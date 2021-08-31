Выплаты пенсионерам и оплата больничных листов: какие изменения ждут жителей Ижевска в сентябре 2021

Прежде всего нововведения коснутся выплат. Фото: Архив «КП» в Ижевске

1 января 2021 года «Комсомолка» рассказала о главных изменениях, которые коснутся жителей России и Удмуртии. Мы собрали еще 12 нововведений, которые вступят в силу уже в сентябре и изменят жизнь многих жителей республики.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Выплаты пенсионерам в сентябре

В общей сложности, государство потратит на выплаты порядка 450 млрд рублей. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Президент России Владимир Путин 24 августа 2021 года подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей каждому пенсионеру страны. В сентябре выплату получат около 460 тысяч жителей Удмуртии.

Перерасчет пенсий в сентябре

Также в сентябре пенсию проиндексируют гражданам старше 80 лет, жителям Крайнего Севера и тем. кто проживает на приравненных к нему территориях. В этот же список включены россияне, проработавшие 15 лет на Севере или 20 лет – на приравненных к нему территориях. Выплата к страховой пенсии увеличится на 100%.

Выплаты по больничному листу с 1 сентября

Больничные листы будут оплачиваться в полном размере родителям детей до семи лет. Стаж работы мам и папы не будет приниматься во внимание.

Розыгрыш среди вакцинированных в сентябре

Розыгрыш денежных призов пройдет среди вакцинированных от COVID-19. Победителя определят при помощи алгоритма, который осуществит случайную выборку. Индивидуальный номер каждого участника соответствует номеру записи в Едином реестре вакцинированных. Результаты можно будет узнать на Госуслугах и в СМИ. В общей сложности определят 1000 человек, которые получат по 100 тысяч рублей.

Выплаты сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим со 2 сентября

Президент России объявил, что единоразовые выплаты в размере 15 тысяч рублей должны получить военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов вне зависимости от чина. Кроме того, предложено включить в этот список курсантов военных училищ. Получать их начнут со 2 сентября.

Водители смогут оспорить штраф на Госуслугах с 1 сентября

Водители получат возможность оспорить выписанный штраф за нарушение ПДД, а также на нарушения, зафиксированные камерой на дороге. Обжаловать штраф можно на Госуслугах. Нововведение было внесено в декабре прошлого года, но в силу вступает только сейчас.

Изменение знаков фото- и видеофиксации с 1 сентября

Упраздняются дорожные знаки, которые сообщают о фото и видеофиксации. Вместо них на въездах в населенные пункты будут стоять новые знаки (идентичные прежним), однако теперь его действие будет распространяться на всю территорию. Вне населенных пунктов этот же знак будет сообщать о камерах за 150-300 метров до контрольной зоны.

Гаражная амнистия с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2026 год

Россияне могут приватизировать территорию гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Сделать это можно по упрощенной схеме. Также впоследствии собственник сможет передать в наследство эту землю или продать ее.

Электронные свидетельства о смерти с 1 сентября

Зарегистрировать смерть родственника теперь можно онлайн. Электронные свидетельства о смерти также можно получить через Госуслуги.

Отмена карантина в Таиланде с 1 сентября

Власти России разрешили вакцинированным туристам посещать острова Пхукет и Самуи в Таиланде без двухнедельного карантина.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Охрана учебных заведений с 1 сентября

Неквалифицированная охрана уйдет в прошлое. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Если раньше охрана учебных заведений обеспечивалась неквалифицированными сторожами и сотрудниками ЧОП, то с 1 сентября 2021 года охрана учебных заведений 1-3 категории будет обеспечиваться сертифицированными организациями. При этом родителям за охрану не придется платить – все расходы за счет бюджета.

ГОРОДСКИЕ

К середине сентября все работы должны быть выполнены. Фото: izh.ru

Щебенение дорог до 15 сентября

Щебнение частных секторов во всех районах Ижевска завершится 15 сентября. На эти цели было выделено 10 млн рублей. https://www.izh.kp.ru/online/news/4416723/