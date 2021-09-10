Ижевчанка о браке с венгром: «Чтобы влюбиться в него, мне пришлось почти утонуть!»

Девушка первой призналась в своих чувствах. Фото: unsplash.com

Ижевчанка Валерия не подозревала, что встретит своего будущего мужа в Турции. Тем более она не могла предположить, что он окажется выходцем из Венгрии. О трех стремительных свадьбах, неудавшейся беременности и исполнившейся мечте – Лера рассказала «Комсомолке».

СКАЗКА ИЗ ДЕТСТВА

Маленькая Лера всегда думала о принце, который приедет за ней на белом коне. Мама девочку не расстраивала и поддерживала сказку об идеальном муже. Лера выросла, закончила школу, потом университет. Устроилась на работу в библиотеку, но быстро поняла: это дело никогда не принесет ей столько денег, сколько она хотела.

Девушка изучила рынок и остановилась на сетевом бизнесе. Сначала продавала товары компании родным, подругам, а когда появились социальные сети, занялась продвижением через них.

Через некоторое время она повысилась в компании и стала участвовать в выездных мероприятиях, которые проходили за границей. Но несмотря на успех в бизнесе, личная жизнь Валерии оставляла желать лучшего.

«Ведь у меня был детский идеал – добрый, красивый и, куда без этого, богатый принц. Большинство мужчин были не такими. А потом в определенный период я сто-олько работала, что уделять внимание этой стороне жизни просто не могла», - вспоминает девушка.

Мама расстраивалась, хотела внуков и устраивала ей якобы незапланированные свидания с потенциальными женихами. Но все мимо…

ТА САМАЯ ВСТРЕЧА

На одном из семинаров компании, который проходил в Турции, 33-летняя Лера познакомилась с компанией молодых людей из Венгрии. В перерывах между учебой ребята очень активно отдыхали – им устраивали поездки по достопримечательностям, смешные конкурсы около бассейна и даже ночные заплывы в море.

Девушка чуть не утонула в море ночью, но суженый ее спас. Фото: unsplash.com

«Захожу я в море. Вокруг темнота. Страшно. А выглядеть и испуганной малышкой я не хотела. Поэтому, пересиливая себя, все дальше и дальше иду в море. В какой-то момент, я поняла – все, не могу, жизнь дороже. И пытаюсь выйти. Но не могу найти дорогу, как смешно это бы не звучало. Я плыву в одну сторону – берега нет, плыву в другую – берега нет. Так страшно мне не было никогда в жизни. И я закричала», - делится пережитым Лера.

Неожиданно около нее оказался один из ее венгерских друзей. Это был Абель. Он подхватил девушку и потащил к берегу.

«Я наглоталась воды, чувствовала себя ужасно. Целый день потом приходила в себя в номере. И не могла пересилить себя и пойти, например, покупаться. Я просто дико боялась воды. Но все это время за мной ухаживал Абель», – с улыбкой уточняет Лера. Тогда она поняла, что влюбилась в своего спасителя без памяти.

НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Абель не был тем самым принцем, о котором так мечтала наша героиня. Он был обычным парнем: 35 лет, не красавец, не атлетического телосложения, не миллионер.

«Абель веселый, начитанный и очень добрый. Я не могла больше тянуть: сама призналась ему в своих чувствах. А он просто посмотрел на меня и достал колечко», – Лера опешила. Он рассказал ей, что уже давно заприметил ее – еще на предыдущих семинарах компании, а она его просто не замечала… Мужчина пригласил ее к себе, познакомиться с родителями.

Мужчина давно заприметил Леру, но она его не замечала. Фото: unsplash.com

«Я поехала в гости к Абелю, посмотреть город, в котором он живет, узнать об этой стране хоть что-нибудь и понять, смогу ли я там жить. Венгрия оказалась мечтой! Его родители с радостью приняли меня – они были в курсе, что их сын уже давно влюбился в какую-то там русскую», – смеется Валерия. Они не стали тянуть и уже через несколько месяцев официально зарегистрировали свои отношения.

«Почему так быстро? Нам уже не 20 лет, нет времени на какие-то там проверки. Я не верю в любовь на расстоянии, это тяжело и всегда приводит к одному – изменам и расставаниям. Когда ты встретил своего человека, с которым готов прожить жизнь, решения принимаются легко и очень быстро, поверьте!»

БЮРОКРАТИЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Кроме официального брака в Венгрии можно вступить в гражданское партнерство – документы подписывает нотариус. Права и обязанности те же, что в официальном браке, но ты не можешь менять фамилию, усыновлять детей, делать ЭКО, наследовать имущество.

«Это был не мой вариант. Несмотря на все чувства к Абелю, я должна была быть уверена в своей защите в чужой стране со всех сторон. Поэтому мы пошли сложным путем. Но! У него был друг, женившийся на русской девчонке. Они уже проходили все эти бюрократические круги ада с подготовкой и оформлением всех документов. И рассказали нам, как действовать».

Им предстояло всего за несколько месяцев разрешенного пребывания в ЕС собрать все документы, зарегистрировать брак и получить венгерские документы с видом на жительство.

«Мы начали собирать справки. В России мне сделали документ, что я не состою в браке. Потом пошли в русское посольство в Венгрии, отдали им этот документ и получили еще один, разрешающий нам жениться. Потом все полученные справки и все мои российские документы нужно было перевести на венгерский. Причем не абы кабы, а только в определенном месте. Потом наступает момент подачи заявления. Там обязательно должен быть переводчик, который засвидетельствует, что я все правильно понимаю, что происходит. И вроде бы после этого можно передохнуть, но нет. Оказывается, сначала нужно пожениться, а потом пойти в миграционную службу, чтобы они совершили еще кучу проверок и вынесли окончательный вердикт – одобряют ли они наш брак, считают ли его легальным и получу ли я в итоге вид на жительство».

