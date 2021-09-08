Национальная библиотека Удмуртии откроется 16 сентября

Библиотека преобразилась после ремонта. Фото: Михаил Красильников

Открытие Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске состоится 16 сентября. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и много сюрпризов.

«Этого события республика ждет уже несколько лет. Напомним, что библиотека была построена в 1958 году. В 2011 году здание закрыли в виду его аварийности. Фонды перевезли в другие помещения», - говорится в сообщении.

Реконструкция здания «ленинки» началась в 2019 году. Этим летом работы были завершены. Общая площадь застройки составила более 1 800 квадратных метров.

Отмечается, что в ходе реконструкции удалось сохранить исторический облик фасада библиотеки. На нем появился барельеф с надписью «национальная библиотека Удмуртской Республики» и баллюстрада.

«Кардинальные изменения коснулись и внутренних помещений. В здании обновили потолки и пол, на втором этаже – отреставрировали читальный зал. Вместо двух старых лестниц, ведущих наверх, установили три новые и современные, а также лифт для посетителей, книгоподъемники, инфраструктура с пандусами для гостей с ограниченными возможностями здоровья», - сообщает пресс-служба.

Библиотека получила новый шестиэтажный корпус с читальными залами, книгохранилищем на 1,5 млн экземпляров и помещениями для персонала. Интересно, что в этом блоке будет использоваться автоматическая система пылеудаления и климат-контроль. Также в обновленной «ленинке» появилась литературная галерея детская комната, нотно-музыкальный зал.

Вышеописанные, а также многие другие изменения библиотека приглашает увидеть собственными глазами на торжественной церемонии открытия (0+) 16 сентября.

В 14:00 здесь пройдет онлайн-лекция искусствоведа, музыканта и просветителя Михаила Казиника на тему «Школа умерла, да здравствует школа!». В течение дня будут проходить мастер-классы и литературные квизы, откроются выставки и экскурсии по предварительной записи. На площадке перед зданием стартует фестиваль «Открытая лестница».

В 19:00 библиотека станет площадкой для проведения поэтического вечера Татьяны Равиловой #РавиПишет. С 21:00 до 22:00 на фасаде представят театрализованное светомузыкальное шоу на тему удмуртских мифов.

«Но на этом праздничная программа не завершится – уже 17 сентября в библиотеке можно будет увидеть фрагменты спектакля «Чудики» по мотивам рассказов В. Шукшина. Он начнется в 17:30. А 18 сентября состоится моноспектакль А. Филиппенко «У автора в плену». Начало запланировано на 18:00», - отмечается в сообщении.

Полную программу читайте здесь.

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