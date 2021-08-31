Переехали в новый дом и стали слышать детские крики: семья из Ижевска поделилась мистической историей

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Виктория (все имена изменены — прим. ред.), ее муж и годовалая дочка переехали в новый дом на Татарбазаре. Все было прекрасно: счастливая семья радовалась новоселью, постепенно обживая жилье. Но вскоре молодые люди столкнулись с необъяснимым: время от времени в доме были слышны детские крики. Подробности этого паранормального явления «Комсомолке» рассказала сама Виктория в рамках проекта «Мистический Ижевск».

ВЫЛА СОБАКА

Спокойный пес начал выть по ночам Фото: pexels.com

Все произошло шесть лет назад. Семья Вики всегда жила в квартире, но когда она вышла замуж и родила дочку, стала мечтать о собственном доме, где сможет расти их малышка. Муж тоже загорелся этой идеей.

После долгих размышлений выбрали подходящее жилье на Татарбазаре: просторный дом в два этажа, ухоженный огород. Еще и собака досталась от прежних хозяев – отличный охранник, который не лает попусту.

Женщина узнала, что раньше в этом доме жил одинокий мужчина. Когда он не смог за ним ухаживать, передал его сестре, но та в нем практически не появлялась. Участок решили продать.

Вскоре после покупки Виктория с мужем и годовалой дочкой отпраздновали новоселье. На втором этаже прежние хозяева оборудовали две детские комнаты, там же супруги решили разместить и своего ребенка. На новом месте девочка спала неспокойно, и родители обзавелись радионяней.

Впервые женщина услышала крик в конце лета. В тот вечер все было как всегда: она уложила дочку спать и спустилась вниз. Вместе с мужем они ужинали на кухне, как вдруг Вика услышала надрывистый детский плач со второго этажа. При этом радионяня никак не реагировала.

Обеспокоенная мать поспешила наверх, но, открыв дверь, увидела, что дочка мирно спит в своей кроватке. Вика подумала, что ей показалось, и успокоилась.

«Я не испугалась, хотя по жизни трусишка. Все списала на фантазию, мне нравится смотреть передачи вроде «Битвы экстрасенсов» (16+): не то чтобы я в это верю, но зачаровывает», – делится Виктория.

Через несколько дней плач повторился с новой силой. Вика поняла, что ей не мерещится, когда подобные ситуации стали происходить регулярно: время от времени в доме начинал вопить младенец, но дочка Виктории при этом спала. Масло в огонь подливало странное поведение собаки – она постоянно выла.

«Первый раз я услышала вой, когда муж уехал в командировку. Представляете: дом большой, я одна, темно, еще и огород. И тут слышится вой. Стало так жутко, что я даже позвонила мужу, чтобы просто услышать родной человеческий голос», – вспоминает Виктория.

УСЛЫШАЛИ КРИК ОДНОВРЕМЕННО

Супруги прошли через мистическое испытание вместе Фото: pexels.com

Так продолжалось три месяца. Виктория думала, что детские вопли мерещатся только ей, списывала все на усталость и тревогу за собственного ребенка. Но однажды, во время очередного плача, она переглянулась с мужем и по его взгляду поняла – он тоже слышит крик.

Поговорив, они выяснили, что муж тоже стал слышать плач, но боялся поделится этим с любимым человеком, чтобы не волновать лишний раз.

Что с этим делать, супруги не знали. Из передач об экстрасенсах Вика помнила, что нужно пригласить батюшку. Но женщина неверующая, и прибегать к этому методу не стала. Ее мама не знала о детских криках, но стала обрызгивать углы внутри дома святой водой – для профилактики.

Прошло еще три месяца. Крики прекратились сами собой. Почему и как это случилось – Вика до сих пор не знает.

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