Ижевск будущего – 2021: что нового строится в Ленинском районе?

Фото: архив КП

«Комсомолка» представляет новый проект «Ижевск будущего – 2021». В серии видеороликов мы рассказываем и показываем, какие объекты появятся в каждом районе Ижевска в ближайшем будущем. Первый выпуск проекта был посвящен району Старый аэропорт. А сегодня мы отправились в Ленинский район – один из самых больших в Ижевске, по численности населения превышающий, например, весь город Воткинск.

Как изменится район Зареки? И как он меняется прямо сейчас? Узнайте в новом выпуске проекта «Ижевск будущего – 2021».

Что появится в районе Зареки в ближайшие годы?

В планах Администрации города – до 2026 года построить детский сад в поселке Машиностроителей и детский сад в Нагорном районе, новые здания школ №61 и 51 и открыть школу искусств в микрорайоне Александровский. Кроме того, в районе открываются новые зоны отдыха. скверы, общественные пространства, коммерческие объекты.

Что еще строится в районе Зареки прямо сейчас? Давайте узнаем:

В проекте «Ижевск будущего» вы можете не только узнать интересные факты об истории Ижевска, но и подобрать для себя идеальную локацию для будущего переезда. Мы расскажем и покажем, где в нашем городе появятся новые жилые комплексы и объекты коммерческой и социальной инфраструктуры.

Узнать больше об объектах, представленных в видео, вы можете на официальных сайтах этих жилых комплексов:

ЖК «Новая Тверская»

ЖК «Крымский»

ЖК «Тринити»

Следите за новостями проекта здесь, на портале IZHLIFE, или в нашей группе «ВКонтакте», где будут появляться все новые ролики. И пишите в комментариях, о каких районах Ижевска вам хотелось бы посмотреть очередную серию нашего проекта.

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