Четырехлетний мальчик из Удмуртии стал амбассадором компании H&M

Герой публикации Елисей и девочка Янжима из Улан-Удэ. Фото: предоставлено героем публикации

В июне 2021 года шведский бренд одежды H&M провел в России онлайн кастинг, цель которого – выбрать новых амбассадоров для своей детской коллекции. Среди победителей оказался Елисей Коробейников из Воткинска. Как мальчик стал один из лучших, узнала «Комсомолка».

БОЛЕЕ 10 000 ЗАЯВОК

Елисей очень веселый и активный ребенок. В семье его даже прозвали звучным словом «егоза». В свои четыре года он посещает множество кружков, всегда рад учиться и участвовать в чем-то новом.

Именно поэтому Анастасия, мама Елисея, увидев пост о конкурсе сразу решила действовать. Для прохождения первого этапа нужно было отправить фотографии ребенка и рассказать в письме о его любимых занятиях.

«Я никому даже не сказала, так как и не надеялась на положительный результат», – вспоминает девушка.

Спустя две недели Анастасии перезвонили с радостной новостью – ее сын прошел во второй этап. Теперь нужно было отправить видео, в котором Елисей рассказывает стихотворение. Выбор пал на любимый стих «Мишка лапу поцарапал…».

Елисей и девочка Янжима из Улан-Удэ на съемке осенней коллекциию. Фото: предоставлено героями публикации

«На следующий день со мной связались и сообщили о победе. Тут мое материнское сердце чуть не выскочило из груди. Представляете, каково слышать такие слова про свое чадо? Было более 10 000 заявок. Конечно же меня переполняет гордость!», – делится эмоциями Анастасия.

Сам Елисей очень обрадовался, когда узнал, что выиграл в конкурсе. К новому делу он сразу отнесся серьезно. «На съемку рекламной кампании от H&M он ехал, как на работу. Так всем и сообщал. Меня же все увидят!», – вспоминает мама мальчика.

«МАМА, КЛАССНО Я ПОРАБОТАЛ!»

В июле семья Коробейниковых поехала в Москву для фотосъемки новой осенней коллекции. По рассказам Анастасии, команда H&M общалась с детьми очень дружелюбно, а работу на площадке старались свести к игре.

В студии были созданы искусственные лужи и туман, чтобы протестировать одежду в условиях, приближенным к реальным. Такая атмосфера очень понравилась детям.

Съемки проходили весело – например, юным моделям можно было играть в лужах. Фото: предоставлено героями публикации

Съемки длились как полноценный рабочий день – почти шесть часов. Уже через 40 минут Елисей «наработался» и стал собираться домой. Но опытная команда быстро нашла к мальчику подход и вовлекла его обратно в процесс съемки.

«После съемки ехали с Елисеем в такси, а он уставший, но счастливый сказал: «Мама, классно я поработал!» – смеется Анастасия.

Не обошлось и без подарков – компания подарила мальчику комплект осенней одежды, обуви и аксессуаров, в которых он с удовольствием гуляет. Больше всего ему нравится куртка с изображениями динозавров – ее он не хочет снимать даже дома.

Елисей, как амбассадор H&M Kids Russia, будет тестировать новые коллекцию в течение всего года. Своими впечатлениями от съемок и работы сына Анастасия будет делиться в постах в соцсетях.

Если мальчику понравится такая работа и он будет не против других съемок, его родители продолжат участвовать в подобных конкурсах. Они всегда поддерживают интересы сына, а он продолжает радовать их своими успехами.