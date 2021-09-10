Последние новости Ижевска на 10 сентября 2021 года: кто выступит на дне оружейника и как будут решать проблемы пешеходных переходов

Что произошло в Ижевске и Удмуртии пока все спали? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 10 сентября. Пока вы собирались по своим делам, «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска:

Крупнейший транспортно-пересадочный узел открылся в Удмуртии

Сотрудница администрации Увинского района Удмуртии выдала сироте некачественное жилье

За первые сутки отопление включили в 118 социальных объектах Ижевска

В Удмуртии начались работы по замене лифтов в многоквартирных домах

На Дне оружейника в Ижевске выступит группа «Любэ»

Таксиста подозревают в краже денег с банковской карты клиента

Далее с подробностями:

В Ижевске обсудили проблему «лишних» пешеходных переходов

В Ижевске обсудили, что делать, если пешеходный переход убирают, а жителям без него неудобно Читайте на WWW.IZH.KP.RU: https://www.izh.kp.ru/daily/28328/4472312/

Обсудили за круглым столом вопросы, связанные с обустройством пешеходных переходов. Общественная палата города Ижевска пригласила главу города, представителей Управления благоустройства и охраны окружающей среды, а также представителей общественных объединений и научного сообщества. Подробности

Глава Удмуртии Александр Бречалов о медиагруппе «Центр»: «Яркие, классные, неформатные!»

Сотрудникам вручили высокие награды

В конце августа в театре «Молодой человек» отгремел праздник, посвященный 15-летию медиагруппы «Центр». Торжество отмечали с размахом – в театре развернулась настоящая церемония вручения «Оскара». Подробности