Выплаты пенсионерам и оплата больничных листов: какие изменения ждут жителей Ижевска в сентябре 2021

Прежде всего нововведения коснутся выплат.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
1 января 2021 года «Комсомолка» рассказала о главных изменениях, которые коснутся жителей России и Удмуртии. Мы собрали еще 12 нововведений, которые вступят в силу уже в сентябре и изменят жизнь многих жителей республики.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Выплаты пенсионерам в сентябре
В общей сложности, государство потратит на выплаты порядка 450 млрд рублей.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Президент России Владимир Путин 24 августа 2021 года подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей каждому пенсионеру страны. В сентябре выплату получат около 460 тысяч жителей Удмуртии.
Перерасчет пенсий в сентябре
Также в сентябре пенсию проиндексируют гражданам старше 80 лет, жителям Крайнего Севера и тем. кто проживает на приравненных к нему территориях. В этот же список включены россияне, проработавшие 15 лет на Севере или 20 лет – на приравненных к нему территориях. Выплата к страховой пенсии увеличится на 100%.
Выплаты по больничному листу с 1 сентября
Больничные листы будут оплачиваться в полном размере родителям детей до семи лет. Стаж работы мам и папы не будет приниматься во внимание.
Розыгрыш среди вакцинированных в сентябре
Розыгрыш денежных призов пройдет среди вакцинированных от COVID-19. Победителя определят при помощи алгоритма, который осуществит случайную выборку. Индивидуальный номер каждого участника соответствует номеру записи в Едином реестре вакцинированных. Результаты можно будет узнать на Госуслугах и в СМИ. В общей сложности определят 1000 человек, которые получат по 100 тысяч рублей.
Выплаты сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим со 2 сентября
Президент России объявил, что единоразовые выплаты в размере 15 тысяч рублей должны получить военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов вне зависимости от чина. Кроме того, предложено включить в этот список курсантов военных училищ. Получать их начнут со 2 сентября.
Водители смогут оспорить штраф на Госуслугах с 1 сентября
Водители получат возможность оспорить выписанный штраф за нарушение ПДД, а также на нарушения, зафиксированные камерой на дороге. Обжаловать штраф можно на Госуслугах. Нововведение было внесено в декабре прошлого года, но в силу вступает только сейчас.
Изменение знаков фото- и видеофиксации с 1 сентября
Упраздняются дорожные знаки, которые сообщают о фото и видеофиксации. Вместо них на въездах в населенные пункты будут стоять новые знаки (идентичные прежним), однако теперь его действие будет распространяться на всю территорию. Вне населенных пунктов этот же знак будет сообщать о камерах за 150-300 метров до контрольной зоны.
Гаражная амнистия с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2026 год
Россияне могут приватизировать территорию гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Сделать это можно по упрощенной схеме. Также впоследствии собственник сможет передать в наследство эту землю или продать ее.
Электронные свидетельства о смерти с 1 сентября
Зарегистрировать смерть родственника теперь можно онлайн. Электронные свидетельства о смерти также можно получить через Госуслуги.
Отмена карантина в Таиланде с 1 сентября
Власти России разрешили вакцинированным туристам посещать острова Пхукет и Самуи в Таиланде без двухнедельного карантина.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
Охрана учебных заведений с 1 сентября
Неквалифицированная охрана уйдет в прошлое.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Если раньше охрана учебных заведений обеспечивалась неквалифицированными сторожами и сотрудниками ЧОП, то с 1 сентября 2021 года охрана учебных заведений 1-3 категории будет обеспечиваться сертифицированными организациями. При этом родителям за охрану не придется платить – все расходы за счет бюджета.
ГОРОДСКИЕ
К середине сентября все работы должны быть выполнены. Фото: izh.ru
Щебенение дорог до 15 сентября
Щебнение частных секторов во всех районах Ижевска завершится 15 сентября. На эти цели было выделено 10 млн рублей. https://www.izh.kp.ru/online/news/4416723/