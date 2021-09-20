Исполнитель из Удмуртии выступил на телевизионном шоу «Ты супер!» на ТНТ

Фото: «Ты супер!», ТНТ

14-летний уроженец деревни Блаж-Юс Сюмсинского района Удмуртии Сергей Шадрин выступил на шоу талантов «Ты Супер!» (6+) на телеканале ТНТ. Наш земляк исполнил песню Макса Барских «Неземная». Как сообщает IZHLIFE, все члены жюри дали парню зеленый свет.

Во время эфира Сергей поделился своей историей: биологическая мать отказалась от него на следующий день после родов. Из Дома малютки его забрала приемная семья.

«Мама, если ты смотришь эту передачу, знай, что я в хорошей семье. И я тебя ищу», - сказал Сергей.

К сожалению, попасть в число пяти полуфиналистов парню не удалось.

Напомним, Сергей Шадрин прошел кастинг на шоу в июле этого года, после чего отправился в Москву для подготовки к конкурсу.

Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» организован для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для ребят из многодетных семей.

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