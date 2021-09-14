Выборы – 2021 в Удмуртии: кого выбираем и когда будет голосование?

Можно ли проголосовать дистанционно и сколько бюллетеней выдадут ижевчанам? Фото: Диля Ахмадишина

С 17 по 19 сентября 2021 года по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной думы России. Голосовать за своих кандидатов будут и жители Удмуртии. «Комсомолка» ответила на самые популярные вопросы о предстоящем голосовании.

Когда пройдут выборы?

Голосование продлится три дня: 17, 18 и 19 сентября.

Кто может голосовать?

Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. На избирательный участок необходимо взять свой паспорт.

Кого выбираем?

По всей России – депутатов Государственной думы. Что касается нашей республики, в 25 районах Удмуртии пройдут выборы депутатов в советы депутатов муниципальных округов.

Как работают избирательный участки?

Время работы избирательных участков с 08:00 до 20:00. Из-за пандемии коронавируса избирателей просят носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Как найти свой избирательный участок?

Есть три основных способа:

– зайти на сайт ЦИК России в раздел «Цифровые сервисы» или на картографический сервис «ТИК и УИК на карте России»;

– зайти на портал «Госуслуги» и посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои выборы»;

– позвонить по бесплатному телефону 8–800–200–00–20 или +7(495) 249–75–15 – для граждан, находящихся за пределами России.

Можно проголосовать досрочно?

В Удмуртии досрочного голосования не будет. Оно проводится только для:

– жителей отдаленных и труднодоступных районов страны;

– на судах, которые отправляются в длительное плавание;

– за рубежом.

Как проголосовать из другого региона?

Открепные талоны не надо получать – их отменили ранее. Чтобы проголосовать на удобном для вас участке, нужно заполнить заявление:

– в любом МФЦ;

– в любой территориальной избирательной комиссии;

– в любой участковой избирательной комиссии.

Сделать это необходимо до 13 сентября включительно. С собой нужно взять паспорт.

Изменить место голосования можно и через личный кабинет на «Госуслугах». При этом в другом регионе вы сможете проголосовать только по партийным спискам.

Нужно ли получать открепительное удостоверение?

Повторим, что нет, не нужно – их отменили. Достаточно заполнить заявление в МФЦ (заранее), участковой или территориальной избирательной комиссии или на сайте госуслуг.

Как проголосовать через Госуслуги?

Через Госуслуги проголосовать нельзя. Проголосовать можно двумя способами:

– лично придя на избирательный участок;

– проголосовать на дому (такое право дается только по уважительной причине – состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, которые в этом нуждаются).

Во втором случае необходимо подать заявление о голосовании на дому до 14 сентября на портале «Госуслуги». Также можно до 14:00 19 сентября обратиться в участковую комиссию по телефону, лично или письменно. Еще можно передать просьбу через родственников.

Для кого будет организовано выездное голосование и как на него заявиться?

В Удмуртии принято решение: для тех, кто живет или находится в местах без помещений для голосования и с затрудненным транспортным сообщением, будет организована дополнительная форма голосования 17 и 18 сентября.

Информацию об этом можно получить в территориальной избирательной комиссии.

Сколько бюллетеней получим?

Два бюллетеня, если вы голосуете по месту регистрации. В них будут партийные списки и кандидаты по одномандатным округам.

В нашей республике образовано два одномандатных округа:

– Удмуртский №33, включающий северную часть республики, часть Завьяловского района, Индустриальный и Устиновский районы Ижевска;

– Ижевский №34, включающий южные районы республики, часть Завьяловского района, Первомайский, Ленинский и Октябрьский районы Ижевска.

Вместе с выборами в Государственную думу в 25 районах проходит голосование за кандидатов в депутаты советов депутатов муниципального округа.Соответственно в этих районах жители получат еще два бюллетеня – для голосования по партийным спискам и одномандатным округам в местный районный совет депутатов.

Будут ли наблюдатели на выборах и как туда заявляются?

Почти три тысячи наблюдателей будут работать на выборах в 2021 году. Чтобы стать общественным наблюдателем, нужно подать заявление в Корпус общественных наблюдателей или в Общественную палату республики. Еще своих наблюдателей на выборы направляют участвующие в них партии и кандидаты.

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