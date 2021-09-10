Куда пойти по Пушкинской карте в Ижевске и Удмуртии?

Что такое Пушкинская карта и как ее получить? Фото: canva.com

С 1 сентября в России стартовал проект Пушкинская карта. Его цель – заинтересовать и приобщить подрастающее поколение к культурной жизни страны. На карте (физической или виртуальной) находится определенная сумма, которую можно потратить на музеи, спектакли, экскурсии, филармонии, консерватории и другой культурный отдых.

Как оформить карту, на какие мероприятия можно купить билеты в Удмуртии, можно ли снять с карты деньги и другие популярные вопросы разобрала «Комсомолка».

Для кого Пушкинская карта?

Карта доступна для молодежи 14-22 лет. В 2021 году возраст определяется на 1 сентября. Кому на этот день уже исполнится 14 лет, но еще не будет 23 – те смогут получить карту.

Сколько денег будет на карте?

Так как в 2021 году карта работает не с начала года, сумма составляет 3000 рублей. С 1 января 2022 года сумма вырастет до 5000 рублей.

Кстати, карту пополняет только государство. Перевести на нее деньги с других карт или пополнить через банкомат нельзя.

Как получить Пушкинскую карту?

1. Завести учетную запись на портале «Госуслуги» и подтвердить свой аккаунт с помощью паспорта;

2. После регистрации и подтверждения учетной записи нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore (ЭппСтор) или в Google Play (Гугл Плей) и войти в него, используя логин и пароль от своего аккаунта в «Госуслуги»;

3. Подтвердить выпуск Пушкинской карты в приложении. Карта будет доступна в электронной форме. Виртуальная карта будет доступна во вкладке «Счет» в приложении. Также можно оформить ее пластиковый вариант и забрать в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

Как купить билеты по Пушкинской карте?

Процесс покупки точно такой же, как и на других онлайн-платформах. В приложении «Госуслуги.Культура», а также на портале «Культура.РФ» доступен список мероприятий, билеты на которые можно оплатить Пушкинской картой. В приложении можно купить билет онлайн на выбранное мероприятие. После оплаты при помощи Пушкинской карты именные билеты на выбранное событие придут на электронную почту. Пластиковой картой же билеты можно оплатить в кассе организатора выбранного мероприятия.

Как снять деньги с Пушкинской карты?

Никак. Ни снять деньги с карты, ни пополнить ее баланс не получится. По этой карте запрещены любые операции, кроме покупки билетов на культурные мероприятия в рамках программы и возврата ранее купленных билетов.

Можно ли оплачивать Пушкинской картой обеды в школе и проезд в транспорте?

Нельзя. Льготы распространяются только на культурные мероприятия. Проезд и обеды нужно оплатить за свой счет.

Можно ли оплачивать картой мероприятия в другом регионе?

Можно. Карта действует на всей территории РФ, и актуальная для всех мероприятий, которые проходят в рамках Пушкинской программы.

Можно ли частично оплатить мероприятие?

Нет, этой картой нельзя оплатить часть стоимости билета. Пользуясь картой, вы можете оплатить только полную стоимость мероприятия.

Что станет с деньгами, если их не тратить?

Если до 31 декабря не потратить заложенную сумму, она «сгорит». Деньги вернут в федеральный бюджет. Но с 1 января начисляется новая сумма, которая не приплюсовывается к старой.

Можно ли оплатить Пушкинской картой билеты на мероприятие, которое состоится в следующем году?

Да, можно. Подробности об этом вы найдете на Госуслугах.

У карты будет пин-код?

Пин-код не предусмотрен для виртуальной карты. Пластиковая карта выпускается с пин-кодом, который приходит в смс после активации карты. Сменить его можно в банкомате банка, который выпустил карту.

Куда можно сходить по Пушкинской карте в Удмуртии?

На 9 сентября 2021 года известно, что 23 организации Удмуртии стали участниками проекта «Пушкинская карта». Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

В список Ижевска вошли:

– Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова»;

– Государственный цирк;

– Удмуртская государственная филармония;

– Государственный театр кукол;

– Государственный русский драматический театр;

– Государственный театр оперы и балета удмуртской республики им. П. И. Чайковского

– Национальный музей им. Кузебая Герда.

В список Удмуртии вошли:

– Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (Завьяловский район);

– Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар» (Глазов);

– Культурный центр «Россия» (Глазов);

– Информационно-культурный центр (с. Якшур-Бодья);

– Музей истории и культуры Воткинска;

– Глазовский драматический театр «Парафраз»;

– Сарапульский драматический театр;

– Культурно-спортивный комплекс «Свет» в Можга;

– Детская театральная школа «Точка» в Сарапуле;

– Можгинский историко-краеведческий музей и др.

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