Олег Вылегжанин – гендиректор «Центра высоких технологий».
Олег Вылегжанин
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