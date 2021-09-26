Погода на неделю в Ижевске: небольшие дожди и до +10

на следующей неделе ожидается прохладная и дождливая погода Фото: Диля Ахмадишина

Следующая неделя ожидается пасмурной и прохладной. Порой будут идти небольшие дожди. Одним словом, хочется завернутсья в теплый плед и не выходить из комнаты. А подробнее о погоде на неделю расскажет «Комсомолка» (по данным Росгидрометцентра).

В понедельник, 27 сентября ожидается небольшой кратковременный дождь. Похолодает до +7 градусов. Небо облачное. Ночью столбик термометра опустится до -1.

Во вторник, 28 сентября станет чуть теплее — до +8. Дождя не будет, но по-прежнему ожидается пасмурная погода. В ночь на среду похолодает до 0 градусов.

В среду, 29 сентября наконец-то немного прояснится. Но столбик термометра по-прежнему останется на отметке +8. В ночь на четверг ожидаются небольшие осадки и 0 градусов.

В четверг, 30 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. Потеплеет до +9. В ночь на пятницу ожидается плюсовая температура — +2.

В пятницу, 1 октября столбик термометра поднимется до +10. Прогнозируется облачная погода. В ночь на субботу ожидается +2 и дождь.

В субботу, 2 октября погода не изменится: +10 и облачно.

По данным «Яндекс. Погоды», в воскресенье, 3 октября похолодает до +8 и будет пасмурно.

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