Выборы – 2021 в Удмуртии: кого выбираем и когда будет голосование?

Можно ли проголосовать дистанционно и сколько бюллетеней выдадут ижевчанам?
Фото: Диля Ахмадишина
С 17 по 19 сентября 2021 года по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной думы России. Голосовать за своих кандидатов будут и жители Удмуртии. «Комсомолка» ответила на самые популярные вопросы о предстоящем голосовании.
Когда пройдут выборы?
Голосование продлится три дня: 17, 18 и 19 сентября.
Кто может голосовать?
Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. На избирательный участок необходимо взять свой паспорт.
Кого выбираем?
По всей России – депутатов Государственной думы. Что касается нашей республики, в 25 районах Удмуртии пройдут выборы депутатов в советы депутатов муниципальных округов.
Как работают избирательный участки?
Время работы избирательных участков с 08:00 до 20:00. Из-за пандемии коронавируса избирателей просят носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Как найти свой избирательный участок?
Есть три основных способа:
– зайти на сайт ЦИК России в раздел «Цифровые сервисы» или на картографический сервис «ТИК и УИК на карте России»;
– зайти на портал «Госуслуги» и посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои выборы»;
– позвонить по бесплатному телефону 8–800–200–00–20 или +7(495) 249–75–15 – для граждан, находящихся за пределами России.
Можно проголосовать досрочно?
В Удмуртии досрочного голосования не будет. Оно проводится только для:
– жителей отдаленных и труднодоступных районов страны;
– на судах, которые отправляются в длительное плавание;
– за рубежом.
Как проголосовать из другого региона?
Открепные талоны не надо получать – их отменили ранее. Чтобы проголосовать на удобном для вас участке, нужно заполнить заявление:
– в любом МФЦ;
– в любой территориальной избирательной комиссии;
– в любой участковой избирательной комиссии.
Сделать это необходимо до 13 сентября включительно. С собой нужно взять паспорт.
Изменить место голосования можно и через личный кабинет на «Госуслугах». При этом в другом регионе вы сможете проголосовать только по партийным спискам.
Нужно ли получать открепительное удостоверение?
Повторим, что нет, не нужно – их отменили. Достаточно заполнить заявление в МФЦ (заранее), участковой или территориальной избирательной комиссии или на сайте госуслуг.
Как проголосовать через Госуслуги?
Через Госуслуги проголосовать нельзя. Проголосовать можно двумя способами:
– лично придя на избирательный участок;
– проголосовать на дому (такое право дается только по уважительной причине – состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, которые в этом нуждаются).
Во втором случае необходимо подать заявление о голосовании на дому до 14 сентября на портале «Госуслуги». Также можно до 14:00 19 сентября обратиться в участковую комиссию по телефону, лично или письменно. Еще можно передать просьбу через родственников.
Для кого будет организовано выездное голосование и как на него заявиться?
В Удмуртии принято решение: для тех, кто живет или находится в местах без помещений для голосования и с затрудненным транспортным сообщением, будет организована дополнительная форма голосования 17 и 18 сентября.
Информацию об этом можно получить в территориальной избирательной комиссии.
Сколько бюллетеней получим?
Два бюллетеня, если вы голосуете по месту регистрации. В них будут партийные списки и кандидаты по одномандатным округам.
В нашей республике образовано два одномандатных округа:
– Удмуртский №33, включающий северную часть республики, часть Завьяловского района, Индустриальный и Устиновский районы Ижевска;
– Ижевский №34, включающий южные районы республики, часть Завьяловского района, Первомайский, Ленинский и Октябрьский районы Ижевска.
Вместе с выборами в Государственную думу в 25 районах проходит голосование за кандидатов в депутаты советов депутатов муниципального округа.Соответственно в этих районах жители получат еще два бюллетеня – для голосования по партийным спискам и одномандатным округам в местный районный совет депутатов.
Будут ли наблюдатели на выборах и как туда заявляются?
Почти три тысячи наблюдателей будут работать на выборах в 2021 году. Чтобы стать общественным наблюдателем, нужно подать заявление в Корпус общественных наблюдателей или в Общественную палату республики. Еще своих наблюдателей на выборы направляют участвующие в них партии и кандидаты.
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