ТРИ СВАДЬБЫ

Пышных свадеб ребята не стали устраивать, зато их было три! Первое торжество прошло в Венгрии – после росписи пошли с друзьями и родителями Абеля в кафе. Еще одну свадьбу устроили в Ижевске – Лере было важно, чтобы и мама, и любимая бабушка познакомились с ее суженым.

Свадьбы сыграли в Венгрии, ижевске и Турции. Фото: unsplash.com

«Я не стала покупать роскошное платье или тратить деньги на кучу гостей. Мы все вместе уехали в загородную базу, где устроили теплую церемонию с самыми близкими людьми».

Абелю, кстати, в Ижевске понравилось. Город показался ему очень зеленым.

Третью свадьбу молодоженам организовали их коллеги по сетевому бизнесу – в Турции, где ребята и познакомились. Вместо свадебных нарядов у них были чуть ли не папуасские костюмы.

СТРАШНАЯ ПОТЕРЯ

Почти сразу Лера забеременела. Но… коронавирус сделал свое черное дело. Она заболела и не смогла выносить ребенка.

«Это было ужасно. Мало того, что мы потеряли нашего малыша, так мы оказались заперты дома – один на один со своим горем. Я была в такой депрессии… Совсем не хочется вспоминать это время. Абель настоял на психологической помощи. Нашла психолога в России, и каждый день мы с ней общались онлайн. Она просто за уши вытащила из всего этого дерьма. И в этой ситуации Абель показал себя таким… В общем, я еще раз убедилась в том, что он – самый лучший!».

Общение с психологом помогло паре пережить страшную утрату. Фото: pexels.com

Пара живет в небольшом городке Дьёр на северо-западе Венгрии. Лера считает это место очень красивым.

«Он уютный, в несколько раз меньше, чем мой родной город. И здесь очень классно в центре. Много церквушек и зданий красивой архитектуры. Река посреди города – красота! Еще наш город называют городом балконов – хотя по мне, у нас в Ижевске тоже примерно также», – улыбается Лера.

Она рассказывает, что привыкать к чужой стране ей пришлось достаточно долго. Самая главная трудность – язык, который первое время никак не давался девушке. С мужем они разговаривали на английском.

«У меня была всего одна русская подруга там. И все. Постоянно ей надоедать тоже не будешь. Конечно, я плакала, звонила маме по ватсапу, и Абель поддерживал меня», – вспоминает Лера. Три раза в неделю она посещала языковые курсы, читала много книг по истории этой страны и все больше и больше в нее влюблялась… Потихоньку жизнь стала налаживаться. У нее появились венгерские друзья и подруги. После девушка смогла устроиться на работу.

ВЕНГЕРСКАЯ МАСЛЕНИЦА

Лера и ее муж не отмечают Новый год 31 декабря. Теперь для нее главные праздники, как у большинства католиков – это Рождество и Пасха.

«Но есть еще один, чем то похожий на нашу Масленицу – Фаршанг. До всех ковидных ограничений его отмечали с размахом – в течение нескольких дней шла целая череда фестивалей. Вместо блинов – румяные пончики с разными начинками и присыпками.

Родители обычно готовят для своих детей карнавальные костюмы и также пекут пончики. Я мечтаю съездить на юг страны, в городок Мохач, где проходит парад с так называемыми Бушо – это переодетые в устрашающие маски с большими зубами и огромными рогами люди», – рассказывает девушка.

Местная кухня – удивительная. Почетное место занимают супы – без них не обходится ни одна трапеза. Самый вкусный, по мнению Леры, бограч, в котором много мяса и овощей: сладкого перца, картофеля, моркови, помидор и лука. Туда добавляют чипетке (с венгерского «щипать») – это маленькие кусочки подсушенного на сковороде теста (типа клецок).

ДОЛГОЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ

После потери первенца и последующей депрессии Лера не думала, что она сможет забеременеть еще раз. Но… Малыш должен родиться совсем скоро. Сейчас женщина познает все прелести венгерской медицины.

Сейчас пара живет в Венгрии, скоро у них родится малыш. Фото: unsplash.com

«Когда Абель увидел заветные две полосочки, он схватил меня и кружил, кружил, кружил. Да, голова очень закружилась», – улыбается бывшая ижевчанка. По ее словам, в стране у всех должна быть обязательная медстраховка, а всем детям почти без исключений ставят прививки. А сейчас – многие обязаны прививаться от коронавируса.

КАК ПОКОРИТЬ ВЕНГРА?

«Нужно почти утонуть», – смеется Лера. – «На самом деле, я считаю, что все предрешено где-то свыше. И хоть как ты «выделывайся», ты все равно будет с тем человеком, с которым тебе суждено быть».

Лера уверяет, что есть лишь одно качество в Абеле, которое ей не нравится. Он ревнив.

«Я перестала носить слишком вызывающую одежду. Даже шорты на море теперь у меня длинные. Но я люблю его, верна ему. И каждый раз ему об этом говорю. Медленно, но верно он начинает понимать, что никто кроме него мне и не нужен».

На форумах, посвященных замужеству с иностранцами, пишут, что венгры ценят в женщине чувство вкуса, умение хорошо одеваться и выглядеть. Есть такое мнение, что если мужчина из Венгрии выбрал вас сам, то он из кожи вон вылезет, чтобы сделать вас счастливой.

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