Национальная библиотека Удмуртии: как устроить фотосессию, можно ли прийти с напитком и сколько стоит читательский билет?

Адрес Национальной библиотеки Ижевск, Советская 11 Фото: Амир Закиров

16 сентября в Ижевске открылась Национальная библиотека Удмуртской республики [посмотреть фото и видео]. В честь праздника в течение нескольких дней в «ленинке» проходили многочисленные экскурсии, выставки и мастер-классы. Сейчас библиотека входит в обычный рабочий ритм, а жители города начали задаваться вопросами, как в нее записаться и сколько это будет стоить.

С ответами «Комсомолке» помогла Надежда Зорина, руководитель отдела культурно-просветительских программ и проектов Национальной библиотеки.

Сколько стоит читательский билет Национальной библиотеки?

До 17 октября 2021 года оформление бесплатное, после – 65 рублей.

Режим работы Национальной библиотеки в Ижевске?

Вторник – пятница с 10:00 до 21:00

Суббота – воскресенье с 10:00 до 18:00

Понедельник – выходной

Есть ли сайт Национальной библиотеки Удмуртии?

Да, сайт есть, а также социальные сети. Найти их можно здесь. Также там можно найти расписание мероприятий (лекций, встреч и других новостей).

Как работает книжный абонемент Национальной библиотеки?

В Национальной библиотеке он работает по залоговой системе. Это значит, что при выдаче книги на дом, «ленинка» берет залог равный ее стоимости.Его вернут, когда человек принесет книгу обратно.

Какие книги можно взять на дом из Национальной библиотеки?

На дом выдаются не все книги. Редкие и ценные издания можно читать только в здании библиотеки.

На сколько дней выдаются книги на дом?

На 14 дней с правом продления еще на 14. Продлить срок просто – можно позвонить в библиотеку или написать в сообщения любого официального аккаунта в социальных сетях.

Старый читательский абонемент Национальной библиотеки можно восстановить?

Да, можно. Если вы потеряли билет, можно подойти с паспортом в отдел регистрации. Его переоформят. А в следующем году планируется перевести читательские билеты на новые пластиковые карты. Чтобы сделать это, нужно будет сдать старый читательский билет и оплатить выдачу нового.

С какого возраста можно оформить читательский билет?

Билет для детей до 14 лет оформляется на родителей. Билет с 14 лет оформляется при наличии паспорта.

В читальный зал можно прийти со своим чаем, кофе, книгами?

Да, можно. В планах на первом этаже Национальной библиотеки будет открыто литературное кафе, где также можно будет купить напитки и что-то для перекуса.

Сколько стоит посещение залов коворкинга в нацбиблиотеке со своим ноутбуком?

До 17 октября это бесплатно. После услугу будет стоит 150 рублей за час.

Можно ли устроить фотосессию в Национальной библиотеке?

Провести фотосессию можно. На мобильный телефон она будет бесплатной, на профессиональную технику установлена цена. На сайте библиотеки можно найти прейскурант.

Можно сфотографировать страницы книг для своего пользования?

Да, можно. Это совершенно бесплатно Однако фотографии редких книг делать нельзя.

Если я не постоянно живу в Ижевске, я тоже могу завести читательский билет?

Да. Оформить читательский билет в Национальной библиотеке и брать книги на дом можно независимо от прописки.

Кто-то другой может взять книгу по моему читательскому билету или на моей имя?

Нет. Но другой человек может сдать за вас книгу.

Читательский билет нужен, если я хочу разово посетить библиотеку и просто там погулять?

Если вы планируете брать книги, билет нужен. Если вы пришли на мероприятие или экскурсию, оформлять его не нужно.

Национальная библиотека с ночной подсветкой Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Напомним, что 16 сентября библиотека открыла свои двери для посетителей. Как это было, можно посмотреть здесь (приготовьтесь, будет много фото и видео).

А 4 августа 2019 года «Комсомолка» побывала в легендарной Национальной библиотеке – в то время. ее только готовили к реконструкции. 13 фото «разрушенной» библиотеки можно посмотреть здесь.

Вспомнить историю «ленинки», узнать о ней интересные факты и посмотреть архивные снимки – здесь.

Послушать подкаст с Надеждой Зориной – здесь.

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