Гороскоп на 27 сентября – 3 октября 2021 года для ижевчан: Водолеям стоит завести котенка, а Близнецам сиять всю неделю

Гороскоп на неделю. Фото: unsplash.com

Какая сфера жизни будет наиболее сильна у каждого знака зодиака в последнюю неделю сентября – начало октября?

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА

Весам, Рыбам и Близнецам давно пора расслабиться. Хватит переживать за каждое сказанное слово и придираться к себе. Вдохните, выдохните и просто живите.

Весы

Не бойтесь доверять другим людям. Держа каждую ситуацию под своим контролем, вы лишаете себя множества приятных и неожиданных моментов. Возможно, в этом году вы позволите своим друзьям устроить для вас день рождения?

Рыбы

Звезды предупреждают: готовьтесь к сюрпризу. Возможно, он вам не очень понравится, но ваши друзья вложили очень много сил в него. Постарайтесь воспринять все с юмором.

Близнецы

На этой неделе вам стоит быть неотразимыми – сходите в салон красоты, принарядитесь, попробуйте необычную спа-процедуру. Сияйте и будьте неотразимы! Ведь именно в эти семь дней вы, скорее всего, обретете истинную любовь. Как минимум – влюбитесь в себя.

ДЕНЬГИ, БИЗНЕС, УСПЕХ

У Стрельцов, Тельцов и Скорпионов будет по-настоящему продуктивная неделя. Не позволяйте себе лениться, и даже ваши заклятые враги станут завидовать вашим достижениям.

Стрелец

На этой неделе придется повозиться с документами. Работа довольно скучная, но вы не сделаете ни одной ошибки и получите за нее премию.

Телец

Идите на риск! Добейтесь своей цели во что бы то ни стало, но не забывайте о человечности – если вы будете вежливо общаться с коллегами даже в самый напряженный момент, они отплатят вам добром в октябре.

Скорпион

От вас на наделе будет исходить сильная энергия «достигатора»: обстоятельства будут на вашей стороне, а задачи будут решаться сами собой. Правильно используйте эту неделю!

ЗДОРОВЬЕ, ТРАВМЫ

Звезды предупреждают – Львы, Козероги и Девы, вам необходимо прислушаться к добрым советам ваших близких. Если они говорят вам, что вы стали более раздражительными и неважно выглядите – попросите у них помощи или возьмите отпуск.

Лев

Звезды видят: на этой неделе вас может одолеть бессонница. Возможно, в вашей жизни давно не было ярких красок? Наполните свой день интересными эмоциями – сходите на танцы или устройте себе фотосессию – и тогда сон придет в норму.

Козерог

Вам не стоит замалчивать и скрывать свои эмоции, иначе это может привести к разным болезням. Обратите внимание на то, что чувствуете, и не бойтесь показать это. Близкие поймут вас.

Дева

В начале недели Девы могут быть переполнены энергией, а вот с четверга уйти в депрессивное состояние. Подумайте заранее, как грамотно распределить свои силы.

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ХОББИ

Овны, Раки и Водолеи будут успешны в любом деле, которое не будет связано напрямую с деньгами и бизнесом. Звезды уточняют: начните рисовать картины, плести из бисера, смените имидж или начните ходить в спортивный зал. Эти дела вам будет легко осуществить и они безболезненно войдут в ваш ритм жизни.

Овен

Приготовьтесь – вам захочется творить! Запаситесь красками, холстами, кистями, глиной, пластилином и всем, что попадется на глаза в магазине для творчества. Чтобы усилить вдохновение, посмотрите фильмы про художников.

Рак

Прислушайтесь к себе – кажется, ваши вечера после работы как под копирку однообразны. Возможно, вам стоит научиться проводить время и вне дома – больше гулять по вечерам, пойти в тренажерку или хотя бы иногда ужинать в ресторане.

Водолей

А вот этому знаку, наоборот, стоит немного поваляться на диване. Чтобы разгрузить голову, звезды советуют завести большое растение или домашнее животное. Например, котенка. Уход за новым существом положительно скажется на вашем мироощущении и вы будете более открыты новым начинаниям.

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